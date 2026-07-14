AKTOR – ONYX Τουριστική: Μνημόνιο Συνεργασίας για το νέο αγροτουριστικό χωριό της Χαλκιδικής

Στόχος η μελέτη, ο σχεδιασμός και η κατασκευή ενός σύνθετου τουριστικού συγκροτήματος υψηλών προδιαγραφών στη Σάνη Χαλκιδικής, που προγραμματίζει να αναπτύξει η ONYX με αρχικό προϋπολογισμό περίπου 400 εκατ. ευρώ