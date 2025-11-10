ΟΟΣΑ: Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η Ελλάδα στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την υιοθέτηση AI
Οι επιδόσεις της Ελλάδας σε σύγκριση με άλλες χώρες της ΕΕ είναι ενθαρρυντικές - Σύμφωνα με την έκθεση, η χώρα ξεπερνά τον μέσο όρο της ΕΕ σε πολλούς δείκτες, όπως η διείσδυση των δεξιοτήτων ΤΝ
Τους γοργούς ρυθμούς μετάβασης της Ελλάδας στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην υιοθέτηση τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), επιβεβαιώνει η πρόσφατη έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) με τίτλο «Πρόοδος στην εφαρμογή του συντονισμένου σχεδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τεχνητή νοημοσύνη».
Η χώρα μας διαθέτει ήδη μια στρατηγική, το «Blueprint for Greece’s AI Transformation», που σχεδιάστηκε το 2024 με σκοπό να αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της σε τομείς όπως η υγεία, ο πολιτισμός, ο τουρισμός και η βιωσιμότητα.
Οι επιδόσεις της Ελλάδας σε σύγκριση με άλλες χώρες της ΕΕ είναι ενθαρρυντικές. Σύμφωνα με την έκθεση, η χώρα ξεπερνά τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολλούς δείκτες, όπως η διείσδυση των δεξιοτήτων ΤΝ, όπερ σημαίνει ότι περισσότεροι άνθρωποι στην Ελλάδα έχουν ήδη αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με την ΤΝ, γεγονός που αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την περαιτέρω ανάπτυξη.
Παράλληλα, η χώρα υλοποιεί σημαντικές πρωτοβουλίες και υποδομές που βοηθούν στην ψηφιακή αναβάθμιση. Έχει δημιουργήσει το AI Factory, μια εθνική πλατφόρμα που αποσκοπεί στη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη εφαρμογών ΤΝ, ενώ σημαντικές ερευνητικές μονάδες όπως η «Αρχιμήδης» στο «Αθηνά» και το «AI Politeia Lab» στον «Δημόκριτο» ενισχύουν την καινοτομία και την βασική έρευνα.
