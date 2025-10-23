Χρέος ΗΠΑ: Εκτοξεύτηκε στα 38 τρισ. δολάρια εν μέσω κυβερνητικού shutdown
Χρέος ΗΠΑ: Εκτοξεύτηκε στα 38 τρισ. δολάρια εν μέσω κυβερνητικού shutdown
Η Μικτή Οικονομική Επιτροπή του Κογκρέσου εκτιμά ότι το εθνικό χρέος αυξάνεται κατά 69.713 δολάρια κάθε δευτερόλεπτο – Ανησυχία για πληθωρισμό και τόκους
Εν μέσω του παρατεταμένου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, το δημόσιο χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών ξεπέρασε το ιστορικό όριο των 38 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, καταγράφοντας τη γρηγορότερη αύξηση κατά 1 τρισ. δολάρια εκτός περιόδου πανδημίας.
Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, η χώρα άγγιξε τα 37 τρισ. δολάρια τον Αύγουστο του 2025, με την εκτόξευση στα 38 τρισ. να αποτελεί ισχυρή ένδειξη της επιταχυνόμενης δημοσιονομικής επιβάρυνσης.
Ο Κεντ Σμέτερς, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια και πρώην αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών επί Τζορτζ Μπους, προειδοποίησε ότι το διαρκώς αυξανόμενο χρέος οδηγεί μεσοπρόθεσμα σε υψηλότερο πληθωρισμό, μειώνοντας την αγοραστική δύναμη των Αμερικανών.
Η Ελεγκτική Υπηρεσία του Κογκρέσου (GAO) περιγράφει τις συνέπειες του φαινομένου:
•Αύξηση των επιτοκίων δανεισμού για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια,
•Μείωση μισθών λόγω περιορισμένων επενδύσεων από τις επιχειρήσεις,
•Και αύξηση του κόστους αγαθών και υπηρεσιών.
«Οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να ξέρουν ότι τα παιδιά και τα εγγόνια τους θα έχουν μέλλον, ότι θα μπορούν να αγοράσουν ένα σπίτι», δήλωσε ο Σμέτερς. «Ο πρόσθετος πληθωρισμός διαβρώνει αυτή τη δυνατότητα».
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Η κοπέλα έκανε λίγα βήματα κι έπεσε κάτω, είδα τους φίλους της να κλαίνε»: Μαρτυρίες για τη 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από κλαμπ στο Γκάζι
Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος απομακρύνθηκε από το σπίτι του μετά την κατάσχεση: «Είναι κρίμα κι άδικο αυτό που κάνουν»
«Ο πατέρας μου ήταν ξυλοκοπημένος ακόμα και στο πρόσωπο, η στολή του ήταν άθικτη» - Η κατάθεση του γιου του Βαλυράκη
Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, η χώρα άγγιξε τα 37 τρισ. δολάρια τον Αύγουστο του 2025, με την εκτόξευση στα 38 τρισ. να αποτελεί ισχυρή ένδειξη της επιταχυνόμενης δημοσιονομικής επιβάρυνσης.
Ο Κεντ Σμέτερς, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια και πρώην αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών επί Τζορτζ Μπους, προειδοποίησε ότι το διαρκώς αυξανόμενο χρέος οδηγεί μεσοπρόθεσμα σε υψηλότερο πληθωρισμό, μειώνοντας την αγοραστική δύναμη των Αμερικανών.
Η Ελεγκτική Υπηρεσία του Κογκρέσου (GAO) περιγράφει τις συνέπειες του φαινομένου:
•Αύξηση των επιτοκίων δανεισμού για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια,
•Μείωση μισθών λόγω περιορισμένων επενδύσεων από τις επιχειρήσεις,
•Και αύξηση του κόστους αγαθών και υπηρεσιών.
«Οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να ξέρουν ότι τα παιδιά και τα εγγόνια τους θα έχουν μέλλον, ότι θα μπορούν να αγοράσουν ένα σπίτι», δήλωσε ο Σμέτερς. «Ο πρόσθετος πληθωρισμός διαβρώνει αυτή τη δυνατότητα».
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Η κοπέλα έκανε λίγα βήματα κι έπεσε κάτω, είδα τους φίλους της να κλαίνε»: Μαρτυρίες για τη 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από κλαμπ στο Γκάζι
Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος απομακρύνθηκε από το σπίτι του μετά την κατάσχεση: «Είναι κρίμα κι άδικο αυτό που κάνουν»
«Ο πατέρας μου ήταν ξυλοκοπημένος ακόμα και στο πρόσωπο, η στολή του ήταν άθικτη» - Η κατάθεση του γιου του Βαλυράκη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα