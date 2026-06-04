Εξαγορές, στεγαστική κρίση και επιτόκια: Τα κρίσιμα θέματα στο τραπεζικό roadshow της Goldman Sachs

Το κύμα εξαγορών και συγχωνεύσεων στις ευρωπαϊκές τράπεζες, η πορεία των επιτοκίων, η στεγαστική κρίση και οι προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού κλάδου βρέθηκαν στο επίκεντρο του 30ού Ευρωπαϊκού Χρηματοοικονομικού Συνεδρίου της Goldman Sachs στη Ζυρίχη, με τη συμμετοχή κορυφαίων διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων και αναλυτών