Restart στα τρένα με επενδύσεις €10 δισ. την επόμενη δεκαετία - Πότε παραδίδονται τα έργα της Θεσσαλίας
Αυτοψίες στα τεχνικά έργα και με drones - Η ακτοπλοϊκή Levante Ferries νέος παίκτης στο σιδηροδρομικό δίκτυο - Ξεκινούν οι εκπαιδεύσεις προσωπικού στο ETCS - Την άλλη εβδομάδα τα interviews για προσλήψεις με Έλληνες του εξωτερικού
Μετά από δεκαετίες στασιμότητας, υποεπενδύσεων και παλινωδιών, ο ελληνικός σιδηρόδρομος βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική στιγμή.
Η κυβέρνηση και ο νέος ΟΣΕ δρομολογούν ένα στρατηγικό σχέδιο ανάταξης με επενδύσεις ύψους 10 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη δεκαετία, φιλοδοξώντας να μετατρέψουν το δίκτυο σε βασικό μοχλό ανάπτυξης της χώρας. Στόχος είναι η ενίσχυση των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών, η ασφάλεια των δρομολογίων αλλά και το άνοιγμα της αγοράς σε νέους παίκτες, ώστε το ελληνικό σιδηροδρομικό σύστημα να σταθεί στο ύψος των ευρωπαϊκών προτύπων.
Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, Χρήστος Παληός, παρουσίασε χθες στο συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών ITC 2025, τον στρατηγικό σχεδιασμό για τον σιδηρόδρομο, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υποδομών. Στο σχέδιο αυτό περιλαμβάνονται και οι πολυετείς συμβάσεις συντήρησης με δείκτες απόδοσης και ένα γιγαντιαίο επενδυτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το οποίο όπως είπε ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες.
Η ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης στη Θεσσαλία τοποθετείται το καλοκαίρι του 2026 -πιθανώς νωρίτερα από το ορόσημο του Αυγούστου του ίδιου έτους.
Χθες από το βήμα του ITC ο κ. Κυρανάκης δήλωσε ότι πλέον οι αυτοψίες των έργων θα γίνονται και με drones για να υπάρχει μια συχνή και τακτική καταγραφή ότι τα έργα προχωρούν, εξασφαλίζοντας την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και την ποιότητα των παρεμβάσεων.
Παράλληλα ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι εκπαιδεύσεις των μηχανοδηγών στο σύστημα αυτόματης πέδησης, ελέγχου ταχύτητας και θέσης ETCS. Συγκεκριμένα ολοκληρώθηκε η σύμβαση για το ETCS On Board, με την ανάταξη 100 κινητήριων μονάδων και όλες οι δοκιμαστικές λειτουργίες στέφθηκαν με επιτυχία.
Ο κ. Παληός ανέφερε πως με την ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης, στον κύριο άξονα της χώρας θα λειτουργούν το ΕTCS αλλά και το GSMR (Σύστημα κινητής ραδιοεπικοινωνίας σιδηροδρόμων) τα οποία θα αυξήσουν και την χωρητικότητα του δικτύου. «Θα μπορούμε να έχουμε περισσότερα και πυκνότερα δρομολόγια με ασφάλεια. Για να δώσουμε μια εικόνα, αμέσως μετά στον βασικό άξονα, με λειτουργία του ERTMS (Ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης σιδηροδρομικής κυκλοφορίας) θα μπορούμε να έχουμε 160 συρμούς την ημέρα που θα κυκλοφορούν, δηλαδή περίπου ένα τρένο ανά δέκα λεπτά», ανέφερε, σημειώνοντας πως αυτός είναι ένας αριθμός κατά τέσσερις φορές μεγαλύτερος συγκριτικά με τους συρμούς που μπορούσαν να κυκλοφορήσουν στο δίκτυο το 2022.
Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Mεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος, τόνισε ότι έχει ολοκληρωθεί και η ανάπτυξη του συστήματος γεωεντοπισμού HEPOS.
