Next e.go Mobile: Χίλιες νέες θέσεις εργασίας φέρνει άμεσα με το εργοστάσιο αυτοκινήτων

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Την είσοδό της στο κλαμπ των χωρών που διαθέτουνμπορεί να υπολογίζει η Ελλάδα με την ενεργοποίηση του σχεδίου της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίαςγια τη δημιουργία εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων.Ένα εργοστάσιο, το οποίο θα έχει παραγωγική ικανότητα έως και 30.000 αυτοκίνητα ετησίως, θα απασχολεί άμεσα 1.000 άτομα αλλά και έμμεσα άλλους 5.500 περίπου μέσα απ’ το ευρύτερο υποστηρικτικό της επένδυσης οικοσύστημα, και θα υποστηρίζεται από ένα Campus Τεχνολογίας και Καινοτομίας που θα δημιουργηθεί και θα συνδέει την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα με την παραγωγή. Πρόκειται για ένα σχέδιο επένδυσης το οποίο ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ.Αυτά αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσημης εκδήλωσης για την υπογραφή της «επιστολής πρόθεσης» (Letter of Intend) μεταξύ του διευθύνοντος συμβούλου της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας κ. Ulrich Hermann και του υφυπ. για την Οικονομική Διπλωματία κ.παρουσία του πρωθυπουργούκαι της ηγεσίας του υπ. Ανάπτυξης υπό τονκαι τον αναπληρωτή του κ.«Απ’ τις αρχές του ’90 δυστυχώς η Ελλάδα δεν είναι μέλος της αλυσίδας παραγωγής της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Τώρα που η αυτοκίνηση εισέρχεται σε νέα φάση κινούμενη προς την ηλεκτροκίνηση επιχειρούμε να επανέλθουμε», υπογράμμισε ο πρωθυπουργόςστο χαιρετισμό του.«Χαίρομαι που σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός εργοστασίου που θα παράγει ηλεκτρικά οχήματα», σημείωσε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας: «Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί όχι μόνο στις υπηρεσίες αλλά και στη βιομηχανία αιχμής και χαίρομαι που σήμερα κάνουμε ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Σίγουρα πρέπει να γίνουν πολλά βήματα ακόμα για την υλοποίηση της επένδυσης, ωστόσο δημιουργούνται προσδοκίες για το μέλλον», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.Ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας ότι η ελληνική κυβέρνηση θα κάνει κάθε τι για να διευκολύνει την επένδυση. «Έχουμε πολλά να προσφέρουμε. Η Ελλάδα εξελίσσεται σε μια ανοικτή οικονομία, πιο φιλική στις επενδύσεις. Προσφέρουμε όχι μόνο ισχυρά οικονομικά κίνητρα, αλλά και πρόσβαση σε ένα εργατικό προσωπικό με υψηλές γνώσεις», υπογράμμισε. «Δεσμευόμαστε να στηρίξουμε κάθε προσπάθεια της εταιρείας, απ’ την αδειοδότηση ως την κατασκευή και να εξελιχθούμε σε case study στο μονοπάτι για ένα βιώσιμο μέλλον», κατέληξε ο πρωθυπουργός.Λίγο νωρίτερα ο υφυπ. για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια κ., που είχε και την ευθύνη των πολύμηνων διαπραγματεύσεων με τη γερμανική εταιρεία, δήλωσε πως «η Ελλάδα περνά ακόμα ένα εμβληματικό σημείο στο να καταστεί αξιόπιστος επενδυτικός προορισμός».Απ’ την πλευρά τους οι εκπρόσωποι της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας υπογράμμισαν τη θέληση τους να προχωρήσουν στο επενδυτικό σχέδιο. «Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί την απαρχή μίας νέας εποχής σε αυτή τη γωνιά της Ευρώπης. Η e.Go θα συμβάλει σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας», υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος του ND Group, που είναι μεγαλομέτοχος της Next e.GO Mobile SE, Ali Vezvaei.«Η μεταξύ μας εμπιστοσύνη και συνεργασία μπορούν να δημιουργήσουν μία πλατφόρμα για το μέλλον», πρόσθεσε. «Προσβλέπω σε στενή συνεργασία ώστε να γιορτάσουμε την απαρχή της παραγωγής των αυτοκινήτων μας στην Ελλάδα τους επόμενους 24 μήνες προωθώντας παράλληλα και ένα πιο βιώσιμο μέλλον στη χώρα σας», κατέληξε.Απ’ την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Next e.GO Mobile Dr. Ulrich Hermann εξέφρασε τις ευχαριστίες του στην ελληνική κυβέρνηση για την πρόοδο που έχει ήδη γίνει τους τελευταίους μήνες. «Το e.GO δεν είναι μονο ένα όχημα αλλά έρχεται μαζί με ένα οικοσύστημα, μία πλατφόρμα υπηρεσιών, γεγονός που το καθιστά ως κομμάτι στην εξέλιξη της αυτοκίνησης σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον», τόνισε. «Η Ελλάδα αποτελεί το τέλειο παραδειγμα για την στρατηγική που έχουμε στη διεκδίκηση ενός παγκόσμιου ρόλου», σημείωσε.