Απόκοσμο σκηνικό στη Γαλλία: Η στιγμή που το «galerne» βυθίζει στο σκοτάδι παραλία εν μέσω καύσωνα, έτρεχαν να σωθούν οι λουόμενοι

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«Είναι αλήθεια ότι ηαυτού του φαινομένου. Ωστόσο, δεν είναι αυτόματη. Χρειάζεται επίσης κρύος αέρας πάνω από τον κοντινό Ατλαντικό. Επομένως, πρέπει να πληρούνται και οι δύο προϋποθέσεις για να βιώσουμε πραγματικά αυτή τη σύγκρουση αέριων μαζών μεταξύ πολύ πιο δροσερού, πιο υγρού αέρα, ο οποίος έρχεται σε επαφή με τον πολύ ζεστό αέρα που υπάρχει στις ακτές», εξηγεί ο Jérôme Cerisier, μετεωρολόγος στην Weather Solutions.