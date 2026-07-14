Ψηφιακό ευρώ: Το μεγάλο τεστ της Ευρώπης – 36 πάροχοι πληρωμών στη δοκιμή, συμμετέχει και η Ελλάδα

Η ΕΚΤ επέλεξε 36 παρόχους πληρωμών, μεταξύ των οποίων Revolut, UniCredit και Deutsche Bank, για δοκιμή του ψηφιακού ευρώ από το 2027, πριν από πιθανή επίσημη έκδοσή του το 2029