Πόσο μειώνονται οι φόροι στα ενοίκια και τα τεκμήρια - Τι αλλάζει σε ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ

Ενδιάμεσος συντελεστής 25% στα ενοίκια 12.000–24.000 ευρώ -Μειώνονται κατά 30% τα τεκμήρια - Μηδενικός ΕΝΦΙΑ στις πρώτες κατοικίες χωριών από το 2027 - Μείωση 30% ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά