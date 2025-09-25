Restart στα τρένα με επενδύσεις €10 δισ. την επόμενη δεκαετία - Πότε παραδίδονται τα έργα της Θεσσαλίας

Αυτοψίες στα τεχνικά έργα και με drones - Η ακτοπλοϊκή Levante Ferries νέος παίκτης στο σιδηροδρομικό δίκτυο - Ξεκινούν οι εκπαιδεύσεις προσωπικού στο ETCS - Την άλλη εβδομάδα τα interviews για προσλήψεις με Έλληνες του εξωτερικού