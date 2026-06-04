Mondelez: Η Lacta βγαίνει στα μπισκότα καθώς η Ελλάδα αναβαθμίζεται στον χάρτη του ομίλου
Mondelez: Η Lacta βγαίνει στα μπισκότα καθώς η Ελλάδα αναβαθμίζεται στον χάρτη του ομίλου
Η γενική διευθύντρια της Mondelez International για Ελλάδα και Κύπρο, Μαρίνα Χάντροβιτς, εξηγεί γιατί οι πρώτες μεγάλες συνέργειες μετά την εξαγορά της Chipita χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια για να φτάσουν στην αγορά και προαναγγέλλει νέα λανσαρίσματα
Τέσσερα χρόνια μετά την εξαγορά της Chipita, η Mondelez αρχίζει να εμφανίζει τις πρώτες μεγάλες συνέργειες μεταξύ των ελληνικών brands που απέκτησε και του διεθνούς χαρτοφυλακίου της. Η πιο χαρακτηριστική κίνηση είναι η επέκταση της Lacta στα μπισκότα, ενώ παράλληλα η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα του ομίλου στην Ευρώπη.
Μέχρι τα τέλη Ιουνίου αναμένεται να βρεθούν στα ράφια νέα προϊόντα Lacta στην κατηγορία των cookies, των digestive και των sandwich biscuits, σηματοδοτώντας την είσοδο του ιστορικού brand σοκολάτας σε μια εντελώς νέα κατηγορία.
«Η Lacta είναι ηγέτης στη σοκολάτα και αποφασίσαμε να την επεκτείνουμε στην κατηγορία των μπισκότων και των προϊόντων ζύμης. Η καινοτομία που είδαμε με τη Milka μάς απέδειξε ότι μπορούμε να μεταφέρουμε ισχυρά brands σε νέες κατηγορίες και να τις αναπτύξουμε», ανέφερε η γενική διευθύντρια της Mondelez International για Ελλάδα και Κύπρο, Μαρίνα Χάντροβιτς, κατά τη χθεσινή συνάντηση της διοίκησης της εταιρείας με δημοσιογράφους.
Η νέα κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική αξιοποίησης των συνεργειών που δημιουργήθηκαν μετά την εξαγορά της Chipita το 2021, η οποία έφερε στον όμιλο ορισμένα από τα ισχυρότερα ελληνικά brands σνακ.
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Μέχρι τα τέλη Ιουνίου αναμένεται να βρεθούν στα ράφια νέα προϊόντα Lacta στην κατηγορία των cookies, των digestive και των sandwich biscuits, σηματοδοτώντας την είσοδο του ιστορικού brand σοκολάτας σε μια εντελώς νέα κατηγορία.
«Η Lacta είναι ηγέτης στη σοκολάτα και αποφασίσαμε να την επεκτείνουμε στην κατηγορία των μπισκότων και των προϊόντων ζύμης. Η καινοτομία που είδαμε με τη Milka μάς απέδειξε ότι μπορούμε να μεταφέρουμε ισχυρά brands σε νέες κατηγορίες και να τις αναπτύξουμε», ανέφερε η γενική διευθύντρια της Mondelez International για Ελλάδα και Κύπρο, Μαρίνα Χάντροβιτς, κατά τη χθεσινή συνάντηση της διοίκησης της εταιρείας με δημοσιογράφους.
Η νέα κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική αξιοποίησης των συνεργειών που δημιουργήθηκαν μετά την εξαγορά της Chipita το 2021, η οποία έφερε στον όμιλο ορισμένα από τα ισχυρότερα ελληνικά brands σνακ.
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