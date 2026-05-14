Από σήμερα οι αιτήσεις για επιδοτήσεις έως 500.000 ευρώ σε αλιευτικά σκάφη
Από σήμερα οι αιτήσεις για επιδοτήσεις έως 500.000 ευρώ σε αλιευτικά σκάφη
Ποιους αφορά η δράση ύψους 16 εκατ. ευρώ και ποιες δαπάνες χρηματοδοτούνται
Από σήμερα και έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026 θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις χρηματοδότησης για τη Δράση 1.1.2 «Επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη χωρίς να αυξάνεται η αλιευτική τους ικανότητα», στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» 2021-2027.
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 16 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, με 70% ενωσιακή συμμετοχή και 30% εθνική συμμετοχή.
Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων, μέσα από επενδύσεις που αφορούν την ασφάλεια, την υγεία, την υγιεινή και τις εργασιακές συνθήκες των αλιέων, καθώς και τη βελτίωση της υδροδυναμικής των σκαφών και της ποιότητας των αλιευμάτων.
Στο πλαίσιο της δράσης είναι επιλέξιμες επενδυτικές προτάσεις για εργασίες και εξοπλισμό επί των αλιευτικών σκαφών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του σκάφους, δεν αυξάνουν την ικανότητά του να εντοπίζει αλιεύματα και δεν αφορούν δαπάνες απαραίτητες για τη συμμόρφωση με απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
Δικαιούχοι είναι ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, είτε με τη μορφή ατομικής επιχείρησης είτε με τη μορφή νομικής οντότητας, συμπεριλαμβανομένων και των συμπλοιοκτησιών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία σε ενεργό αλιευτικό σκάφος με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ. Στη δράση περιλαμβάνεται και η αλιεία εσωτερικών υδάτων.
Τα σκάφη για τα οποία θα χορηγηθεί ενίσχυση πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα ελληνικά νηολόγια ή λεμβολόγια ή, στην περίπτωση σκαφών εσωτερικών υδάτων, στα λεμβολόγια των κατά τόπους αρμόδιων υπηρεσιών αλιείας. Παράλληλα, πρέπει να είναι καταχωρισμένα στο Εθνικό και Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο, όπου αυτό απαιτείται, και να πληρούν τις προβλέψεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.
Σύμφωνα με την πρόσκληση, οι πράξεις αφορούν, μεταξύ άλλων, την προμήθεια εξοπλισμού ασφάλειας, συστημάτων επικοινωνίας, εξοπλισμού πυρόσβεσης και διάσωσης, υγειονομικών εγκαταστάσεων, μέσων βελτίωσης των συνθηκών εργασίας επί του σκάφους, καθώς και παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας και της υγιεινής των αλιευμάτων.
Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης ορίζεται στις 5.000 ευρώ και ο μέγιστος στις 500.000 ευρώ. Η διάρκεια υλοποίησης των πράξεων ανέρχεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης, με δυνατότητα παράτασης έως έξι μήνες σε τεκμηριωμένες περιπτώσεις.
Τέλος, η δράση εφαρμόζεται σε όλη την ελληνική επικράτεια. Αυξημένη ένταση ενίσχυσης προβλέπεται για πράξεις που υλοποιούνται σε απομακρυσμένα ελληνικά νησιά, καθώς και για επενδύσεις που σχετίζονται με την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας.
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 16 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, με 70% ενωσιακή συμμετοχή και 30% εθνική συμμετοχή.
Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων, μέσα από επενδύσεις που αφορούν την ασφάλεια, την υγεία, την υγιεινή και τις εργασιακές συνθήκες των αλιέων, καθώς και τη βελτίωση της υδροδυναμικής των σκαφών και της ποιότητας των αλιευμάτων.
Στο πλαίσιο της δράσης είναι επιλέξιμες επενδυτικές προτάσεις για εργασίες και εξοπλισμό επί των αλιευτικών σκαφών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του σκάφους, δεν αυξάνουν την ικανότητά του να εντοπίζει αλιεύματα και δεν αφορούν δαπάνες απαραίτητες για τη συμμόρφωση με απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
Δικαιούχοι είναι ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, είτε με τη μορφή ατομικής επιχείρησης είτε με τη μορφή νομικής οντότητας, συμπεριλαμβανομένων και των συμπλοιοκτησιών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία σε ενεργό αλιευτικό σκάφος με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ. Στη δράση περιλαμβάνεται και η αλιεία εσωτερικών υδάτων.
Τα σκάφη για τα οποία θα χορηγηθεί ενίσχυση πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα ελληνικά νηολόγια ή λεμβολόγια ή, στην περίπτωση σκαφών εσωτερικών υδάτων, στα λεμβολόγια των κατά τόπους αρμόδιων υπηρεσιών αλιείας. Παράλληλα, πρέπει να είναι καταχωρισμένα στο Εθνικό και Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο, όπου αυτό απαιτείται, και να πληρούν τις προβλέψεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.
Σύμφωνα με την πρόσκληση, οι πράξεις αφορούν, μεταξύ άλλων, την προμήθεια εξοπλισμού ασφάλειας, συστημάτων επικοινωνίας, εξοπλισμού πυρόσβεσης και διάσωσης, υγειονομικών εγκαταστάσεων, μέσων βελτίωσης των συνθηκών εργασίας επί του σκάφους, καθώς και παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας και της υγιεινής των αλιευμάτων.
Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης ορίζεται στις 5.000 ευρώ και ο μέγιστος στις 500.000 ευρώ. Η διάρκεια υλοποίησης των πράξεων ανέρχεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης, με δυνατότητα παράτασης έως έξι μήνες σε τεκμηριωμένες περιπτώσεις.
Τέλος, η δράση εφαρμόζεται σε όλη την ελληνική επικράτεια. Αυξημένη ένταση ενίσχυσης προβλέπεται για πράξεις που υλοποιούνται σε απομακρυσμένα ελληνικά νησιά, καθώς και για επενδύσεις που σχετίζονται με την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα