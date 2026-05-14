Ναυτιλία και απανθρακοποίηση: Πίεση για επανεπένδυση των εσόδων σε πράσινες τεχνολογίες
«Για να μπορεί να λειτουργεί παραγωγικά και αποτελεσματικά η ΝΜΑ πρέπει να αξιοποιεί για τη δική της βελτίωση και εξέλιξη τα έσοδα που σωρεύονται μέσω αυτών των μέτρων» δήλωσε ο Χαράλαμπος Σημαντώνης
Ευήκοα ώτα στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων συνάντησαν στις Βρυξέλλες ο Πρόεδρος Χαράλαμπος Σημαντώνης και οι εκπρόσωποι του European Shortsea Network κατά τη διάρκεια του policy workshop που διοργάνωσαν, την περασμένη Τρίτη 12 Μαΐου, στα γραφεία της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας.
Το όραμα αξιοποίησης της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (ΝΜΑ)-Shortsea ναυτιλίας μετουσιώθηκε σε στρατηγικές που απηχούν πλήρως τη σημαντικότητα και τον ρόλο της όχι μόνον στην αλυσίδα των διατροπικών μεταφορών, (υ.σ. μεταφορά εμπορευμάτων με τη χρήση δύο ή περισσότερων διαφορετικών μέσων μεταφοράς) αλλά και στη συμβολή της για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας, ενίσχυση της ασφάλειας και ενδυνάμωση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς εν μέσω γεωπολιτικών εκρήξεων και οικονομικών αναταραχών. Και φαίνεται ότι η ΕΕ οδεύει με συνετό βηματισμό προς το επόμενο στάδιο που είναι η υλοποίηση αυτών των στρατηγικών έχοντας πάντα ως γνώμονα την ευημερία του κλάδου.
Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην ΕΕ, Ιωάννης Βράιλας έκανε και τον εισαγωγικό χαιρετισμό δηλώνοντας ότι η ΝΜΑ αποτελεί μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος στη διαδρομή της Ευρώπης προς την πράσινη μετάβαση. Επιπροσθέτως απηύθυνε πρόσκληση προς τις χώρες της ΕΕ να στηρίξουν τις προσπάθειες του κλάδου.
