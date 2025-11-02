Επιστροφή ενοικίου και επίδομα 250 ευρώ τον Νοέμβριο - Πότε καταβάλλονται τα χρήματα, ποιοι οι δικαιούχοι

- Έγγαμος χωρίς παιδιά: έως 140.000 ευρώ- Με 1 παιδί: έως 160.000 ευρώ- Με 2 παιδιά: έως 180.000 ευρώΓια την ομαλή πληρωμή τής επιστροφής ενοικίου θα πρέπει να είχε υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης («Μισθωτήριο») για το ακίνητο. Επίσης να είχε δηλωθεί ο αριθμός της δήλωσης αυτής στη φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2024 (έντυπο Ε1, Πίνακας 6). Ο αριθμός της δήλωσης μπορούσε να περιληφθεί και σε εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στην οποία δεν επιβάλλονται κυρώσεις, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση τροποποίησης της μίσθωσης, αρκεί να έχει δηλωθεί ο αριθμός της τελευταίας δήλωσης μίσθωσης.Εάν δεν είχε δηλωθεί ο αριθμός του μισθωτηρίου στο Ε1, η ΑΑΔΕ προχωρά σε διασταυρώσεις και εφόσον από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή και την ενεργή δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ, τα στοιχεία μίσθωσης ταυτοποιούνται μέσω του δηλωθέντος αριθμού παροχής ρεύματος, η ενίσχυση θα καταβάλλεται κανονικά.Στις 28 Νοεμβρίου θα καταβληθεί επίσης και η μόνιμη ενίσχυση ύψους 250 ευρώ σε πάνω από 1,4 εκατομμύριο συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας. Το ποσό διπλασιάζεται αυτόματα σε περίπτωση που πρόκειται για ζευγάρι που δικαιούνται το επίδομα και οι δύο.Και σε αυτήν την περίπτωση προβλέπονται συγκεκριμένα κριτήρια: Έχει τεθεί το όριο συμπλήρωσης των 65 ετών για την καταβολή του βοηθήματος. Αυτό σημαίνει ότι δικαιούχοι συνταξιούχοι είναι οι άνω των 65 ετών, οι οποίοι έχουν ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ (άγαμοι/χήροι) ή έως 26.000 ευρώ (έγγαμοι). Η δε ακίνητη περιουσία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει σε αξία τις 200.000 ευρώ και 300.000 ευρώ αντίστοιχαΤο επίδομα των 250 ευρώ είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο. Επίσης, δεν συμψηφίζεται με χρέη προς το Δημόσιο και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του e-ΕΦΚΑ.Χιλιάδες πολίτες θα λάβουν και τις δυο ενισχύσεις στους λογαριασμούς τους. Πρόκειται για συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας που ζουν στο νοίκι και που θα δουν τόσο τα 250 ευρώ στους λογαριασμούς τους (ή 500 ευρώ εάν πρόκειται για ζευγάρι συνταξιούχων κ.ο.κ.), όσο και την επιστροφή ενοικίου έως 800 ευρώ, εφόσον πληρούν όλες τις παραπάνω εισοδηματικές, ηλικιακές και περιουσιακές προϋποθέσεις.Τέλος, τον επόμενο μήνα, και συγκεκριμένα με τις συντάξεις Ιανουαρίου που θα καταβληθούν λίγο πριν τα Χριστούγεννα, 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα δουν επιπλέον αυξήσεις, ενώ ειδικά για όσους διαθέτουν ακόμη προσωπική διαφορά, θα λάβουν και αυτοί αύξηση για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Η αύξηση αυτή θα ισούται με το 50% της αύξησης όσων δεν έχουν προσωπική διαφορά.