«Το τραπεζικό σύστημα και η ελληνική οικονομία έχουν έχουν γυρίσει σελίδα»: Τι είπαν Πιερρακάκης, Στουρνάρας, Ζανιάς στην Γενική Συνέλευση της ΕΕΤ

Οι ομιλητές εστίασαν στη δυναμική και την ανθεκτικότητα του κλάδου, τις ισχυρές προοπτικές του, καθώς και στην ικανότητα των ελληνικών τραπεζών να στηρίζουν αποτελεσματικά τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας