ΑΒΑΞ: Guidance για τζίρο άνω 800 εκατ. και EBITDA 120 εκατ. το 2025
ΑΒΑΞ: Guidance για τζίρο άνω 800 εκατ. και EBITDA 120 εκατ. το 2025
Τι δήλωσε η διοίκηση για το ομόλογο - Ισχυρές προοπτικές για τα επόμενα χρόνια - Εκτός κατασκευών το 40% των εσόδων
Ισχυρές προοπτικές για την τρέχουσα περίοδο αλλά και για τα επόμενα χρόνια σκιαγράφησε η διοίκηση της ΑΒΑΞ στο χθεσινό conference call με αναλυτές, δίνοντας σαφές στίγμα για την πορεία του Ομίλου.
Όπως τόνισε, ο κύκλος εργασιών για το 2025 αναμένεται να ξεπεράσει τα 800 εκατ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) θα κινηθούν πάνω από τα 120 εκατ.
Η στρατηγική του Ομίλου εστιάζει σε τέσσερις βασικούς άξονες: Στον τομέα των ΣΔΙΤ & Παραχωρήσεων ο Όμιλος συμμετέχει σε σημαντικούς διαγωνισμούς, όπως οι οδικοί άξονες Γιαννιτσά–Έδεσσα και Αμφίπολη–Δράμα, καθώς και το νέο Θεαγένειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
Το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ αναμένεται να αποφέρει έσοδα άνω των 150 εκατ. έως το 2029 και συνολικά περίπου 900 εκατ. μέχρι τη λήξη των συμβάσεων. Παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάπτυξη οικιστικών έργων, με εκτιμώμενη εμπορική αξία ύψους 70 εκατ.
Η εταιρεία ενισχύει ξανά την δυναμική της και στον τομέα της ενέργειας έχοντας σύμφωνα με τη διοίκηση υποβάλει πρόταση στο Υπουργείο Ενέργειας για έργο αποθήκευσης ισχύος 50MW στη Βοιωτία.
Ο στόχος της εταιρείας είναι μέχρι το 2029 να επιτύχει EBITDA 150 εκατ., με το 40% να προέρχεται από μη κατασκευαστική δραστηριότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Πακέτο 1,75 δισ. για 4 εκατ. πολίτες, νέο πλαίσιο για μετανάστες και αλλαγές στη στρατιωτική θητεία σήμερα στο υπουργικό
Η νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, τα στρατηγικά όπλα και ο προβληματισμός στα κατώτερα στελέχη
Daily Mail: Η Μαρίσσα Λεμού πέθανε από σήψη μετά από τσίμπημα εντόμου - «Είχαν τη διάγνωση και την έστειλαν σπίτι» λέει η οικογένεια
Όπως τόνισε, ο κύκλος εργασιών για το 2025 αναμένεται να ξεπεράσει τα 800 εκατ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) θα κινηθούν πάνω από τα 120 εκατ.
Η στρατηγική του Ομίλου εστιάζει σε τέσσερις βασικούς άξονες: Στον τομέα των ΣΔΙΤ & Παραχωρήσεων ο Όμιλος συμμετέχει σε σημαντικούς διαγωνισμούς, όπως οι οδικοί άξονες Γιαννιτσά–Έδεσσα και Αμφίπολη–Δράμα, καθώς και το νέο Θεαγένειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
Το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ αναμένεται να αποφέρει έσοδα άνω των 150 εκατ. έως το 2029 και συνολικά περίπου 900 εκατ. μέχρι τη λήξη των συμβάσεων. Παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάπτυξη οικιστικών έργων, με εκτιμώμενη εμπορική αξία ύψους 70 εκατ.
Η εταιρεία ενισχύει ξανά την δυναμική της και στον τομέα της ενέργειας έχοντας σύμφωνα με τη διοίκηση υποβάλει πρόταση στο Υπουργείο Ενέργειας για έργο αποθήκευσης ισχύος 50MW στη Βοιωτία.
Ο στόχος της εταιρείας είναι μέχρι το 2029 να επιτύχει EBITDA 150 εκατ., με το 40% να προέρχεται από μη κατασκευαστική δραστηριότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Πακέτο 1,75 δισ. για 4 εκατ. πολίτες, νέο πλαίσιο για μετανάστες και αλλαγές στη στρατιωτική θητεία σήμερα στο υπουργικό
Η νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, τα στρατηγικά όπλα και ο προβληματισμός στα κατώτερα στελέχη
Daily Mail: Η Μαρίσσα Λεμού πέθανε από σήψη μετά από τσίμπημα εντόμου - «Είχαν τη διάγνωση και την έστειλαν σπίτι» λέει η οικογένεια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα