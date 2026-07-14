Ψηφιακό ευρώ: Το μεγάλο τεστ της Ευρώπης – 36 πάροχοι πληρωμών στη δοκιμή, συμμετέχει και η Ελλάδα
Ψηφιακό ευρώ: Το μεγάλο τεστ της Ευρώπης – 36 πάροχοι πληρωμών στη δοκιμή, συμμετέχει και η Ελλάδα
Η ΕΚΤ επέλεξε 36 παρόχους πληρωμών, μεταξύ των οποίων Revolut, UniCredit και Deutsche Bank, για δοκιμή του ψηφιακού ευρώ από το 2027, πριν από πιθανή επίσημη έκδοσή του το 2029
Η Revolut Bank, η UniCredit και η Deutsche Bank συγκαταλέγονται στους 36 παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που θα συμμετάσχουν στην πιλοτική δοκιμή του ψηφιακού ευρώ, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Οι εταιρείες, στις οποίες περιλαμβάνονται τόσο παραδοσιακές τράπεζες όσο και εξειδικευμένες πλατφόρμες συναλλαγών, επιλέχθηκαν μεταξύ περισσότερων από 50 υποψηφίων. Η δοκιμαστική φάση θα διαρκέσει 12 μήνες και θα ξεκινήσει στο δεύτερο εξάμηνο του 2027.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επιχειρήσεις από 16 από τα 21 κράτη-μέλη της ευρωζώνης, με την Ιταλία να διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό παρόχων πληρωμών.
«Το έντονο ενδιαφέρον της αγοράς για το πιλοτικό πρόγραμμα δείχνει ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι έτοιμος να συμμετάσχει ενεργά και να επιταχύνει την πρόοδο του ψηφιακού ευρώ, ενισχύοντας το ευρωπαϊκό οικοσύστημα πληρωμών», δήλωσε ο Πιέρο Τσιπολόνε, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ και επικεφαλής της ομάδας εργασίας για το ψηφιακό ευρώ.
Το πιλοτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην ΕΚΤ και σε 19 εθνικές κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης, μεταξύ των οποίων και η Τράπεζα της Ελλάδος.
Στη δοκιμή θα συμμετάσχει προσωπικό της ΕΚΤ και σχεδόν όλων των εθνικών κεντρικών τραπεζών της ευρωζώνης, με εξαίρεση τη Μάλτα και τη Βουλγαρία.
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Οι εταιρείες, στις οποίες περιλαμβάνονται τόσο παραδοσιακές τράπεζες όσο και εξειδικευμένες πλατφόρμες συναλλαγών, επιλέχθηκαν μεταξύ περισσότερων από 50 υποψηφίων. Η δοκιμαστική φάση θα διαρκέσει 12 μήνες και θα ξεκινήσει στο δεύτερο εξάμηνο του 2027.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επιχειρήσεις από 16 από τα 21 κράτη-μέλη της ευρωζώνης, με την Ιταλία να διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό παρόχων πληρωμών.
«Το έντονο ενδιαφέρον της αγοράς για το πιλοτικό πρόγραμμα δείχνει ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι έτοιμος να συμμετάσχει ενεργά και να επιταχύνει την πρόοδο του ψηφιακού ευρώ, ενισχύοντας το ευρωπαϊκό οικοσύστημα πληρωμών», δήλωσε ο Πιέρο Τσιπολόνε, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ και επικεφαλής της ομάδας εργασίας για το ψηφιακό ευρώ.
Το πιλοτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην ΕΚΤ και σε 19 εθνικές κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης, μεταξύ των οποίων και η Τράπεζα της Ελλάδος.
Στη δοκιμή θα συμμετάσχει προσωπικό της ΕΚΤ και σχεδόν όλων των εθνικών κεντρικών τραπεζών της ευρωζώνης, με εξαίρεση τη Μάλτα και τη Βουλγαρία.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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