Χρηματιστήριο: Ο Γενικός Δείκτης «πατάει» τις 2.290 μονάδες με το βλέμμα στο Πεκίνο – Ανάσα στις τράπεζες
Η αντίρροπη δύναμη στις διεθνείς εξελίξεις και το γεωπολιτικό ρίσκο, που φαίνεται να βοηθάει το ελληνικό χρηματιστήριο, φαίνεται να είναι τα καθαρά κέρδη αρκετών εισηγμένων όπως η ΔΕΗ που σημείωσε εκτόξευση 482% - Αποτελέσματα α’ τριμήνου ανακοινώνει η Helleniq Energy
Με κέρδη υποδέχεται το Χρηματιστήριο Αθηνών τη συνάντηση Τραμπ – Σι στο Πεκίνο, την οποία οι αναλυτές χαρακτηρίζουν ως «συνάντηση υψηλού ρίσκου», καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου σχεδόν όλα τα βασικά μέτωπα αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας (εμπόριο, τεχνολογία και ΑΙ, γεωπολιτικά, πόλεμος στη Μέση Ανατολή), είναι ανοιχτά ταυτόχρονα — και οποιαδήποτε αποτυχία ή ένταση μπορεί να επηρεάσει οικονομία, αγορές, ενέργεια και γεωπολιτική σταθερότητα.
Ο Γενικός Δείκτης που χθες έκλεισε με επιφυλακτική άνοδο 0,5%, χάνοντας ωστόσο το επίπεδο των 2.270 μονάδων, σήμερα άνοιξε στις 2.276,48 μονάδες, ενώ πέντε λεπτά πριν τις 11:00 σημείωνε άνοδο 1,44% στις 2.300,20 μονάδες. Ο τζίρος ανέρχεται κοντά στα 11,18 εκατ. ευρώ. Ωθηση στην ελληνική αγορά δίνουν και τα ευρωπαικά χρηματιστήρια π[ου ξεκίνησαν την ημέρα με άνοδο
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 σημειώνει άνοδο 1,10% στις 5.813,08 μονάδες, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης με άνοδο 0,35% στις 2.981,03 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης καταγράφει άνοδο 1,86% στις 2.605,78 μονάδες.
Ανοδικά κινούνται 46 μετοχές, πτωτικά 11 και αμετάβλητες είναι 9 μετοχές.
Σε θετικό έδαφος βρίσκονται Credia +2,21%, ΔΕΗ +2,18%, ΚΡΙ ΚΡΙ +2,10%, Metlen +1,62%, Jumbo +1,40%.
Στον αντίποδα ΟΛΘ (-5,47% Coca Cola (-1,12%) και ΟΤΕ (-0,05%)
Όσον αφορά τις τραπεζικές μετοχές η Eurobank με άνοδο 3,18%, η ΕΤΕ με άνοδο 2,06%, η Alpha Bank +1,96% και η Πειραιώς +1,16%.
