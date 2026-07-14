Απώλειες στο Χρηματιστήριο λόγω Ορμούζ και πετρελαίου – Στο επίκεντρο η ElvalHalcor

Κάτω από τις 2.500 μονάδες ο Γενικός Δείκτης - Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τραπεζικές μετοχές - Νέα ρεκόρ για τα διυλιστήρια - Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ της ElvalHalcor ύψους 250 εκατ. ευρώ