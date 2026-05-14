Citi: Περιθώρια στη μετοχή της ΔΕΗ μετά το ισχυρό πρώτο τρίμηνο
Η ΔΕΗ εμφανίζει ισχυρή βελτίωση κερδοφορίας το 2026, με ώθηση από ΑΠΕ και υδροηλεκτρικά, ενώ η Citi διατηρεί σύσταση αγοράς και βλέπει περιθώριο ανόδου σχεδόν 15%, εκτιμώντας ότι ο όμιλος βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης των στόχων του
Η ΔΕΗ μπαίνει στο 2026 με σαφώς ισχυρότερη εικόνα κερδοφορίας, με τη Citi να διατηρεί τη σύσταση αγοράς και την τιμή στόχο των €22,60 ανά μετοχή. Με βάση την τιμή των €19,67 στις 12 Μαΐου, ο οίκος υπολογίζει περιθώριο ανόδου 14,9% και συνολική προσδοκώμενη απόδοση 19%, εφόσον συνυπολογιστεί και η αναμενόμενη μερισματική απόδοση 4,1%.
Η έκθεση της Citi στέκεται κυρίως στη σύνθεση των αποτελεσμάτων. Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν στα €687 εκατ., αυξημένα κατά 52% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα €234 εκατ., από €77 εκατ. πέρυσι. Η αύξηση 206% στα καθαρά κέρδη δείχνει ότι η βελτίωση της παραγωγής δεν έμεινε μόνο στο επίπεδο των εσόδων, αλλά πέρασε ουσιαστικά στην τελική γραμμή.
Σύμφωνα με τη Citi, η εικόνα του τριμήνου επιβεβαιώνει ότι η επενδυτική στροφή της ΔΕΗ στις ΑΠΕ και στο πιο ευέλικτο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο αρχίζει να αποδίδει πιο καθαρά. Η παραγωγή από ΑΠΕ αυξήθηκε κατά 27%, ενώ η παραγωγή από μεγάλα υδροηλεκτρικά αυξήθηκε κατά 282%, με αποτέλεσμα η συνολική παραγωγή του ομίλου να διαμορφωθεί στις 6,5ΤWh, αυξημένη κατά 16% σε ετήσια βάση.
