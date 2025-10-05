Διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας - Νεκροί δύο άνδρες
ΕΛΛΑΔΑ
Μεσσηνία Δολοφονίες Διπλό φονικό

Διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας - Νεκροί δύο άνδρες

Ο ένας εκ των δύο θυμάτων είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο άλλος φαίνεται πως εργαζόταν για λογαριασμό του - Έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη

Διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας - Νεκροί δύο άνδρες
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
84 ΣΧΟΛΙΑ
Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές της Μεσσηνίας μετά τη δολοφονία δύο ανδρών στη Φοινικούντα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν έξω από ένα κάμπινγκ της περιοχής. Ο ένας εκ των δύο θυμάτων είναι Έλληνας και, σύμφωνα με αναφορές, είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Το άλλο θύμα είναι αλβανικής καταγωγής και, όπως φαίνεται, εργαζόταν για λογαριασμό του πρώτου.

Όπως πληροφορείται το protothema.gr, κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν στους αστυνομικούς που έφθασαν στο σημείο πως δράστης είναι ένας νεαρός άνδρας ο οποίος φέρεται να προσέγγισε τα δύο άτομα και να πυροβόλησε από κοντινή απόσταση. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης είχε δεχθεί επίθεση και κατά το παρελθόν χωρίς όμως να κατονομάσει κάποιον συγκεκριμένο στις Αρχές.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, το κάμπινγκ είναι σε λειτουργία και φιλοξενεί αυτόν τον καιρό αρκετό κόσμο.

Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
84 ΣΧΟΛΙΑ

