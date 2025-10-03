Πλειστηριασμοί: «Βαρβαρέσος» και «Ήλιος Βιομηχανία Πλεκτικής» κυριαρχούν τον Οκτώβριο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πλειστηριασμοί Κλωστοϋφαντουργία

Πλειστηριασμοί: «Βαρβαρέσος» και «Ήλιος Βιομηχανία Πλεκτικής» κυριαρχούν τον Οκτώβριο

Οι μονάδες των δύο ιστορικών επιχειρήσεων βγαίνουν στο σφυρί το επόμενο διάστημα, οδηγώντας την κούρσα σε επίπεδο τιμήματος- Η πλούσια διαδρομή τους και η κατάρρευση

Πλειστηριασμοί: «Βαρβαρέσος» και «Ήλιος Βιομηχανία Πλεκτικής» κυριαρχούν τον Οκτώβριο
Σταύρος Γριμάνης
Δύο βαριά και ιστορικά ονόματα από τον ευρύτερο κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, που αποτέλεσε κάποτε έναν από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, κυριαρχούν στους πλειστηριασμούς που είναι προγραμματισμένοι για αυτό το μήνα.

Η κραταιά κάποτε «Βαρβαρέσος», αλλά και η «Ήλιος Βιομηχανία Πλεκτικής» έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά εμβληματικών επιχειρήσεων, -όπως η ΕΝΚΛΩ, η ΕΛΥΦ κ.α.-, που μετά από ένδοξες εποχές εισήλθαν σε κρίση και παρακμή με αποτέλεσμα την κατάρρευσή τους.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Guardian: Η Χαμάς δέχεται ασφυκτικές πιέσεις από Αίγυπτο, Κατάρ και Τουρκία για να πει «ναι» στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

«Ο φονιάς είναι έξω, μου σκότωσε τα παιδιά και πρέπει να πληρώσει» – Συγκλονίζει η μητέρα του Άκη και της Χαριτίνης που σκοτώθηκαν σε τροχαίο

«Φωτιά» στο Καλλιμάρμαρο έβαλε ο Ρόμπι Γουίλιαμς - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σταύρος Γριμάνης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης