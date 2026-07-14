Απώλειες στο Χρηματιστήριο λόγω Ορμούζ και πετρελαίου – Στο επίκεντρο η ElvalHalcor
Απώλειες στο Χρηματιστήριο λόγω Ορμούζ και πετρελαίου – Στο επίκεντρο η ElvalHalcor
Κάτω από τις 2.500 μονάδες ο Γενικός Δείκτης - Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τραπεζικές μετοχές - Νέα ρεκόρ για τα διυλιστήρια - Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ της ElvalHalcor ύψους 250 εκατ. ευρώ
Σε κλοιό γεωπολιτικής αβεβαιότητας βρίσκονται οι αγορές, με το Χρηματιστήριο Αθηνών να κινείται πτωτικά σήμερα, καθώς επηρεάζεται από το ενεργειακό σοκ που προκαλεί η νέα σύγκρουση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Παράλληλα, οι επενδυτές κρατούν στάση αναμονής για τις κρίσιμες μακροοικονομικές ανακοινώσεις από τις ΗΠΑ.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (14/7) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,95% και διαπραγματεύεται στις 2.488,12 μονάδες. Το χαμηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.486,65 μονάδες και το υψηλό ημέρας στις 2.500,89 μονάδες. Ο τραπεζικός κλάδος δέχεται τις ισχυρότερες πιέσεις, με τις μετοχές των συστημικών να χάνουν πάνω από -1%. Κέρδη άνω του +1% σημειώνουν η Motor Oil και η HELLENiQ ENERGY, διευρύνοντας τα ρεκόρ τους με ώθηση από το νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου.
Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς ύψους 20% ως αντίποινα στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, προκάλεσε αναταράξεις στη Wall Street και «ανέβασε» τα προθεσμιακά συμβόλαια του Brent στα 85 δολάρια το βαρέλι. Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο τους πληθωριστικούς φόβους, καθιστώντας τους επενδυτές ιδιαίτερα επιφυλακτικούς.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (14/7) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,95% και διαπραγματεύεται στις 2.488,12 μονάδες. Το χαμηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.486,65 μονάδες και το υψηλό ημέρας στις 2.500,89 μονάδες. Ο τραπεζικός κλάδος δέχεται τις ισχυρότερες πιέσεις, με τις μετοχές των συστημικών να χάνουν πάνω από -1%. Κέρδη άνω του +1% σημειώνουν η Motor Oil και η HELLENiQ ENERGY, διευρύνοντας τα ρεκόρ τους με ώθηση από το νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου.
Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς ύψους 20% ως αντίποινα στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, προκάλεσε αναταράξεις στη Wall Street και «ανέβασε» τα προθεσμιακά συμβόλαια του Brent στα 85 δολάρια το βαρέλι. Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο τους πληθωριστικούς φόβους, καθιστώντας τους επενδυτές ιδιαίτερα επιφυλακτικούς.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
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