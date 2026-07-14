Σταμάτης Τσαντάνης (Seanergy): Η εμπιστοσύνη των επενδυτών μάς δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε ακόμη πιο δυναμικά την ανάπτυξή μας

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«Η εμπιστοσύνη που έδειξαν οι Έλληνες επενδυτές στη Seanergy Maritime Holdings Corp. δεν αποτελεί απλώς μια επιτυχημένη χρηματοοικονομική συναλλαγή. Για τη διοίκηση της εταιρείας είναι η επιβεβαίωση ότι η στρατηγική που ακολουθεί τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια αναγνωρίζεται πλέον και από την ελληνική κεφαλαιαγορά.» Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Seanergy, Σταμάτη Τσαντάνη, κατά την τελετή εισαγωγής του πρώτου εταιρικού ομολόγου της εταιρείας στο Euronext Athens.«Η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο για τη Seanergy Maritime Holdings Corp. και μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την παρουσία μας στην ελληνική κεφαλαιαγορά», δήλωσε ο κ. Τσαντάνης, επισημαίνοντας ότι η επιτυχής ολοκλήρωση της έκδοσης του εταιρικού ομολόγου ύψους 100 εκατ. ευρώ σηματοδοτεί μια νέα φάση στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας. Όπως ανέφερε, η ανταπόκριση της ελληνικής επενδυτικής κοινότητας ξεπέρασε τις προσδοκίες της διοίκησης, καθώς η δημόσια προσφορά υπερκαλύφθηκε κατά 2,03 φορές, γεγονός που -όπως είπε- συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης όχι μόνο προς την εταιρεία αλλά και προς τη στρατηγική που ακολουθεί.«Η επιτυχής ολοκλήρωση της έκδοσης και η εισαγωγή του ομολόγου στο Euronext Athens αποτελούν ψήφο εμπιστοσύνης προς τη Seanergy, τη διοίκησή μας, την ομάδα μας και τη στρατηγική ανάπτυξης που ακολουθούμε. Η σημαντική υπερκάλυψη της έκδοσης επιβεβαιώνει το αυξημένο ενδιαφέρον των επενδυτών και την εμπιστοσύνη τους στη δυναμική και στις προοπτικές της εταιρείας μας», υπογράμμισε.