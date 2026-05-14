Νταγκ Μπέργκαμ: Ο Κάθετος Διάδρομος ευκαιρία για την Ευρώπη και το αμερικανικό φυσικό αέριο

Στη σημασία που έχει ο Κάθετος Διάδρομος για τη μεταφορά του αμερικανικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, που προσπαθεί να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ και Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, Νταγκ Μπέργκαμ, μιλώντας σε εκδήλωση του Breitbart News τη Δευτέρα.



Ο Μπέργκαμ ερωτήθηκε σχετικά με τη χρήση της αμερικανικής ενέργειας ως διπλωματικού εργαλείου από τον Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ άλλων απέναντι στο Ιράν και τη Βενεζουέλα καθώς και απέναντι Ευρωπαίους συμμάχους. Παράλληλα, ο δημοσιογράφος του Breibert News, ανέφερε ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται να ξεκινήσει έρευνες φυσικού αερίου στα ανοιχτά πολλών νησιών στις αρχές του επόμενου έτους και πρόσθεσε ότι, μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, το φυσικό αέριο μεταφέρεται στην Ελλάδα και από εκεί προς την Ανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία, προκειμένου να «αποκοπούν οι Ρώσοι» και να σταματήσει η ροή ρωσικού φυσικού αερίου και πετρελαίου προς την Ευρώπη.



«Χαμογελώ, γιατί χαίρομαι πολύ που κατανοείς πραγματικά τον κάθετο διάδρομο και όσα συμβαίνουν εκεί», δήλωσε ο Μπέργκαμ. «Γιατί αυτή είναι μία ακόμη από τις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται».

