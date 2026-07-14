M.O.RE. 2026: Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το πρώτο Masters of Retail Summit του ΣΕΛΠΕ και γίνεται ετήσιος θεσμός

Το «παρών» έδωσαν και οι Έλληνες founders και επιχειρηματίες που έχουν γράψει μερικές από τις σημαντικότερες ιστορίες επιτυχίας του σύγχρονου ελληνικού επιχειρείν: οι co founders της Skroutz, Γιώργος Αυγουστίδης και Γιώργος Χατζηγεωργίου, ο founder της InstaShop και της Revotech, Γιάννης Τσιώρης, ο Δημήτρης Ανδριώτης της BOX NOW και ο Μιχάλης Τσικνάκης της JD Sports / Cosmos Sport.

Από τη Silicon Valley, το Λονδίνο και τις Βρυξέλλες έως τη Βαρκελώνη και το Ντουμπάι, το M.O.RE. έφερε στην Αθήνα τη Jo Malone CBE, τον Lars Rasmussen, co-founder του Google Maps, τον Dhiraj Mukherjee, co-founder του Shazam, τον Amin Toufani, CEO της T Labs, τον Daniel López, Chief Expansion Officer της Mango, τον Enrique Fernández Aísa, πρώην Group CEO της M.Video-Eldorado, τον Ευρωβουλευτή Dirk Gotink, εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη μεταρρύθμιση του Union Customs Code και δεκάδες ακόμη ομιλητές.

Στην ιστορική Κεντρική Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ του Εθνικού Θεάτρου συναντήθηκαν περισσότεροι από 30 διεθνείς και Έλληνες leaders, founders και κορυφαία στελέχη της επιχειρηματικής και τεχνολογικής σκηνής.

Στιγμιότυπο από τις εργασίες του M.O.RE. 2026

Στιγμιότυπο από τις εργασίες του M.O.RE. 2026

Στο M.O.RE. συμμετείχαν επίσης κορυφαία στελέχη από τη Microsoft, τη Salesforce, τη Mastercard, τη Eurobank, την EY, την KNAPP, την IKEA, τη Lidl και την Klarna, εκπροσωπώντας μερικούς από τους σημαντικότερους διεθνείς και ελληνικούς οργανισμούς.

«Να τοποθετήσουμε το retail στη θέση που του αξίζει»

Κατά την έναρξη του συνεδρίου, ο Κώστας Γεράρδος ανέδειξε την οικονομική και κοινωνική δύναμη ενός κλάδου που, όπως επεσήμανε, συχνά δεν λαμβάνει την αναγνώριση που αντιστοιχεί στο πραγματικό του αποτύπωμα, δεδομένου ότι το retail αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη της ευρωπαϊκής οικονομίας.

«Το retail είναι σαν εκείνον τον άνθρωπο πίσω από τη σκηνή που ελέγχει τα φώτα, μιλά με τους ηθοποιούς, ρυθμίζει τον ήχο. Βλέπεις μόνο ένα μικρό μέρος αυτού που κάνει και δεν του δίνεις την αξία που του αρμόζει. Ένας από τους στόχους αυτού του συνεδρίου είναι να τοποθετήσουμε το retail στη θέση που του αξίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε, το σύγχρονο λιανεμπόριο επενδύει στην ενέργεια, τις κατασκευές, το real estate, τα media, το banking, το ανθρώπινο δυναμικό και τα logistics, λειτουργώντας πολλαπλασιαστικά για ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Jo Malone CBE: Πάθος, δημιουργικότητα, ανθεκτικότητα

Μία από τις κορυφαίες στιγμές της ημέρας ήταν όταν ο Κώστας Γεράρδος υποδέχθηκε στη σκηνή τη Jo Malone CBE, founder της Jo Loves και μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες του παγκόσμιου επιχειρείν.

Στη διάρκεια μιας ιδιαίτερα προσωπικής συζήτησης, η Jo Malone δημιούργησε ζωντανά ένα άρωμα μπροστά στο κοινό και μοιράστηκε τη διαδρομή της από τα δύσκολα παιδικά της χρόνια και τα πρώτα προϊόντα που έφτιαχνε στην κουζίνα του σπιτιού της έως τη δημιουργία ενός παγκόσμιου fragrance brand, τη μάχη της με τον καρκίνο και την επιχειρηματική επιστροφή της με τη Jo Loves.

«Αυτά τα τρία πράγματα, το πάθος, η δημιουργικότητα, η ανθεκτικότητα, είναι ζωτικής σημασίας, όχι μόνο για τις επιχειρήσεις, αλλά για ό,τι μπορείς να φανταστείς. Αν φέρναμε αυτά τα τρία συστατικά και αρχίζαμε πραγματικά να δουλεύουμε πάνω τους, πιστεύω ότι θα βλέπαμε τον κόσμο μας να μεταμορφώνεται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι μεγάλες αλλαγές που επαναπροσδιορίζουν το retail

AI, νέα καταναλωτική συμπεριφορά, data, omnichannel, το κατάστημα του μέλλοντος και νέα επιχειρηματικά μοντέλα βρέθηκαν στο επίκεντρο του M.O.RE.

Η Ornella Urso, Research Director της IDC Retail Insights Europe, παρουσίασε τις μεγάλες δυνάμεις που μετασχηματίζουν το ευρωπαϊκό retail, ενώ ο Amin Toufani, CEO της T Labs, μίλησε για τους εκθετικούς ρυθμούς αλλαγής και την ανάγκη οι επιχειρήσεις να επανεξετάσουν όσα θεωρούσαν μέχρι σήμερα δεδομένα.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, παρουσιαστής του M.O.RE. 2026

Ο Enrique Fernández Aísa, πρώην Group CEO της M.Video-Eldorado, ανέδειξε το retail-as-a-service, το stockless commerce και την αναγνώριση του καταναλωτή σε ολόκληρο το customer journey ως βασικές κατευθύνσεις για το επόμενο κεφάλαιο του retail.

Ο Lars Rasmussen, co-founder του Google Maps, και ο Dhiraj Mukherjee, co-founder του Shazam, μοιράστηκαν τις ιστορίες πίσω από δύο ιδέες που άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με τον κόσμο γύρω τους, ανοίγοντας τη συζήτηση για τις τεχνολογίες που θα διαμορφώσουν την επόμενη ημέρα του commerce.

Ο Daniel López παρουσίασε την εμπειρία της Mango από τη διεθνή ανάπτυξη ενός δικτύου σχεδόν 3.000 καταστημάτων σε περισσότερες από 120 αγορές, ενώ ο Richard Bennett, Creative Director της Dalziel & Pow, ανέδειξε τον ρόλο της εμπειρίας και της συναισθηματικής νοημοσύνης στον σχεδιασμό του καταστήματος του μέλλοντος.

Οι Έλληνες founders στην πρώτη γραμμή

Οι co-founders της Skroutz, Γιώργος Αυγουστίδης και Γιώργος Χατζηγεωργίου, μίλησαν για τη διαδρομή της εταιρείας τους, από τη «γέννησή» της μέχρι και σήμερα και τις αποφάσεις που τη διαμόρφωσαν σε περιόδους εκρηκτικής ανάπτυξης και μεγάλων αλλαγών στο e-commerce.

Ο Γιάννης Τσιώρης, founder της InstaShop και της Revotech, μοιράστηκε τη διαδρομή μιας εταιρείας που κατέκτησε τις απαιτητικές αγορές της Μέσης Ανατολής και έφτασε στην εξαγορά της από την Delivery Hero έναντι 360 εκατ. ευρώ, αλλά και το επόμενο επιχειρηματικό του στοίχημα.

Ο Δημήτρης Ανδριώτης της BOX NOW και ο Μιχάλης Τσικνάκης, CEO Sporting Goods της JD Sports / Cosmos Sport, έφεραν στη συζήτηση τις μεγάλες αλλαγές στο last mile και τη νέα λειτουργία του φυσικού καταστήματος ως χώρου εμπειρίας.

Η Ευρώπη αλλάζει τους κανόνες για το e-commerce

Η συζήτηση του Κώστα Γεράρδου με τον Ολλανδό Ευρωβουλευτή Dirk Gotink, εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την τελωνειακή μεταρρύθμιση, έφερε στο επίκεντρο μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το ευρωπαϊκό retail: τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού απέναντι στις πλατφόρμες τρίτων χωρών. Πρόκειται για ένα ζήτημα που ο ΣΕΛΠΕ έχει θέσει συστηματικά στον ευρωπαϊκό διάλογο.

Ο Dirk Gotink παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις στην ευρωπαϊκή τελωνειακή μεταρρύθμιση, αναφερόμενος στον δασμό των 3 ευρώ που εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου στις αποστολές αξίας κάτω των 150 ευρώ από τρίτες χώρες. Όπως εξήγησε, ο δασμός υπολογίζεται ανά προϊοντικό κωδικό των ειδών που περιλαμβάνονται σε κάθε αποστολή. Παράλληλα, προανήγγειλε πρόσθετες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες το επόμενο διάστημα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν επίσης η ασφάλεια και η συμμόρφωση των προϊόντων που διακινούνται μέσω online marketplaces τρίτων χωρών, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης της προστασίας των Ευρωπαίων καταναλωτών.

Η Jo Malone CBE σε συζήτηση με τον Πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ, Κώστα Γεράρδο, στο M.O.RE. 2026

Η Jo Malone CBE δημιούργησε ζωντανά άρωμα επί σκηνής

Η Jo Malone CBE στη σκηνή του M.O.RE. 2026

Το M.O.RE. ολοκληρώθηκε με την παρουσία της LOUD Art & Inclusion και ένα σαφές μήνυμα για τη συμπερίληψη ως θεμελιώδη διάσταση του σύγχρονου επιχειρείν και του retail.

Στο τιμόνι της παρουσίασης βρέθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης , ο οποίος, για περισσότερες από δέκα ώρες, συνέδεσε με αμεσότητα και χιούμορ τις διαφορετικές θεματικές του M.O.RE.

Οι χορηγοί και partners του M.O.RE. 2026

Το M.O.RE. 2026 πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη των :

Lead Partners: Mastercard, Eurobank

Key Partners: ΟΛΠ – Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, Lidl, Skroutz, Πλαίσιο, Fourlis Group of Companies, Epsilon Net, EY Studio+, Globalsat Group of Companies, ΤοFarmakeiomou, iStorm, Παπαστράτος, Samsung

Official Visual Communication Partner: Multiplo

Official Accessibility Partner: Evenly

Official Transportation Partner: Welcome Pickups

Official Coffee Partner: Nespresso

Official Interiors Partner: IKEA

Supporters: attica, Bestseller, JD / Cosmos, Forel, MrPhone.gr, Rumours London Dry Gin, Marks&Spencer, Μουστάκας, Άννα Μαρία Μαζαράκη, Ergon

Με την ολοκλήρωση της πρώτης διοργάνωσης, ο ΣΕΛΠΕ ανακοίνωσε ότι το M.O.RE. επιστρέφει το 2027, με στόχο να εξελιχθεί σε ένα σταθερό διεθνές σημείο συνάντησης για τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το επόμενο κεφάλαιο του retail.





Ο expert σε exponential technologies Amin Toufani στο M.O.RE. 2026

Οι co-founders της Skroutz, Γιώργος Αυγουστίδης και Γιώργος Χατζηγεωργίου

Ο Dhiraj Mukherjee, co-founder του Shazam, στο M.O.RE. 2026

Ο Μιχάλης Τσικνάκης, CEO Sporting Goods της JD Sports Fashion / Cosmos Sport, στο M.O.RE. 2026

Ο Lars Rasmussen, co-founder του Google Maps, στο M.O.RE. 2026

Ο Daniel López, Chief Expansion & Franchise Officer της Mango, σε συζήτηση με τον Δημήτρη Κωλέττα

Ο Γιάννης Τσιώρης, founder της InstaShop, με τον Πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ, Κώστα Γεράρδο