Mondelez: Η Lacta βγαίνει στα μπισκότα καθώς η Ελλάδα αναβαθμίζεται στον χάρτη του ομίλου

Η γενική διευθύντρια της Mondelez International για Ελλάδα και Κύπρο, Μαρίνα Χάντροβιτς, εξηγεί γιατί οι πρώτες μεγάλες συνέργειες μετά την εξαγορά της Chipita χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια για να φτάσουν στην αγορά και προαναγγέλλει νέα λανσαρίσματα