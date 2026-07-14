Motor Oil: Τι ανακοίνωσε για τη μείωση στις τιμές των καυσίμων

Η επιχείρηση διύλισης της Motor Oil αναφέρει ότι θα πράξει στο πλαίσιο που έχει ήδη ανακοινωθεί από την Πολιτεία