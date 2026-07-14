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Τραγωδία στις Βρυξέλλες: Αναφορές για αρκετούς νεκρούς μετά από φωτιά σε υπό ανακαίνιση κτίριο, βρέθηκαν μέσα σε ασανσέρ
Τραγωδία στις Βρυξέλλες: Αναφορές για αρκετούς νεκρούς μετά από φωτιά σε υπό ανακαίνιση κτίριο, βρέθηκαν μέσα σε ασανσέρ
Τουλάχιστον έξι άτομα αγνοούνται, ενώ υπάρχουν και τρεις τραυματίες - Στον χώρο βρίσκονταν πάνω από 200 εργάτες
Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Τρίτης στις Βρυξέλλες, καθώς αρκετοί νεκροί εντοπίστηκαν σε ασανσέρ εργοταξίου σε υπό ανακαίνιση κτίριο μετά από πυρκαγιά, σύμφωνα με την Εισαγγελία Εργασίας των Βρυξελλών.
Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Στον χώρο, την ώρα του συμβάντος, βρίσκονταν πάνω από 200 εργάτες.
Παράλληλα, έξι άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε δεύτερο ανελκυστήρα, στον οποίο οι πυροσβέστες δεν έχουν ακόμη καταφέρει να αποκτήσουν πρόσβαση.
«Οι πυροσβέστες κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα μικρό άνοιγμα σε έναν από τους ανελκυστήρες και εκεί εντοπίστηκαν πολλά θύματα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Εισαγγελίας Εργασίας των Βρυξελλών, Μπρεχτ Σπέιμπρουκ.
«Δεν γνωρίζουμε ακόμη πόσοι άνθρωποι βρίσκονται εκεί. Είναι πιθανό να πρόκειται για τους έξι αγνοούμενους, αλλά δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλα άτομα στον δεύτερο ανελκυστήρα ή σε άλλο σημείο του κτιρίου», πρόσθεσε.
Όπως έγινε γνωστό αργότερα, το μεσημέρι, η επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των θυμάτων, ώστε να παρασχεθεί ενημέρωση για τον ακριβή αριθμό τους, δεν έχει ολοκληρωθεί.
Η φωτιά εξαπλώθηκε στο φρεάτιο του ανελκυστήρα
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 08:00 τοπική ώρα στον δεύτερο όροφο του υπό ανακαίνιση κτιρίου, στις Βρυξέλλες.
Αν και η αρχική εστία κατασβέστηκε γρήγορα, οι φλόγες επεκτάθηκαν στο φρεάτιο του ανελκυστήρα, προκαλώντας νέα πυρκαγιά στο εσωτερικό του. Η δεύτερη αυτή εστία τέθηκε επίσης υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
Τρεις τραυματίες
Δύο άνθρωποι που υπέστησαν εγκαύματα διακομίστηκαν στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο του Νέντερ-οβερ-Χέιμπεκ, ενώ ένας πυροσβέστης υπέστη θερμική καταπόνηση και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επί τόπου.
Οι εργαζόμενοι του εργοταξίου απομακρύνθηκαν από το κτίριο και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή χώρο, όπου τους παρασχέθηκε ψυχολογική υποστήριξη από τον Ερυθρό Σταυρό. Παράλληλα, οι αρχές ενεργοποίησαν τόσο το εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης όσο και ειδικά ιατρικά και ψυχοκοινωνικά πρωτόκολλα διαχείρισης της κρίσης.
Άγνωστα τα αίτια της πυρκαγιάς
Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Στον χώρο, την ώρα του συμβάντος, βρίσκονταν πάνω από 200 εργάτες.
Παράλληλα, έξι άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε δεύτερο ανελκυστήρα, στον οποίο οι πυροσβέστες δεν έχουν ακόμη καταφέρει να αποκτήσουν πρόσβαση.
JUST IN: Multiple people dead, 6 missing, after a fire erupted at the OXY building in Brussels, Belgium; some victims found inside an elevator. pic.twitter.com/qha9vTTtyQ— Scope Report (@ScopeReport_) July 14, 2026
«Οι πυροσβέστες κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα μικρό άνοιγμα σε έναν από τους ανελκυστήρες και εκεί εντοπίστηκαν πολλά θύματα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Εισαγγελίας Εργασίας των Βρυξελλών, Μπρεχτ Σπέιμπρουκ.
«Δεν γνωρίζουμε ακόμη πόσοι άνθρωποι βρίσκονται εκεί. Είναι πιθανό να πρόκειται για τους έξι αγνοούμενους, αλλά δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλα άτομα στον δεύτερο ανελκυστήρα ή σε άλλο σημείο του κτιρίου», πρόσθεσε.
Όπως έγινε γνωστό αργότερα, το μεσημέρι, η επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των θυμάτων, ώστε να παρασχεθεί ενημέρωση για τον ακριβή αριθμό τους, δεν έχει ολοκληρωθεί.
Η φωτιά εξαπλώθηκε στο φρεάτιο του ανελκυστήρα
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 08:00 τοπική ώρα στον δεύτερο όροφο του υπό ανακαίνιση κτιρίου, στις Βρυξέλλες.
Αν και η αρχική εστία κατασβέστηκε γρήγορα, οι φλόγες επεκτάθηκαν στο φρεάτιο του ανελκυστήρα, προκαλώντας νέα πυρκαγιά στο εσωτερικό του. Η δεύτερη αυτή εστία τέθηκε επίσης υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
Τρεις τραυματίες
Δύο άνθρωποι που υπέστησαν εγκαύματα διακομίστηκαν στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο του Νέντερ-οβερ-Χέιμπεκ, ενώ ένας πυροσβέστης υπέστη θερμική καταπόνηση και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επί τόπου.
Οι εργαζόμενοι του εργοταξίου απομακρύνθηκαν από το κτίριο και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή χώρο, όπου τους παρασχέθηκε ψυχολογική υποστήριξη από τον Ερυθρό Σταυρό. Παράλληλα, οι αρχές ενεργοποίησαν τόσο το εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης όσο και ειδικά ιατρικά και ψυχοκοινωνικά πρωτόκολλα διαχείρισης της κρίσης.
Άγνωστα τα αίτια της πυρκαγιάς
Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Το κτίριο προορίζεται - μετά την ανακαίνισή του - να φιλοξενήσει διαμερίσματα, εστιατόρια και μπαρ στην ταράτσα.
Το κτίριο προορίζεται - μετά την ανακαίνισή του - να φιλοξενήσει διαμερίσματα, εστιατόρια και μπαρ στην ταράτσα.
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