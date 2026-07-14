Φωτογραφίες και βίντεο από την μεγαλειώδη παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης: Στο Παρίσι Μητσοτάκης, Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες
ΚΟΣΜΟΣ
Ημέρα της Βαστίλλης Γαλλία Παρίσι Παρέλαση Εμανουέλ Μακρόν

Φωτογραφίες και βίντεο από την μεγαλειώδη παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης: Στο Παρίσι Μητσοτάκης, Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες

Ο Γάλλος πρόεδρος εμφανίστηκε πάνω σε στρατιωτικό τζιπ - Συμμετείχαν 6.700 στρατιώτες και πάνω από 100 εναέρια μέσα - Έντονο και το ελληνικό στοιχείο

Φωτογραφίες και βίντεο από την μεγαλειώδη παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης: Στο Παρίσι Μητσοτάκης, Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες
UPD: 109 ΣΧΟΛΙΑ
Με ιδιαίτερα λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι η καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης, με χιλιάδες στρατιώτες, δεκάδες αεροσκάφη και στρατιωτικά οχήματα να παρελαύνουν στα Ηλύσια Πεδία, με το μήνυμα της ενότητας και της ευρωπαϊκής ασφάλειας κυριάρχησε στις φετινές εκδηλώσεις.

Η φετινή παρέλαση είχε ξεχωριστή σημασία, καθώς ο Εμανουέλ Μακρόν προήδρευσε για τελευταία φορά της εθνικής εορτής ως Πρόεδρος της Γαλλίας, πριν από την ολοκλήρωση της δεύτερης και τελευταίας συνταγματικά προβλεπόμενης θητείας του το 2027.

Φωτογραφίες και βίντεο από την μεγαλειώδη παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης: Στο Παρίσι Μητσοτάκης, Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες


Φωτογραφίες και βίντεο από την μεγαλειώδη παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης: Στο Παρίσι Μητσοτάκης, Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες

Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης η φετινή παρέλαση ήταν μία από τις πιο εντυπωσιακές παρελάσεις των τελευταίων ετών, με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Φωτογραφίες και βίντεο από την μεγαλειώδη παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης: Στο Παρίσι Μητσοτάκης, Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες

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Σμήνη αεροσκαφών, στρατιωτικά οχήματα, πεζοπόρα τμήματα και ένα ειδικό αφιέρωμα στα 400 χρόνια του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού συνέθεσαν ένα εντυπωσιακό θέαμα, το οποίο παρακολούθησαν χιλιάδες πολίτες κατά μήκος των Ηλυσίων Πεδίων, αλλά και εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο.

Φωτογραφίες και βίντεο από την μεγαλειώδη παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης: Στο Παρίσι Μητσοτάκης, Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες

Αναλυτικότερα,  η φετινή παρέλαση ήταν η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών, με τη συμμετοχή περίπου 6.700 πεζών στρατιωτών, 98 αεροσκαφών, 31 ελικοπτέρων και 315 στρατιωτικών οχημάτων. Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, στόχος ήταν να αναδειχθεί ο επανεξοπλισμός της Γαλλίας, η στρατηγική της αυτονομία και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας.


Στο επίκεντρο η στήριξη στην Ουκρανία

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην υποστήριξη της Ουκρανίας και των συμμάχων της. Στην παρέλαση συμμετείχαν αποσπάσματα από τις 37 χώρες του «συνασπισμού των προθύμων», συνολικά περίπου 500 στρατιωτικοί, ενώ πίσω τους παρέλασαν 25 Ουκρανοί στρατιώτες, σε μια συμβολική κίνηση αλληλεγγύης.

Παρών ο Μητσοτάκης 

Την εκδήλωση παρακολούθησαν ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και 24 Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ και η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν.

Φωτογραφίες και βίντεο από την μεγαλειώδη παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης: Στο Παρίσι Μητσοτάκης, Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες
Φωτογραφίες και βίντεο από την μεγαλειώδη παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης: Στο Παρίσι Μητσοτάκης, Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες
Φωτογραφίες και βίντεο από την μεγαλειώδη παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης: Στο Παρίσι Μητσοτάκης, Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες
Φωτογραφίες και βίντεο από την μεγαλειώδη παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης: Στο Παρίσι Μητσοτάκης, Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες
Φωτογραφίες και βίντεο από την μεγαλειώδη παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης: Στο Παρίσι Μητσοτάκης, Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες



Το παρών έδωσε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.


Εντυπωσιακή επίδειξη αεροπορικής ισχύος

Η παρέλαση άνοιξε με επίδειξη της ακροβατικής ομάδας της Γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας Patrouille de France. Ακολούθησαν δύο γαλλικά μαχητικά Mirage 2000 με Ουκρανούς συγκυβερνήτες που είχαν εκπαιδευτεί στη Γαλλία, ενώ συμμετείχαν επίσης αεροσκάφη από δέκα ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

Φωτογραφίες και βίντεο από την μεγαλειώδη παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης: Στο Παρίσι Μητσοτάκης, Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες

Συγκεκριμένα δύο μαχητικά Rafale της 332 Πτέρυγας Μάχης πέταξαν σε κοινό σχηματισμό μαζί με αντίστοιχα αεροσκάφη από την Ισπανία, την Ιταλία και την Πολωνία πάνω από τα Ηλύσια Πεδία.

Εκτός από τα εναέρια μέσα στην παρέλαση συμμετείχε  και πεζοπόρο τμήμα 21 ατόμων (3 Αξιωματικοί και 18 στρατιώτες) του Διακλαδικού Λόχου Απόδοσης Τιμών του ΓΕΕΘΑ

 Το μήνυμα Μακρόν και η ενίσχυση της άμυνας

Στο χθεσινό μήνυμά του, ο Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε ότι η Γαλλία επιδιώκει την ειρήνη, αλλά παραμένει έτοιμη να υπερασπιστεί την ελευθερία και το διεθνές δίκαιο. Παράλληλα, ανέδειξε την ενίσχυση των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, σημειώνοντας ότι ο αμυντικός προϋπολογισμός της χώρας έχει διπλασιαστεί.

Φωτογραφίες και βίντεο από την μεγαλειώδη παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης: Στο Παρίσι Μητσοτάκης, Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες

Ο επικαιροποιημένος νόμος στρατιωτικού προγραμματισμού προβλέπει συνολικές αμυντικές δαπάνες ύψους 436 δισ. ευρώ για την περίοδο 2024-2030, αυξημένες κατά 36 δισ. ευρώ σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες: 




Φωτογραφίες και βίντεο από την μεγαλειώδη παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης: Στο Παρίσι Μητσοτάκης, Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες
Φωτογραφίες και βίντεο από την μεγαλειώδη παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης: Στο Παρίσι Μητσοτάκης, Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες
Φωτογραφίες και βίντεο από την μεγαλειώδη παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης: Στο Παρίσι Μητσοτάκης, Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες
Φωτογραφίες και βίντεο από την μεγαλειώδη παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης: Στο Παρίσι Μητσοτάκης, Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες
Φωτογραφίες και βίντεο από την μεγαλειώδη παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης: Στο Παρίσι Μητσοτάκης, Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες
Φωτογραφίες και βίντεο από την μεγαλειώδη παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης: Στο Παρίσι Μητσοτάκης, Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες
Φωτογραφίες και βίντεο από την μεγαλειώδη παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης: Στο Παρίσι Μητσοτάκης, Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες
Φωτογραφίες και βίντεο από την μεγαλειώδη παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης: Στο Παρίσι Μητσοτάκης, Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες
Φωτογραφίες και βίντεο από την μεγαλειώδη παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης: Στο Παρίσι Μητσοτάκης, Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες
Φωτογραφίες και βίντεο από την μεγαλειώδη παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης: Στο Παρίσι Μητσοτάκης, Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες
Φωτογραφίες και βίντεο από την μεγαλειώδη παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης: Στο Παρίσι Μητσοτάκης, Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες
UPD: 109 ΣΧΟΛΙΑ

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