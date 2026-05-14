Παραιτήθηκε ο Αρχηγός της Συνοριοφυλακής των ΗΠΑ Μάικ Μπανκς
Την παραίτηση του ανακοίνωσε σήμερα (14/5) ο Αρχηγός της Συνοριοφυλακής των ΗΠΑ, Μάικ Μπανκς.
Ειδικότερα, ο Μπανκς δήλωσε στο FOX News: «ήρθε η ώρα. Νιώθω ότι έφερα το πλοίο ξανά σε πορεία, από τα λιγότερο ασφαλή, καταστροφικά και χαοτικά σύνορα στα πιο ασφαλή σύνορα που έχει δει ποτέ αυτή η χώρα. Ήρθε η ώρα να παραδώσω τα ηνία, μετά από 37 χρόνια, ήρθε η ώρα να απολαύσω την οικογένεια και τη ζωή. Ήρθε η ώρα να επιστρέψω στο Τέξας για να αφοσιωθώ στην οικογένειά μου και στο ράντζο μου».
Στο παρελθόν είχε υπηρετήσει ως ειδικός σύμβουλος του κυβερνήτη του Τέξας σε θέματα συνόρων. Υπηρέτησε για 10 χρόνια στο Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών ως υπεύθυνος ασφάλειας.
Ο Μπανκς ανέλαβε τη θέση του αρχηγού της Συνοριοφυλακής στις 16 Ιανουαρίου του 2025 και επέβλεψε μεγάλο μέρος των προσπαθειών της δεύτερης κυβέρνησης Τραμπ για την αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης.
🚨 JUST NOW: US Border Patrol Chief Michael Banks has RETIRED, "effective immediately" after 37 YEARS of service— Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 14, 2026
BILL MELUGIN: "He has overseen the quietest border in US history." 🇺🇸
