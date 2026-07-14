Απόκοσμο σκηνικό στη Γαλλία: Η στιγμή που το «galerne» βυθίζει στο σκοτάδι παραλία εν μέσω καύσωνα, έτρεχαν να σωθούν οι λουόμενοι
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία

Απόκοσμο σκηνικό στη Γαλλία: Η στιγμή που το «galerne» βυθίζει στο σκοτάδι παραλία εν μέσω καύσωνα, έτρεχαν να σωθούν οι λουόμενοι

Η θερμοκρασία έπεσε 12°C σε μισή ώρα - Κάθε μέρα οι λουόμενοι έρχονται αντιμέτωποι με το συγκεκριμένο φαινόμενο

Απόκοσμο σκηνικό στη Γαλλία: Η στιγμή που το «galerne» βυθίζει στο σκοτάδι παραλία εν μέσω καύσωνα, έτρεχαν να σωθούν οι λουόμενοι
49 ΣΧΟΛΙΑ
Απροετοίμαστοι πιάστηκαν οι λουόμενοι στην Αντάι της Γαλλίας όταν ξαφνικά ήρθαν αντιμέτωποι με το φαινόμενο «galerne». Αν και τη τελευταία εβδομάδα, το συγκεκριμένο φαινόμενο κάνει την εμφάνισή του κάθε μέρα, οι λουόμενοι την Κυριακή 12 Ιουλίου ξαφνιάστηκαν και έτρεχαν να σωθούν από την σφοδρότητα του αέρα.

Το φαινόμενο Galerne, έκανε την εμφάνισή του εν μέσω καύσωνα και οι επισκέπτες στην παραλία έγιναν μάρτυρες του βίαιου ξεσπάσματός του, το οποίο προκάλεσε απότομη και κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας.

Στην εκπομπή «Bonjour! La Matinale TF1» τη Δευτέρα, η μετεωρολόγος Ντανιέλα Πρεπελιούκ εξήγησε το φαινόμενο. «Πρόκειται για μια απότομη αλλαγή στη φορά του ανέμου. Χθες, είχαμε έναν δυτικό άνεμο που άλλαξε ξαφνικά κατεύθυνση», εξήγησε η ειδικός, με αποτέλεσμα ο υδράργυρος να πέσει άμεσα κάτω από τους 30°C.



«Αυτός ο θαλάσσιος άνεμος φτάνει μεταφέροντας πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες. Στην παραλία της Αντάι, η θερμοκρασία κατέγραψε πτώση 12°C μεταξύ 20:30 και 21:00, πέφτοντας από τους 37°C στους 25°C», πρόσθεσε η Πρεπελιούκ.

Το φαινόμενο αυτό, το οποίο επηρεάζει τη δυτική Γαλλία, είναι αρκετά γνωστό στην περιοχή της Αντάι. Μάλιστα, οι ντόπιοι χρησιμοποιούν και άλλες ονομασίες για το ξέσπασμα του galerne, αποκαλώντας το συχνά «enbata» ή «brouillarta».

Από τα πιο έντονα φαινόμενα που έχουν δει οι ντόπιοι

Μέχρι το πρωί της Δευτέρας, η ηρεμία είχε επιστρέψει στην περιοχή. «Ήταν σαν ανεμοστρόβιλος. Ξαφνικά φυσούσε άνεμος και μετά οι άνθρωποι σηκώθηκαν και έφυγαν. Ήταν σκοτεινά. Είχαμε ηλιοφάνεια και ξαφνικά έγινε συννεφιασμένο και ομίχλη», αφηγήθηκε μια γυναίκα στο franceinfo.fr και πρόσθεσε: «Ήταν υπέροχα αλλά πολύ ανησυχητικά».


Κλείσιμο

Ο Ian Plillarouet, ιδιοκτήτης εστιατορίου, παρακολούθησε τις ομπρέλες του να πετάνε μακριά, έκπληκτος από την ένταση του φαινομένου. «Αυτή την εβδομάδα είχαμε από ένα κάθε μέρα. Ήταν από τα πιο έντονα φαινόμενα που έχουμε δει εδώ και καιρό», είπε.



«Είναι αλήθεια ότι η έντονη ζέστη ευνοεί απόλυτα την παρατήρηση αυτού του φαινομένου. Ωστόσο, δεν είναι αυτόματη. Χρειάζεται επίσης κρύος αέρας πάνω από τον κοντινό Ατλαντικό. Επομένως, πρέπει να πληρούνται και οι δύο προϋποθέσεις για να βιώσουμε πραγματικά αυτή τη σύγκρουση αέριων μαζών μεταξύ πολύ πιο δροσερού, πιο υγρού αέρα, ο οποίος έρχεται σε επαφή με τον πολύ ζεστό αέρα που υπάρχει στις ακτές», εξηγεί ο Jérôme Cerisier, μετεωρολόγος στην Weather Solutions.

49 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Plastic Free Greece 2026: Σαντορίνη

Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης