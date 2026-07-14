HELLENiQ ENERGY: Ανακοίνωσε την έκτακτη έκπτωση σε βενζίνη και diesel από σήμερα έως το τέλος Αυγούστου
HELLENiQ ENERGY: Ανακοίνωσε την έκτακτη έκπτωση σε βενζίνη και diesel από σήμερα έως το τέλος Αυγούστου
Έκπτωση 7,95 λεπτών προ ΦΠΑ στην αμόλυβδη 95 οκτανίων και 4,05 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης – Το μέτρο αφορά αποκλειστικά την εσωτερική αγορά
Έκτακτη έκπτωση στα βασικά καύσιμα κίνησης, συνολικού ύψους 20 εκατ. ευρώ, ενεργοποιεί η HELLENiQ ENERGY, με στόχο τη στήριξη των καταναλωτών και την προσωρινή ομαλοποίηση της αγοράς σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στις τιμές των καυσίμων.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ, θυγατρική της HELLENiQ ENERGY, θα χρηματοδοτήσει απευθείας έκπτωση στις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων και του πετρελαίου κίνησης που προορίζονται αποκλειστικά για κατανάλωση στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα με την εταιρεία, η απευθείας μείωση προέκυψε μετά από παραίνεση της ελληνικής κυβέρνησης, ως ο πιο αποτελεσματικός και άμεσος τρόπος για την οριζόντια μείωση των τιμών.
Η έκπτωση διαμορφώνεται σε 7,95 λεπτά προ ΦΠΑ ανά λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και σε 4,05 λεπτά προ ΦΠΑ ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης. Θα εμφανίζεται σε ξεχωριστό πεδίο στα τιμολόγια και θα ισχύει από τις 14 Ιουλίου έως και τις 31 Αυγούστου 2026.
Στόχος της απόφασης, όπως αναφέρει η εταιρεία, είναι η προσωρινή ομαλοποίηση της λειτουργίας της αγοράς σε μια δύσκολη συγκυρία και σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για την ελληνική οικονομία, προς όφελος του καταναλωτή.
Σημαντικό ποσοστό της παγκόσμιας διυλιστικής ικανότητας παραμένει ανενεργό, ενώ δύο κρίσεις στην ευρύτερη περιοχή επιβαρύνουν ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή αγορά. Στη Μέση Ανατολή, η επανέναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ο περιορισμός της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ και η αδυναμία άμεσης αποκατάστασης ζημιών σε μονάδες διύλισης παρατείνουν, σύμφωνα με την εταιρεία, την αστάθεια στις διεθνείς αγορές αργού και προϊόντων.
Την ίδια στιγμή, οι επιθέσεις με drones σε ρωσικά διυλιστήρια οδήγησαν τη Ρωσία να ανακοινώσει, για πρώτη φορά στην ιστορία της, απαγόρευση όλων των εξαγωγών diesel, ενώ προχωρά και σε εισαγωγές βενζίνης για την ενίσχυση των στρατηγικών της αποθεμάτων και την κάλυψη των αναγκών της.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ, θυγατρική της HELLENiQ ENERGY, θα χρηματοδοτήσει απευθείας έκπτωση στις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων και του πετρελαίου κίνησης που προορίζονται αποκλειστικά για κατανάλωση στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα με την εταιρεία, η απευθείας μείωση προέκυψε μετά από παραίνεση της ελληνικής κυβέρνησης, ως ο πιο αποτελεσματικός και άμεσος τρόπος για την οριζόντια μείωση των τιμών.
Η έκπτωση και η διάρκεια του μέτρουΕιδικότερα, η HELLENiQ ENERGY θα εφαρμόσει έκτακτη έκπτωση προς όλες τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, αποκλειστικά για τις πωλήσεις προϊόντων στην εσωτερική αγορά.
Η έκπτωση διαμορφώνεται σε 7,95 λεπτά προ ΦΠΑ ανά λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και σε 4,05 λεπτά προ ΦΠΑ ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης. Θα εμφανίζεται σε ξεχωριστό πεδίο στα τιμολόγια και θα ισχύει από τις 14 Ιουλίου έως και τις 31 Αυγούστου 2026.
Στόχος της απόφασης, όπως αναφέρει η εταιρεία, είναι η προσωρινή ομαλοποίηση της λειτουργίας της αγοράς σε μια δύσκολη συγκυρία και σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για την ελληνική οικονομία, προς όφελος του καταναλωτή.
Οι πιέσεις στις διεθνείς αγορέςΗ HELLENiQ ENERGY συνδέει την πρωτοβουλία με τις συνθήκες που επικρατούν στις ευρωπαϊκές αγορές καυσίμων, όπου καταγράφεται αυξημένη ζήτηση λόγω εποχικότητας και τουριστικής περιόδου. Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, εμφανίζονται ελλείμματα στον κλάδο της διύλισης παγκοσμίως και ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, με αποτέλεσμα οι τιμές των προϊόντων να αποσυνδέονται από τις διεθνείς τιμές του αργού και να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
Σημαντικό ποσοστό της παγκόσμιας διυλιστικής ικανότητας παραμένει ανενεργό, ενώ δύο κρίσεις στην ευρύτερη περιοχή επιβαρύνουν ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή αγορά. Στη Μέση Ανατολή, η επανέναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ο περιορισμός της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ και η αδυναμία άμεσης αποκατάστασης ζημιών σε μονάδες διύλισης παρατείνουν, σύμφωνα με την εταιρεία, την αστάθεια στις διεθνείς αγορές αργού και προϊόντων.
Την ίδια στιγμή, οι επιθέσεις με drones σε ρωσικά διυλιστήρια οδήγησαν τη Ρωσία να ανακοινώσει, για πρώτη φορά στην ιστορία της, απαγόρευση όλων των εξαγωγών diesel, ενώ προχωρά και σε εισαγωγές βενζίνης για την ενίσχυση των στρατηγικών της αποθεμάτων και την κάλυψη των αναγκών της.
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