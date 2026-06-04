SpaceX: Eτοιμάζεται για τη μεγαλύτερη IPO παγκοσμίως – Στόχος αποτίμηση $1,78 τρισ.
SpaceX: Eτοιμάζεται για τη μεγαλύτερη IPO παγκοσμίως – Στόχος αποτίμηση $1,78 τρισ.
Εφόσον υπάρξει ισχυρή ζήτηση από τους επενδυτές, τα συνολικά κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν ενδέχεται να φτάσουν τα 86 δισ. δολάρια
Η SpaceX γνωστοποίησε ότι σκοπεύει να αντλήσει έως και 86 δισ. δολάρια, με την αποτίμησή της να αγγίζει τα 1,78 τρισ. δολάρια, καθώς ο όμιλος διαστημικών και τεχνητής νοημοσύνης του Ελον Μασκ προετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) που έχει πραγματοποιηθεί διεθνώς.
Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η εταιρεία προγραμματίζει τη διάθεση 555,6 εκατομμυρίων μετοχών προς 135 δολάρια ανά μετοχή, με στόχο την άντληση περίπου 75 δισ. δολαρίων. Τα στοιχεία περιλαμβάνονται σε αναθεωρημένο ενημερωτικό δελτίο για την IPO που κατατέθηκε την Τετάρτη. Εφόσον υπάρξει ισχυρή ζήτηση από τους επενδυτές, τα συνολικά κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν ενδέχεται να φτάσουν τα 86 δισ. δολάρια, αποτιμώντας τον όμιλο στα 1,78 τρισ. δολάρια.
Η εισαγωγή της SpaceX στις αγορές αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την επιρροή του Μασκ σε δύο από τις σημαντικότερες και πολυτιμότερες αμερικανικές επιχειρήσεις, τη SpaceX και τη Tesla, δημιουργώντας μια επιχειρηματική κυριαρχία χωρίς αντίστοιχο προηγούμενο στη σύγχρονη εποχή. Μέσω της ειδικής κατηγορίας μετοχών που κατέχει στη SpaceX, ο ίδιος θα διατηρεί τον έλεγχο περίπου του 82% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.
Η δημόσια εγγραφή της SpaceX πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι κορυφαίοι τεχνολογικοί κολοσσοί επιδιώκουν να εξασφαλίσουν νέα κεφάλαια, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις τους στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.
Την ίδια στιγμή, η Alphabet προχώρησε αυτή την εβδομάδα σε άντληση 85 δισ. δολαρίων μέσω έκδοσης μετοχών, ενώ η Anthropic ανακοίνωσε ότι υπέβαλε εμπιστευτική αίτηση για εισαγωγή στο χρηματιστήριο. Παράλληλα, η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT, εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει σύντομα τα δικά της σχέδια για δημόσια εγγραφή.
Η τιμή εισαγωγής στην αγορά θέτει τη SpaceX, να διαπραγματεύεται σε 92 φορές τα ετήσια έσοδά της, μια αποτίμηση πολύ υψηλότερη από εκείνη των ομολόγων της στον κλάδο της Big Tech.
Η εταιρεία του Μασκ δήλωσε ότι θα διαθέσει τα έσοδα από την αρχική δημόσια προσφορά καταρχήν για την επέκταση της υποδομής τεχνητής νοημοσύνης της, και στη συνέχεια για την ανάπτυξη διαστημικών πυραύλων εκτόξευσης και την κατασκευή του δορυφορικού δικτύου διαδικτύου Starlink.
Πηγή: newmoney.gr
Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η εταιρεία προγραμματίζει τη διάθεση 555,6 εκατομμυρίων μετοχών προς 135 δολάρια ανά μετοχή, με στόχο την άντληση περίπου 75 δισ. δολαρίων. Τα στοιχεία περιλαμβάνονται σε αναθεωρημένο ενημερωτικό δελτίο για την IPO που κατατέθηκε την Τετάρτη. Εφόσον υπάρξει ισχυρή ζήτηση από τους επενδυτές, τα συνολικά κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν ενδέχεται να φτάσουν τα 86 δισ. δολάρια, αποτιμώντας τον όμιλο στα 1,78 τρισ. δολάρια.
Η εισαγωγή της SpaceX στις αγορές αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την επιρροή του Μασκ σε δύο από τις σημαντικότερες και πολυτιμότερες αμερικανικές επιχειρήσεις, τη SpaceX και τη Tesla, δημιουργώντας μια επιχειρηματική κυριαρχία χωρίς αντίστοιχο προηγούμενο στη σύγχρονη εποχή. Μέσω της ειδικής κατηγορίας μετοχών που κατέχει στη SpaceX, ο ίδιος θα διατηρεί τον έλεγχο περίπου του 82% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.
Η δημόσια εγγραφή της SpaceX πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι κορυφαίοι τεχνολογικοί κολοσσοί επιδιώκουν να εξασφαλίσουν νέα κεφάλαια, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις τους στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.
Την ίδια στιγμή, η Alphabet προχώρησε αυτή την εβδομάδα σε άντληση 85 δισ. δολαρίων μέσω έκδοσης μετοχών, ενώ η Anthropic ανακοίνωσε ότι υπέβαλε εμπιστευτική αίτηση για εισαγωγή στο χρηματιστήριο. Παράλληλα, η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT, εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει σύντομα τα δικά της σχέδια για δημόσια εγγραφή.
Η τιμή εισαγωγής στην αγορά θέτει τη SpaceX, να διαπραγματεύεται σε 92 φορές τα ετήσια έσοδά της, μια αποτίμηση πολύ υψηλότερη από εκείνη των ομολόγων της στον κλάδο της Big Tech.
Η εταιρεία του Μασκ δήλωσε ότι θα διαθέσει τα έσοδα από την αρχική δημόσια προσφορά καταρχήν για την επέκταση της υποδομής τεχνητής νοημοσύνης της, και στη συνέχεια για την ανάπτυξη διαστημικών πυραύλων εκτόξευσης και την κατασκευή του δορυφορικού δικτύου διαδικτύου Starlink.
Πηγή: newmoney.gr
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