Σκότωσαν τον Γιάννη Λάλα με καλάσνικοφ σε ξενοδοχείο στην Αράχωβα
Γιώργος Καραϊβάζ Νεκρός Αράχωβα Γιάννης Λάλας

Βρέθηκε νεκρός σε προαύλιο χώρο - Συναγερμός στην ΕΛΑΣ

Νεκρός βρέθηκε στην Αράχωβα ο Γιάννης Λάλας, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, ωστόσο είχε αθωωθεί για την υπόθεση.  

Ο Γιάννης Λάλας βρέθηκε πυροβολημένος από καλάσνικοφ σε προαύλιο χώρο ξενοδοχείου στην Αράχωβα. Την αστυνομία κάλεσε μια γυναίκα που βρισκόταν μαζί του.

Να σημειωθεί ότι είχε κριθεί αθώος για τη δολοφονία του Καραϊβάζ, από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο τον Ιούλιο του 2024 λόγω αμφιβολιών.

