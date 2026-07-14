Δάνεια τύπου step up και στεγαστικά σε ελβετικό φράγκο: Τέλος εποχής για τα «δάνεια της κρίσης»
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Δάνεια τύπου step up και στεγαστικά σε ελβετικό φράγκο: Τέλος εποχής για τα «δάνεια της κρίσης»

Το τραπεζικό σύστημα εισέρχεται πλέον στην τελική φάση εκκαθάρισης δύο από τις πλέον σύνθετες «κληρονομιές» της προηγούμενης περιόδου

Δάνεια τύπου step up και στεγαστικά σε ελβετικό φράγκο: Τέλος εποχής για τα «δάνεια της κρίσης»
Ειρήνη Σακελλάρη
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Κλείνει ο κύκλος και για τα τελευταία «βαρίδια» από την εποχή της μεγάλης κρίσης στις τράπεζες.

Μετά από 15 χρόνια εκτεταμένων αναδιαρθρώσεων, τιτλοποιήσεων και δραστικής μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, το τραπεζικό σύστημα εισέρχεται πλέον στην τελική φάση εκκαθάρισης δύο από τις πλέον σύνθετες «κληρονομιές» της προηγούμενης περιόδου: των δανείων τύπου step up και των στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο.

Πρόκειται για δύο κατηγορίες που συνδέονται στενά μεταξύ τους, καθώς σημαντικό ποσοστό των δανείων σε ελβετικό φράγκο που ρυθμίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια μετατράπηκαν σε συμβάσεις step up, με αποτέλεσμα σήμερα οι δύο υποθέσεις να εξελίσσονται παράλληλα.

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Ειρήνη Σακελλάρη
5 ΣΧΟΛΙΑ
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