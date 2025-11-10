Golden Visa: Ανορθόδοξες πρακτικές φέρνει η πτώση στην αγορά
Golden Visa: Ανορθόδοξες πρακτικές φέρνει η πτώση στην αγορά
Στο ήμισυ οι αιτήσεις το Σεπτέμβριο - Στο διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα κυκλοφορούν ευρέως βιντεάκια και διαφημίσεις με μικρά διαμερίσματα αξίας κάτω των 250.000 ευρώ, το οποίο έχει διατηρηθεί κατ'εξαίρεση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις για αλλαγή χρήσης και διατηρητέα
«Επενδύστε σε ποιότητα, άνεση και μακροχρόνια αξία, με πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα 1-2 δωματίων στην Αθήνα, ενεργειακής κλάσης Α’, με χώρους ευεξίας, γυμναστήριο στο ισόγειο, τζακούζι στην ταράτσα, με τιμή από 230 χιλ. ευρώ. Επιλέξιμο για Golden Visa».
Είναι μία από τις διαφημίσεις που κυκλοφορούν αυτή την περίοδο στα social media, οι οποίες μάλιστα έχουν… πληθύνει το τελευταίο διάστημα όσο πιέζεται η συγκεκριμένη αγορά με τη μείωση των αιτήσεων για το πολυσυζητημένο πρόγραμμα της χορήγησης αδειών για «Χρυσή Βίζα», όπως αυτή αποτυπώνεται και στα στοιχεία του εννιαμήνου του 2025.
Με βάση τα δεδομένα που επεξεργάζεται το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου την περίοδο έως και το Σεπτέμβριο του 2025 καταγράφεται σημαντική επιβράδυνση στο πρόγραμμα “Golden Visa” όπως προκύπτει από τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από επενδυτές για τη χορήγηση αδειών διαμονής, φτάνοντας στο εννιάμηνο στις 5.747 αιτήσεις φέτος από 6.108 πέρυσι.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
H κακοκαιρία χτύπησε Πρέβεζα και Βόνιτσα: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Από το μεσημέρι στην Αττική
«Πήγαινε στο στενό και κάνε τη δουλειά σου» - Με ορμητήριο ιερό ναό στις Τρεις Γέφυρες διακινούσε τα ναρκωτικά ο παλαιοημερολογίτης ρασοφόρος
Οι αποφάσεις και οι υπολογισμοί Σαμαρά για νέο κόμμα και η αντίδραση της ΝΔ
Είναι μία από τις διαφημίσεις που κυκλοφορούν αυτή την περίοδο στα social media, οι οποίες μάλιστα έχουν… πληθύνει το τελευταίο διάστημα όσο πιέζεται η συγκεκριμένη αγορά με τη μείωση των αιτήσεων για το πολυσυζητημένο πρόγραμμα της χορήγησης αδειών για «Χρυσή Βίζα», όπως αυτή αποτυπώνεται και στα στοιχεία του εννιαμήνου του 2025.
Με βάση τα δεδομένα που επεξεργάζεται το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου την περίοδο έως και το Σεπτέμβριο του 2025 καταγράφεται σημαντική επιβράδυνση στο πρόγραμμα “Golden Visa” όπως προκύπτει από τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από επενδυτές για τη χορήγηση αδειών διαμονής, φτάνοντας στο εννιάμηνο στις 5.747 αιτήσεις φέτος από 6.108 πέρυσι.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
H κακοκαιρία χτύπησε Πρέβεζα και Βόνιτσα: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Από το μεσημέρι στην Αττική
«Πήγαινε στο στενό και κάνε τη δουλειά σου» - Με ορμητήριο ιερό ναό στις Τρεις Γέφυρες διακινούσε τα ναρκωτικά ο παλαιοημερολογίτης ρασοφόρος
Οι αποφάσεις και οι υπολογισμοί Σαμαρά για νέο κόμμα και η αντίδραση της ΝΔ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα