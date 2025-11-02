Υπάρχουν συλλογές που γράφουν ιστορία. Υπάρχουν και άλλες που την ενσαρκώνουν.
Καιρός: Άστατος σήμερα σε πολλές περιοχές - Έρχεται ψυχρή εισβολή από Τετάρτη
Καιρός: Άστατος σήμερα σε πολλές περιοχές - Έρχεται ψυχρή εισβολή από Τετάρτη
Η μεταβολή του καιρού οφείλεται σε μετακίνηση ψυχρών αέριων μαζών από τα βόρεια, οι οποίες θα φέρουν αυξημένη υγρασία και σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας
Σποραδικές βροχές και αστάθεια αναμένονται για το πρώτο δεκαήμερο του τελευταίου μήνα του φθινοπώρου, ενώ από τα μέσα της νέας εβδομάδας προβλέπεται πτώση της θερμοκρασίας.
Από σήμερα Κυριακή 2 Νοεμβρίου ο καιρός αρχίζει να παρουσιάζει μεταβολές, με παροδικές νεφώσεις και λίγες βροχές σε αρκετές περιοχές, ενώ σύμφωνα με την ΕΜΥ και τους μετεωρολόγους, η πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται σταδιακά από την Τετάρτη, με πιο ψυχρό και βροχερό σκηνικό προς τα τέλη της εβδομάδας.
Η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει περισσότερο αισθητή από την Πέμπτη, όταν και αναμένεται να σημειωθούν ψιλόβροχα ή σποραδικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Οι ελάχιστες τιμές θα υποχωρήσουν κοντά στους 10 βαθμούς, ενώ στα ορεινά θα είναι ακόμη χαμηλότερες.
Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η μεταβολή του καιρού οφείλεται σε μετακίνηση ψυχρών αέριων μαζών από τα βόρεια, οι οποίες θα φέρουν αυξημένη υγρασία και σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Το meteo.gr επισημαίνει ότι το κύριο χαρακτηριστικό των ημερών θα είναι η εναλλαγή ηλιοφάνειας και νεφώσεων, ενώ προς το τέλος της εβδομάδας η ψύχρα θα γίνει πιο αισθητή, ιδιαίτερα τη νύχτα.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 20 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 5 έως 22-24, στη Θεσσαλία από 8 έως 22-23 βαθμούς, στην Ήπειρο από 8 έως 21-23 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 12 έως 23-25, στα Επτάνησα από 14 έως 22-23 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 14 έως 23-25 βαθμούς Κελσίου.
Στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ, ενώ στο υπόλοιπο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων με ίδιες εντάσεις.. Στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι, επίσης με εντάσεις 4-5 μποφόρ.
Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22-23 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παροδικές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21-22 βαθμούς.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 22 με 24 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.
Από σήμερα Κυριακή 2 Νοεμβρίου ο καιρός αρχίζει να παρουσιάζει μεταβολές, με παροδικές νεφώσεις και λίγες βροχές σε αρκετές περιοχές, ενώ σύμφωνα με την ΕΜΥ και τους μετεωρολόγους, η πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται σταδιακά από την Τετάρτη, με πιο ψυχρό και βροχερό σκηνικό προς τα τέλη της εβδομάδας.
Η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει περισσότερο αισθητή από την Πέμπτη, όταν και αναμένεται να σημειωθούν ψιλόβροχα ή σποραδικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Οι ελάχιστες τιμές θα υποχωρήσουν κοντά στους 10 βαθμούς, ενώ στα ορεινά θα είναι ακόμη χαμηλότερες.
Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η μεταβολή του καιρού οφείλεται σε μετακίνηση ψυχρών αέριων μαζών από τα βόρεια, οι οποίες θα φέρουν αυξημένη υγρασία και σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Το meteo.gr επισημαίνει ότι το κύριο χαρακτηριστικό των ημερών θα είναι η εναλλαγή ηλιοφάνειας και νεφώσεων, ενώ προς το τέλος της εβδομάδας η ψύχρα θα γίνει πιο αισθητή, ιδιαίτερα τη νύχτα.
Ο καιρός σήμεραΣτο Ιόνιο, στα δυτικά ηπειρωτικά, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο αναμένονται βροχές κατά τόπους και κατά περιόδους. Σποραδικές καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν στα δυτικά και κυρίως στα Επτάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν παροδικές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 20 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 5 έως 22-24, στη Θεσσαλία από 8 έως 22-23 βαθμούς, στην Ήπειρο από 8 έως 21-23 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 12 έως 23-25, στα Επτάνησα από 14 έως 22-23 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 14 έως 23-25 βαθμούς Κελσίου.
Στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ, ενώ στο υπόλοιπο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων με ίδιες εντάσεις.. Στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι, επίσης με εντάσεις 4-5 μποφόρ.
Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22-23 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παροδικές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21-22 βαθμούς.
Ο καιρός την Δευτέρα 3 ΝοεμβρίουΣτο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις που κατά τόπους στα ηπειρωτικά και τη δυτική Κρήτη θα πυκνώσουν, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 22 με 24 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Τρίτη 4 ΝοεμβρίουΣτα ηπειρωτικά και το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές στο Ιόνιο και από το απόγευμα στις Κυκλάδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, γρήγορα όμως στα βόρεια και τα κεντρικά θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 με 6 και από το μεσημέρι τοπικά στο βόρειο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.
Ο καιρός την Τετάρτη 5 ΝοεμβρίουΣτα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.
Ο καιρός την Πέμπτη 6 ΝοεμβρίουΣτο Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που αργά το βράδυ θα περιοριστούν στις νοτιότερες περιοχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά μέχρι το μεσημέρι, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και πιθανώς στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.
Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ειδήσεις σήμερα:
Άγρια δολοφονία ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα: Τη χτύπησαν με μπουκάλι στο κεφάλι μέσα στο σπίτι της
Οι γιατροί ακρωτηρίασαν το πόδι της 72χρονης που παρασύρθηκε από το λεωφορείο στον Πειραιά
Υγρός τάφος παραμένει η Μεσόγειος: Πάνω από 1.300 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους το 2025
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα