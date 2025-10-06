Ρύθμιση οφειλών αλά καρτ: Τι θα εισηγούνται οι ιδιωτικές εταιρίες που θα αναλάβουν τη διαχείριση των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ
Προς το παρόν δεν φαίνεται να βρίσκεται στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου το ενδεχόμενο νέας ευνοϊκής ρύθμισης οφειλών που είχαν ζητήσει κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Τη λογική της εξατομικευμένης προσέγγισης, αφού εξεταστεί ο φάκελος του κάθε οφειλέτη θα εφαρμόσουν οι σύμβουλοι από τον ιδιωτικό τομέα που θα εμπλακούν στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), προτείνοντας κατά περίπτωση ρύθμιση οφειλών σε περισσότερες από 24 δόσεις. (Αυτή είναι σήμερα η μόνη «ανοικτή» ρύθμιση, γνωστή και ως πάγια ρύθμιση οφειλών)
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας ήδη επεξεργάζονται το Τεχνικό Δελτίο προκειμένου να προκηρυχθεί διεθνής διαγωνισμός το επόμενο διάστημα για την επιλογή των ιδιωτικών εταιριών. Οι ιδιώτες θα παρέχουν τεχνογνωσία στο φορέα με στόχο την αύξηση της εισπραξιμότητας.
Οι ρυθμίσεις οφειλών αλά κάρτ είναι η μόνη λύση για τους οφειλέτες που θέλουν να πληρώσουν αλλά αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στην πάγια ρύθμιση καθώς όπως φαίνεται προς το παρόν δε βρίσκεται στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου, το ενδεχόμενο νέας ευνοϊκής ρύθμισης οφειλών που είχαν ζητήσει κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι η πάγια ρύθμιση δεν «περπατάει» με ικανοποιητικούς ρυθμούς καθώς μόνο 3 στους 10 ολοκληρώνουν τη ρύθμιση στην οποία έχουν ενταχθεί, έναντι 4 στους 10 που την εγκαταλείπουν ενώ 3 συνεχίζουν να την τηρούν, χωρίς να είναι αυτονόητο ότι θα την ολοκληρώσουν. Συγκεκριμένα, έως και τις 30/6/2025 έχουν καταγραφεί συνολικά 2.327.870 ρυθμίσεις οφειλών. Από αυτές 657.091 είναι ενεργές (28%), 782.892 ολοκληρωμένες (34%) και 887.887 απολεσθείσες/εγκαταλελειμμένες (38%). Συνολικά, μέχρι τον Ιούνιο 2025, έχουν υπαχθεί σε κάποια μορφή ρύθμισης οφειλές ύψους 30,3 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 60% του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών που διαχειρίζεται το ΚΕΑΟ.
Τα αρμόδια στελέχη της ασφάλισης έχουν επισημάνει πολλές φορές ότι το υπέρογκο χρέος του ΚΕΑΟ που σήμερα σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του δεύτερου τριμήνου αγγίζει το συνολικό ύψος των 50,2 δισ. ευρώ, «φουσκώνει» από τις λεγόμενες ανείσπρακτες οφειλές, τις προσαυξήσεις προστίμων και τα ποσά που βρέθηκαν εκτός ρύθμισης αφού μόνο τα 32 δις αφορούν αρχικό χρέος.
Οι ιδιώτες θα ανοίγουν φάκελο για κάθε οφειλέτη με πρώτο βήμα την ενοποίηση των χρεών τα οποία σήμερα είναι κατακερματισμένα και στη συνέχεια θα σκιαγραφούν το προφίλ του ανάλογα με το χρέος, την οικονομική του δυνατότητα και τη συνέπειά του. Με βάση το προφίλ θα προτείνουν εξατομικευμένους τρόπους αποπληρωμής του χρέους.
Ένας από τους τρόπους θα είναι και η ρύθμιση οφειλών σε περισσότερες από 24 δόσεις που προβλέπονται σήμερα με την πάγια ρύθμιση, τη μόνη ρύθμιση που παραμένει ενεργή. Σημειώνουμε ότι οι σύμβουλοι δε θα αποφασίζουν, μόνο θα εισηγούνται ενώ θα αναλάβουν και το κομμάτι των ειδοποιήσεων αφού οι ατομικές ειδοποιήσεις που συνεχίζει να στέλνει το ΚΕΑΟ δεν βρίσκουν ανταπόκριση.
Ωστόσο δε θα έχουν δικαίωμα να απειλούν τηλεφωνικώς τους οφειλέτες όπως οι εισπρακτικές εταιρίες τους ασυνεπείς δανειολήπτες ούτε θα μπορούν να διατάξουν αναγκαστικά μέτρα.
Επισημαίνεται ότι η είσπραξη των οφειλών θα συνεχίσει να πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.
Επίσης, ένα από τα θέματα που θα ανατεθούν στους ιδιώτες είναι ο «φάκελος ανείσπρακτες οφειλές» που αφορά οφειλές πτωχευμένων εταιριών από τη δεκαετία του 1990 (π.χ. Ολυμπιακή, ΜΙΝΙΟΝ) οι οποίες φτάνουν τα 10 δις.
«Όλα αυτά πρέπει να μπουν σε μια τάξη – υποστηρίζουν τα στελέχη- ώστε να ξέρουμε τι μπορούμε να εισπράξουμε και με ποιόν τρόπο καθώς με τις οφειλές που θα εισπραχθούν θα δοθεί δυνατότητα χορήγησης ενισχύσεων σε ασφαλισμένους και συνταξιούχους ενώ θα ενισχυθεί σημαντικά η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.»
Τι θα κάνουν οι ιδιώτες
