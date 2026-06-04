Εξαγορές, στεγαστική κρίση και επιτόκια: Τα κρίσιμα θέματα στο τραπεζικό roadshow της Goldman Sachs
Εξαγορές, στεγαστική κρίση και επιτόκια: Τα κρίσιμα θέματα στο τραπεζικό roadshow της Goldman Sachs
Το κύμα εξαγορών και συγχωνεύσεων στις ευρωπαϊκές τράπεζες, η πορεία των επιτοκίων, η στεγαστική κρίση και οι προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού κλάδου βρέθηκαν στο επίκεντρο του 30ού Ευρωπαϊκού Χρηματοοικονομικού Συνεδρίου της Goldman Sachs στη Ζυρίχη, με τη συμμετοχή κορυφαίων διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων και αναλυτών
Με ιδιαίτερα διαφοροποιημένη ατζέντα πραγματοποιείται φέτος το 30ο ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό συνέδριο της Goldman Sachs στη Ζυρίχη, ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς για τον τραπεζικό και επενδυτικό κλάδο.
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε ο μετασχηματισμός του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, με βασικό στόχο τη δημιουργία ισχυρότερων σχημάτων που θα μπορούν να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις τους διεθνείς χρηματοοικονομικούς ομίλους.
Η ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά διανύει μια περίοδο έντονης κινητικότητας, με το κύμα εξαγορών και συγχωνεύσεων να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι διασυνοριακές συμφωνίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν φθάσει σε υψηλό 17ετίας, ενώ η συσσώρευση πλεονάζοντος κεφαλαίου που ξεπερνά τα 500 δισ. δολάρια λειτουργεί ως καταλύτης για περαιτέρω αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.
Οι ευρωπαϊκές τράπεζες επιδιώκουν να θωρακιστούν απέναντι στην προοπτική χαμηλότερων επιτοκίων και στον εντεινόμενο διεθνή ανταγωνισμό, εστιάζοντας σε δύο βασικούς άξονες: τη διεύρυνση των πηγών εσόδων και την ενίσχυση της κερδοφορίας, με τελικό στόχο υψηλότερες αποδόσεις για τους μετόχους.
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Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε ο μετασχηματισμός του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, με βασικό στόχο τη δημιουργία ισχυρότερων σχημάτων που θα μπορούν να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις τους διεθνείς χρηματοοικονομικούς ομίλους.
Η ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά διανύει μια περίοδο έντονης κινητικότητας, με το κύμα εξαγορών και συγχωνεύσεων να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι διασυνοριακές συμφωνίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν φθάσει σε υψηλό 17ετίας, ενώ η συσσώρευση πλεονάζοντος κεφαλαίου που ξεπερνά τα 500 δισ. δολάρια λειτουργεί ως καταλύτης για περαιτέρω αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.
Οι ευρωπαϊκές τράπεζες επιδιώκουν να θωρακιστούν απέναντι στην προοπτική χαμηλότερων επιτοκίων και στον εντεινόμενο διεθνή ανταγωνισμό, εστιάζοντας σε δύο βασικούς άξονες: τη διεύρυνση των πηγών εσόδων και την ενίσχυση της κερδοφορίας, με τελικό στόχο υψηλότερες αποδόσεις για τους μετόχους.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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