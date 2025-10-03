Πλειστηριασμοί: «Βαρβαρέσος» και «Ήλιος Βιομηχανία Πλεκτικής» κυριαρχούν τον Οκτώβριο
Οι μονάδες των δύο ιστορικών επιχειρήσεων βγαίνουν στο σφυρί το επόμενο διάστημα, οδηγώντας την κούρσα σε επίπεδο τιμήματος- Η πλούσια διαδρομή τους και η κατάρρευση
Δύο βαριά και ιστορικά ονόματα από τον ευρύτερο κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, που αποτέλεσε κάποτε έναν από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, κυριαρχούν στους πλειστηριασμούς που είναι προγραμματισμένοι για αυτό το μήνα.
Η κραταιά κάποτε «Βαρβαρέσος», αλλά και η «Ήλιος Βιομηχανία Πλεκτικής» έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά εμβληματικών επιχειρήσεων, -όπως η ΕΝΚΛΩ, η ΕΛΥΦ κ.α.-, που μετά από ένδοξες εποχές εισήλθαν σε κρίση και παρακμή με αποτέλεσμα την κατάρρευσή τους.
