ΟΟΣΑ: Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η Ελλάδα στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την υιοθέτηση AI

Οι επιδόσεις της Ελλάδας σε σύγκριση με άλλες χώρες της ΕΕ είναι ενθαρρυντικές - Σύμφωνα με την έκθεση, η χώρα ξεπερνά τον μέσο όρο της ΕΕ σε πολλούς δείκτες, όπως η διείσδυση των δεξιοτήτων ΤΝ