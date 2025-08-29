Παγώνει η εισφορά αλληλεγγύης για τους εργαζόμενους συνταξιούχους
Πότε απαλλάσσονται οι εργοδότες από τις επιπλέον εισφορές για υπερωριακή απασχόληση
Aσφαλιστική διάταξη που θα « παγώνει» την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων για τις περιπτώσεις των εργαζόμενων συνταξιούχων οι οποίοι λαμβάνουν η πρόκειται να λάβουν προσαύξηση στη σύνταξη τους λόγω της προσμέτρησης ενσήμων κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, περιλαμβάνει το εργασιακό νομοσχέδιο με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας - Στήριξη στον Εργαζόμενο - Προστασία στην Πράξη». το οποίο έχει τεθεί σε διαβούλευση.
Η διάταξη θα «θεραπεύει την στρέβλωση, μια προσαύξηση στη σύνταξη, να οδηγήσει σε μείωση στο τελικό ποσό που θα λάβει ο δικαιούχος είτε γιατί ο συνταξιούχος εισέρχεται στο 1ο κλιμάκιο της Εισφοράς Αλληλεγγύης ή γιατί αλλάζει κλιμάκιο.
Το συγκεκριμένο ζήτημα αφορά, δυνητικά περισσότερους από 230 χιλ. συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν δηλώσει στην ειδική πλατφόρμα που έχει διαμορφωθεί, ότι συνεχίζουν να εργάζονται. Στην πράξη αφορά λιγότερους καθώς περίπου 100.000 συνταξιούχοι είναι αγρότες με χαμηλό εισόδημα οι οποίοι εξαιρούνται από την επιβολή εισφορών και κατά συνέπεια δεν δικαιούνται και προσαύξηση . Επιπλέον ακόμη λιγότεροι λαμβάνουν σύνταξη άνω των 1400 ευρώ και υπόκεινται στην παρακράτηση της ΕΑΣ.
Στην πράξη, αυτό σημαίνει πως η προσαύξηση που θα λάβει ένας συνταξιούχος στη σύνταξη του λόγω της συνέχισης της απασχόλησης του, δεν θα τον οδηγήσει σε υψηλότερο κλιμάκιο ΕΑΣ. Η κράτηση για το σύνολο της νέας, αυξημένης σύνταξης, θα γίνεται επί του υφιστάμενου κλιμακίου.
Ετσι για παράδειγμα αν το εισόδημα του συνταξιούχου μετά την προσαύξηση υπερβαίνει τα 1434 ευρώ ( με βάση την κλίμακα του 2025) η κλίμακα θα παραμένει η ίδια. Σημειώνεται ότι η Εισφορά Αλληλεγγύης, επιβάλλεται κλιμακωτά και κυμαίνεται από 3% έως 14% ανάλογα με το μηνιαίο εισόδημα από κύριες συντάξεις
Η διόρθωση αυτή, έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης παρέμβασης του υπουργείου Εργασίας, όταν αναγνώρισε ότι ο σχεδιασμός της ΕΑΣ που εφαρμόστηκε όλα τα προηγούμενα έτη, ήταν προβληματικός καθώς αν ένας συνταξιούχος περνούσε το όριο ενός κλιμακίου έστω και κατά ένα ευρώ, ο υψηλότερος συντελεστής επιβαλλόταν σε όλη του τη σύνταξη. Σαν αποτέλεσμα, μετά την ετήσια αύξηση της σύνταξης υπήρχαν συνταξιούχοι που, λόγω ΕΑΣ, έβλεπαν μείωση αντί για αύξηση στη σύνταξή τους.
Ταυτόχρονα απαλλάσσονται από ασφαλιστικές εισφορές οι προσαυξήσεις για υπερωριακή απασχόληση που προβλέπονται σε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, καθώς και οι προσαυξήσεις που δίνονται οικειοθελώς από τους εργοδότες εφόσον είναι υψηλότερες από αυτές που προβλέπει η νομοθεσία. Για παράδειγμα αν μια επιχείρηση δίνει στο προσωπικό της λόγω σύμβασης ή λόγω οικειοθελούς παροχής προσαύξηση ωρομισθίου για εργασία Κυριακής 85% αντί 75% που προβλέπει η νομοθεσία, η απαλλαγή από εισφορές που ισχύει για το 75% της προσαύξησης θα επεκταθεί και για το επιπλέον 10%.
