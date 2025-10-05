Διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας - Νεκροί δύο άνδρες

Ο ένας εκ των δύο θυμάτων είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο άλλος φαίνεται πως εργαζόταν για λογαριασμό του - Έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη