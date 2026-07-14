Με €12,5 δισ. τζίρο, €1,5 δισ. επενδύσεις και σχεδόν 227 χιλιάδες εργαζομένους πλέον τα ελληνικά ξενοδοχεία
Με €12,5 δισ. τζίρο, €1,5 δισ. επενδύσεις και σχεδόν 227 χιλιάδες εργαζομένους πλέον τα ελληνικά ξενοδοχεία
Η «ακτινογραφία» του ελληνικού τουρισμού και των ελληνικών ξενοδοχείων με τη ματιά του ΙΤΕΠ
Τζίρος 12,5 δισ. ευρώ στο +8,7% σε σχέση με το 2024, επενδύσεις 1,5 δισ. ευρώ από το 1 δισ. ευρώ της προηγούμενης χρονιάς και ένα σύνολο 227 χιλιάδων εργαζομένων με τις ελλείψεις πλέον να διαμορφώνονται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με πέρυσι.
Αυτή είναι η εικόνα του ελληνικού ξενοδοχειακού κλάδου το 2025 όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων σε αυτή τη συγκυρία, όπου η Ελλάδα συνεχίζει να δείχνει αξιοσημείωτες αντοχές στις αλλεπάλληλες γεωπολιτικές κρίσεις των τελευταίων ετών, ενισχύοντας περαιτέρω το προφίλ της ως ένας από τους πλέον ισχυρούς τουριστικούς προορισμούς διεθνώς.
«To κρίσιμο ερώτημα πλέον δεν είναι αν αλλά το πώς αναπτύσσεται ο ελληνικός τουρισμός και αν θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με το σωστό τρόπο», ανέφερε χθες η κ. Χριστίνα Τετράδη, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΙΤΕΠ στο πλαίσιο της παρουσίασης των αποτελεσμάτων των ερευνών του Ινστιτούτου αναφορικά με τις επιδόσεις και την εικόνα του ξενοδοχειακού κλάδου τη δεδομένη συγκυρία.
Σε σχετική ερώτηση για την πορεία της εφετινής τουριστικές σεζόν η ίδια ανέφερε ότι «είναι ακόμη νωρίς να εκτιμήσουμε ποια θα είναι η εικόνα για το 2026. Είμαστε στη μέση του Ιουλίου, έχουμε μπροστά μας τους δύο πιο δυνατούς μήνες κι επιπλέον εφέτος έχουμε τους συνεχιζόμενους κραδασμούς από τις γεωπολιτικές εξελίξεις.
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Αυτή είναι η εικόνα του ελληνικού ξενοδοχειακού κλάδου το 2025 όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων σε αυτή τη συγκυρία, όπου η Ελλάδα συνεχίζει να δείχνει αξιοσημείωτες αντοχές στις αλλεπάλληλες γεωπολιτικές κρίσεις των τελευταίων ετών, ενισχύοντας περαιτέρω το προφίλ της ως ένας από τους πλέον ισχυρούς τουριστικούς προορισμούς διεθνώς.
«To κρίσιμο ερώτημα πλέον δεν είναι αν αλλά το πώς αναπτύσσεται ο ελληνικός τουρισμός και αν θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με το σωστό τρόπο», ανέφερε χθες η κ. Χριστίνα Τετράδη, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΙΤΕΠ στο πλαίσιο της παρουσίασης των αποτελεσμάτων των ερευνών του Ινστιτούτου αναφορικά με τις επιδόσεις και την εικόνα του ξενοδοχειακού κλάδου τη δεδομένη συγκυρία.
Σε σχετική ερώτηση για την πορεία της εφετινής τουριστικές σεζόν η ίδια ανέφερε ότι «είναι ακόμη νωρίς να εκτιμήσουμε ποια θα είναι η εικόνα για το 2026. Είμαστε στη μέση του Ιουλίου, έχουμε μπροστά μας τους δύο πιο δυνατούς μήνες κι επιπλέον εφέτος έχουμε τους συνεχιζόμενους κραδασμούς από τις γεωπολιτικές εξελίξεις.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
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