Τραγωδία στις Βρυξέλλες: Αναφορές για αρκετούς νεκρούς μετά από φωτιά σε υπό ανακαίνιση κτίριο, βρέθηκαν μέσα σε ασανσέρ

Τουλάχιστον έξι άτομα αγνοούνται, ενώ υπάρχουν και τρεις τραυματίες - Στον χώρο βρίσκονταν πάνω από 200 εργάτες