Στουρνάρας: Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, ο πληθωρισμός και το ψηφιακό ευρώ στο επίκεντρο των προκλήσεων για τις τράπεζες

Σημαντικά βελτιωμένη η εικόνα των ελληνικών τραπεζών με την αξιολόγησή τους να έχει αναβαθμιστεί στο ΒΒΒ+ - Ισχυρή κεφαλαιακή βάση και επιτυχείς εκδόσεις





Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή τροφοδοτεί τον πληθωρισμό Ο διοικητής της ΤτΕ στάθηκε ιδιαίτερα στις γεωπολιτικές εξελίξεις, επισημαίνοντας ότι η ένταση στη Μέση Ανατολή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξωτερικές απειλές για την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία.







Ανάπτυξη πάνω από την Ευρωζώνη Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, ο κ. Στουρνάρας επισήμανε ότι εξακολουθεί να αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, γεγονός που αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για το τραπεζικό σύστημα και τις επενδύσεις.



Ωστόσο, σημείωσε ότι οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν ισχυρές. Όπως ανέφερε, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,9% τον Ιούνιο του 2026, ενώ για το σύνολο του έτους εκτιμάται ότι θα κινηθεί στο 3,8%, πριν αποκλιμακωθεί σταδιακά προς το 2,3% τα επόμενα χρόνια.



Ισχυρές οι ελληνικές τράπεζες Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος υπογράμμισε ότι οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν πλέον σημαντικά βελτιωμένη εικόνα, υπενθυμίζοντας ότι η πιστοληπτική τους αξιολόγηση έχει αναβαθμιστεί στο BBB+, μία μόλις βαθμίδα κάτω από την κατηγορία Α, γεγονός που αποτυπώνει τη σημαντική πρόοδο που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια.



Παράλληλα, σημείωσε ότι κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους τα κέρδη των τραπεζών υποχώρησαν οριακά. Η ισχυρή πιστωτική επέκταση και η αυξημένη χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF) αντιστάθμισαν εν μέρει την αύξηση των λειτουργικών δαπανών, οι οποίες ενισχύθηκαν κυρίως λόγω των προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου προσωπικού.



Ισχυρή κεφαλαιακή βάση και επιτυχείς εκδόσεις Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών, τονίζοντας ότι αυτή ενισχύεται τόσο από την οργανική κερδοφορία όσο και από τις επιτυχημένες εκδόσεις κεφαλαιακών τίτλων.



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Ανθεκτικότητα και χρηματοδότηση της οικονομίας Ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε ότι η ανθεκτικότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος θα διασφαλιστεί μέσα από συνετές πολιτικές, ισχυρούς ισολογισμούς και τη συνέχιση της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας.



Όπως σημείωσε, η διατήρηση της πιστωτικής επέκτασης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αύξηση των επενδύσεων και τη διατήρηση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.



Ψηφιακό ευρώ, AI και διασυνοριακές πληρωμές Κλείνοντας την ομιλία του, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος αναφέρθηκε στις μεγάλες ευρωπαϊκές προκλήσεις που θα καθορίσουν το μέλλον του τραπεζικού συστήματος.



Τους σημαντικότερους κινδύνους αλλά και τις προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού συστήματος ανέλυσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας , κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών , υπογραμμίζοντας ότι, παρά την ισχυρή θέση των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων, το διεθνές περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα αβέβαιο.Ο διοικητής της ΤτΕ στάθηκε ιδιαίτερα στις γεωπολιτικές εξελίξεις, επισημαίνοντας ότι η ένταση στη Μέση Ανατολή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξωτερικές απειλές για την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία.Όπως εξήγησε, η άνοδος των τιμών της ενέργειας εξαιτίας των συγκρούσεων ανατροφοδοτεί τον πληθωρισμό, επηρεάζοντας όχι μόνο τα καύσιμα αλλά ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής και διανομής τροφίμων, με αποτέλεσμα να διατηρούνται υψηλές οι πιέσεις στις τιμές βασικών αγαθών.Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, ο κ. Στουρνάρας επισήμανε ότι εξακολουθεί να αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, γεγονός που αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για το τραπεζικό σύστημα και τις επενδύσεις.Ωστόσο, σημείωσε ότι οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν ισχυρές. Όπως ανέφερε, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,9% τον Ιούνιο του 2026, ενώ για το σύνολο του έτους εκτιμάται ότι θα κινηθεί στο 3,8%, πριν αποκλιμακωθεί σταδιακά προς το 2,3% τα επόμενα χρόνια.Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος υπογράμμισε ότι οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν πλέον σημαντικά βελτιωμένη εικόνα, υπενθυμίζοντας ότι η πιστοληπτική τους αξιολόγηση έχει αναβαθμιστεί στο BBB+, μία μόλις βαθμίδα κάτω από την κατηγορία Α, γεγονός που αποτυπώνει τη σημαντική πρόοδο που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια.Παράλληλα, σημείωσε ότι κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους τα κέρδη των τραπεζών υποχώρησαν οριακά. Η ισχυρή πιστωτική επέκταση και η αυξημένη χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF) αντιστάθμισαν εν μέρει την αύξηση των λειτουργικών δαπανών, οι οποίες ενισχύθηκαν κυρίως λόγω των προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου προσωπικού.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών, τονίζοντας ότι αυτή ενισχύεται τόσο από την οργανική κερδοφορία όσο και από τις επιτυχημένες εκδόσεις κεφαλαιακών τίτλων.Όπως είπε, το 2025 οι τράπεζες άντλησαν περίπου 2,7 δισ. ευρώ μέσω τίτλων Additional Tier 1 (AT1) και επιπλέον 900 εκατ. ευρώ μέσω Tier 2, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις MREL, ενώ οι εκδόσεις συνεχίζονται και κατά το 2026.Ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε ότι η ανθεκτικότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος θα διασφαλιστεί μέσα από συνετές πολιτικές, ισχυρούς ισολογισμούς και τη συνέχιση της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας.Όπως σημείωσε, η διατήρηση της πιστωτικής επέκτασης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αύξηση των επενδύσεων και τη διατήρηση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.Κλείνοντας την ομιλία του, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος αναφέρθηκε στις μεγάλες ευρωπαϊκές προκλήσεις που θα καθορίσουν το μέλλον του τραπεζικού συστήματος.

Μεταξύ αυτών ξεχώρισε:



•την υιοθέτηση του ψηφιακού ευρώ,

• τη διασύνδεση των διασυνοριακών πληρωμών με τρίτες χώρες, όπως η Ινδία,

• την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στις τραπεζικές εργασίες,

• καθώς και την ανάγκη επιτάχυνσης των μεταρρυθμίσεων στη Δικαιοσύνη, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω το επενδυτικό περιβάλλον και η αποτελεσματικότητα της οικονομίας.

14.07.2026, 12:58