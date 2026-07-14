Motor Oil: Τι ανακοίνωσε για τη μείωση στις τιμές των καυσίμων
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Motor Oil Τιμές καυσίμων

Motor Oil: Τι ανακοίνωσε για τη μείωση στις τιμές των καυσίμων

Η επιχείρηση διύλισης της Motor Oil αναφέρει ότι θα πράξει στο πλαίσιο που έχει ήδη ανακοινωθεί από την Πολιτεία

Motor Oil: Τι ανακοίνωσε για τη μείωση στις τιμές των καυσίμων
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Ανακοίνωση αναφορικά με την έκτακτη έκπτωση στις τιμές των καυσίμων κίνησης εξέδωσε η Motor Oil, που, όπως αναφέρει, αισθάνεται την υποχρέωση αρωγής και θα πράξει στο πλαίσιο που έχει ήδη ανακοινωθεί από την Πολιτεία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Οι εντελώς απρόβλεπτες, μεγάλες διεθνείς αναταράξεις και οι ασύμμετρες αντιδράσεις των αγορών σε αυτές, προκαλούν δυσκολίες τόσο στους πολίτες – καταναλωτές, όσο και στις επιχειρήσεις – προμηθευτές.

Η επιχείρηση διύλισης της Motor Oil εξοικειωμένη με αυτά λόγω της ανέκαθεν έκθεσης της κατά τουλάχιστον τα δύο τρίτα των δραστηριοτήτων της στις διεθνείς αγορές, και αισθανόμενη την υποχρέωση αρωγής, θα πράξει στο πλαίσιο που έχει ήδη ανακοινωθεί από την Πολιτεία.
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