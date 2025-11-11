Aegean: Άνοδος 12% στα καθαρά κέρδη, στα €148 εκατ. το 9μηνο

Σταθερή δυναμική ανάπτυξης της εταιρείας με νέα υψηλά σε επιβατική κίνηση και κύκλο εργασιών - Σημαντική ενίσχυση λειτουργικής κερδοφορίας και στο τρίτο τρίμηνο του έτους Αθήνα