«Είμαστε εδώ να βοηθήσουμε να ξεπεραστεί κάθε γραφειοκρατικό εμπόδιο, να βρούμε πρόσβαση σε κάθε ευρωπαϊκή δράση και να διευκολύνουμε αυτή την επένδυση όπως μπορούμε», διαβεβαίωσε και ο υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.. «Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι αυτή η επένδυση διαχέεται απ’ τον κοινό μας στόχο για ένα βιώσιμο μέλλον», πρόσθεσε.Η επιστολή που υπογράφηκε σήμερα περιγράφει επακριβώς τα βήματα που θα γίνουν και απ’ τις δύο πλευρές ώστε σε ένα διάστημα τριών μηνών η «πρόθεση» να μετουσιωθεί σε πράξη και να ενεργοποιηθεί το project με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το οποίο θα φθάνει τους 24 μήνες.Όπως εξήγησε ο κ. Φραγκογιάννης πλέον οι δύο πλευρές θα δημιουργήσουν κοινή ομάδα εργασίας που θα αφοσιωθεί στις λεπτομέρειες με στόχο τη δημιουργία του εργοστασίου. «Η τελική συμφωνία θα πρέπει να επέλθει τους επόμενους 3 - 6 μήνες και η ολοκλήρωση του εργοστασίου θα πρέπει να γίνει σε 24 μήνες», τόνισε.Στο μεσοδιάστημα θα έχουν εξεταστεί και κριθεί όλες οι κρίσιμες πτυχές που θα προσδιορίσουν και τα καίρια ζητήματα όπως η τοποθεσία που θα γίνει η επένδυση, τα κίνητρα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και όχι μόνο κ.ο.κ.Ήδη τόσο ο αναπλ. Υπ. Ανάπτυξης κ.όσο και ο υφυπ. για την Έρευνα και την Τεχνολογίαανέφεραν σειρά κινήτρων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην περίπτωση μίας στρατηγικής επένδυσης (μείωση φορολογικών υποχρεώσεων, επιδοτήσεις κοκ) αλλά και του κέντρου έρευνας και ανάπτυξης που θα δημιουργηθεί (100% επιστροφή φορολογίας κοκ).Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει την παραγωγή μεταλλικών εξαρτημάτων, την εξωτερική θερμοδιαμόρφωση, την τελική συναρμολόγηση των οχημάτων και τον ποιοτικό έλεγχο. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού και ευρύ πλάνο συνεχούς κατάρτισής του στις κεντρικές εργοστασιακές εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Άαχεν τηςΣημειώνεται πως αυτό θα είναι το πρώτο εργοστάσιο της Next e.GO Mobile εκτός Γερμανίας, και αναμένεται να παίξει καταλυτικό ρόλο στο σχέδιο που έχει συνταχθεί για την ανάπτυξη της στον ευρύτερο χώρο SΕEΜΕNΑ (NA Ευρώπη, Μ. Ανατολή, B. Αφρική).Για την Ελλάδα τα οφέλη είναι πολλαπλά, όπως τόνισαν τα μέλη της κυβέρνησης.Πρώτα απ’ όλα μεταφορά τεχνογνωσίας από τη Γερμανία στην Ελλάδα σε έναν πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα τομέα, ο οποίος ανταποκρίνεται πλήρως στην κυβερνητική πολιτική για στροφή στην πράσινη ανάπτυξη και ιδιαίτερα στηνΕπίσης το έργο μπορεί να αναδείξει την Ελλάδα στην διεθνή αγορά ως ένα από τα πρωτοπόρα ευρωπαϊκά κράτη στην ηλεκτροκίνηση μέσω της δημιουργίας εγχώριας παραγωγικής ικανότητας.Φυσικά ο οικονομικός αντίκτυπος του έργου θα είναι εξαιρετικά θετικός καθώς αναμένεται να προσφέρει δυναμικά στην αύξηση της απασχόλησης με την ταυτόχρονη αξιοποίηση εξειδικευμένου, υψηλών δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού, την ανάδειξη πρωτοποριακής τεχνολογίας στην κατασκευή οχημάτων και τη μεγέθυνση του οικοσυστήματος των υποστηρικτικών επιχειρήσεων (clustering effect). Μάλιστα στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η ανάπτυξη ισχυρού τοπικού δικτύου προμηθευτών για τις παραγωγικές ανάγκες της εργοστασιακής μονάδας. Συγκεκριμένα στα πεδία των μεταλλικών εξαρτημάτων, του αλουμινίου, των υφασμάτων και του εσωτερικού μέρους των οχημάτων, των κρυστάλλων, κ.α.Η κυβέρνηση εκτιμά μάλιστα ότι η υλοποίηση του έργου αναμένεται να προσελκύσει το επενδυτικό ενδιαφέρον και άλλων διεθνούς φήμης βιομηχανιών ηλεκτρικών οχημάτων, μετατρέποντας σταδιακά την Ελλάδα σε χώρα αναφοράς στην ηλεκτροκίνηση και σε διεθνές brand name. Έρχεται δε, ως συνέχεια της πρόσφατης ανακοίνωσης εισόδου της γερμανικής VolksWagen στην Ελλάδα (Ασυπάλαια) στο πεδίο της ηλεκτροκίνησης και της αυτόνομης οδήγησης.Τέλος, προσφέρεται στον ευρύτερο πληθυσμό η δυνατότητα ταχείας πρόσβασης στην ηλεκτροκίνηση σε προσιτό κόστος με δεδομένο ότι η φιλοσοφία της Next e.GO Mobile είναι η κατασκευή απλών και οικονομικών ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Είναι χαρακτηριστικό πως το βασικό της μοντέλο e.GO Life προσφέρεται στη Γερμανία στην τιμή των 16.000 ευρώ.