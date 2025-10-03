Θύελλα στην Tesla λόγω του χρυσού πακέτου αποδοχών $1 τρισ. του Έλον Μασκ
Θύελλα στην Tesla λόγω του χρυσού πακέτου αποδοχών $1 τρισ. του Έλον Μασκ
Μέτοχοι και Πολιτείες αντιδρούν στο πακέτο αποδοχών 1 τρισ. δολαρίων του Έλον Μασκ, καταγγέλλοντας αδυναμία εποπτείας - Η Tesla υπερασπίζεται ότι οι αμοιβές συνδέονται με τη δημιουργία μετοχικής αξίας
Σάλο προκαλεί στην αγορά η πρόταση του ΔΣ της Tesla για το πακέτο αποδοχών ύψους 1 τρισ. δολαρίων στον Έλον Μασκ, με μετόχους και κρατικούς αξιωματούχους να καλούν σε καταψήφιση στη συνέλευση του Νοεμβρίου.
Μια συμμαχία μετόχων, στην οποία συμμετέχει η SOC Investment Group μαζί με τους οικονομικούς ταμίες των Πολιτειών Νεβάδα, Νέο Μεξικό και Κονέκτικατ, κάλεσε τους επενδυτές να πουν «όχι» στο ιστορικό πακέτο αποδοχών που προτείνει η Tesla για τον CEO της. Στην ίδια επιστολή, ζητούν να απορριφθεί και η επανεκλογή τριών μελών του ΔΣ: του Ίρα Έρενπραϊς, του Τζο Γκέμπια και της Κάθλιν Γουίλσον-Τόμσον.
Οι επικριτές κατηγορούν το ΔΣ της Tesla για «εμμονή» στη διατήρηση του Μασκ, σημειώνοντας καθυστερήσεις στους στόχους που είχαν τεθεί στην περσινή γενική συνέλευση και κάνοντας λόγο για αδύναμη εποπτεία και πτώση της λειτουργικής και οικονομικής επίδοσης. Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία ανακοίνωσε πρόσφατα ρεκόρ παραδόσεων τριμήνου, οι ανησυχίες για το τέλος της αμερικανικής φορολογικής πίστωσης στα EVs έχουν εντείνει τους προβληματισμούς για τις μελλοντικές πωλήσεις.
Το προτεινόμενο σχέδιο, αξίας 1 τρισ. δολαρίων, παρουσιάστηκε από το ΔΣ της Tesla τον περασμένο μήνα ως το μεγαλύτερο πακέτο αποδοχών στην ιστορία, με στόχο να θέσει φιλόδοξους δείκτες απόδοσης και να ανταποκριθεί στην επιθυμία του Μασκ για αυξημένο έλεγχο στην εταιρεία.
Μεταξύ των διαφωνούντων είναι και ο Μπραντ Λάντερ, διαχειριστής οικονομικών της Νέας Υόρκης και διαχρονικός επικριτής της Tesla, ο οποίος τονίζει ότι η πρόταση κινείται σε λάθος κατεύθυνση.
