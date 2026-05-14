Παραιτήθηκε ο Αρχηγός της Συνοριοφυλακής των ΗΠΑ Μάικ Μπανκς
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Παραίτηση Σύνορα

Παραιτήθηκε ο Αρχηγός της Συνοριοφυλακής των ΗΠΑ Μάικ Μπανκς

«Νιώθω ότι έφερα το πλοίο ξανά σε πορεία, από τα λιγότερο ασφαλή, καταστροφικά και χαοτικά σύνορα στα πιο ασφαλή σύνορα που έχει δει ποτέ αυτή η χώρα», τόνισε

Παραιτήθηκε ο Αρχηγός της Συνοριοφυλακής των ΗΠΑ Μάικ Μπανκς
1 ΣΧΟΛΙΟ
Την παραίτηση του ανακοίνωσε σήμερα (14/5) ο Αρχηγός της Συνοριοφυλακής των ΗΠΑ, Μάικ Μπανκς.

Ειδικότερα, ο Μπανκς δήλωσε στο FOX News: «ήρθε η ώρα. Νιώθω ότι έφερα το πλοίο ξανά σε πορεία, από τα λιγότερο ασφαλή, καταστροφικά και χαοτικά σύνορα στα πιο ασφαλή σύνορα που έχει δει ποτέ αυτή η χώρα. Ήρθε η ώρα να παραδώσω τα ηνία, μετά από 37 χρόνια, ήρθε η ώρα να απολαύσω την οικογένεια και τη ζωή. Ήρθε η ώρα να επιστρέψω στο Τέξας για να αφοσιωθώ στην οικογένειά μου και στο ράντζο μου».

Ο Μπανκς ανέλαβε τη θέση του αρχηγού της Συνοριοφυλακής στις 16 Ιανουαρίου του 2025 και επέβλεψε μεγάλο μέρος των προσπαθειών της δεύτερης κυβέρνησης Τραμπ για την αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης. 

Στο παρελθόν είχε υπηρετήσει ως ειδικός σύμβουλος του κυβερνήτη του Τέξας σε θέματα συνόρων. Υπηρέτησε για 10 χρόνια στο Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών ως υπεύθυνος ασφάλειας.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η μεγάλη γιορτή του ποδηλάτου και της βιώσιμης μετακίνησης με την ενέργεια της ΔΕΗ

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Εντυπωσιακή αγωνιστική διαδρομή μέσα από 863,8 χιλιόμετρα και 5 περιφέρειες της χώρας - Δράσεις για το ποδήλατο σε όλες τις μορφές του για μικρούς και μεγάλους με το ΔΕΗ Power Up The Race

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης