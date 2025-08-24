Η οικονομία της Ευρώπης δεν θα αναπτυχθεί χωρίς μετανάστες, προειδοποιεί η Λαγκάρντ

Η επικεφαλής της ΕΚΤ αναγνώρισε την πολιτική πλευρά του ζητήματος καθώς οι πολιτικοοικονομικές πιέσεις ενδέχεται να περιορίσουν τις ροές