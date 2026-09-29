«Ντε Γκωλ: Η ώρα της αντίστασης»: Η ζωή του Γάλλου στρατηγού στο πεδίο της μάχης έγινε ταινία

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Ένα ιστορικό έπος που αφηγείται την πορεία του στρατηγούκατά τη διάρκεια της Γαλλικής Αντίστασης στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, μία υπερπαραγωγή με κορυφαίο διεθνές καστ και γυρίσματα σε Γαλλία, Μαρόκο και Ηνωμένο Βασίλειο, αποτελεί η» που θα βγει στους κινηματογράφους την 1η Οκτωβρίου.Σκηνοθετημένη από τον Γάλλο, ο οποίος έχει διατελέσει κατά το παρελθόν σύμβουλος του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών την περίοδο του πολέμου στο Ιράκ και πολιτιστικός σύμβουλος στη Γαλλική Πρεσβεία στις ΗΠΑ, η ταινία, με πρωταγωνιστές τους Σιμόν Αμπκαριάν (Prendre Femme, Casino Royale), Σάιμον Ράσελ Μπιλ (The Hollow Crown, A Dance to the Music of Time, The Death of Stalin) υποδύεται τον Τσώρτσιλ. Το καστ συμπληρώνει ο Μπενουά Μαζιμέλ (The Piano Teacher), Ματιέ Κασοβίτς (Αμελί, Το Μίσος), Αναμαρία Βαρτολομέι (Happening, Medusa) και Κάμπελ Σκοτ (Big Night), έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία στην Γαλλία αγγίζοντας σχεδόν τα 3 εκ. εισιτήρια.Ιούνιος 1940. Η Γαλλία καταρρέει και υπογράφει την ανακωχή. Μέσα στο χάος, ένας άνθρωπος αρνείται να παραδοθεί. Μόνος απέναντι στις αντιξοότητες, αυτός ο άγνωστος στρατηγός διαφεύγει στο Λονδίνο για να σώσει ό,τι έχει απομείνει από την ελευθερία. Χωρίς στρατό, χωρίς υποστήριξη, χωρίς ελπίδα. Όμως με μία παράλογη πεποίθηση – ότι η Γαλλία, η δική του Γαλλία, δεν έχει καταθέσει τα όπλα.Η πραγματικότητα, όμως, είναι αμείλικτη και μοιάζει αποφασισμένη να τον διαψεύσει. Κι όμως, σιγά σιγά, μαχητές της αντίστασης, εξεγερμένοι φοιτητές και αποφασισμένοι στρατιώτες ξεσηκώνονται στη Βρετανία, τη Γαλλία και την Αφρική, παίρνοντας θέση στον αγώνα. Η πίστη τους, το θάρρος τους και η ακόρεστη δίψα τους για ελευθερία αψηφούν όλα όσα η ιστορία έμοιαζε να έχει ήδη προδιαγράψει.«Ο Ντε Γκωλ με γοήτευε ως προσωπικότητα ήδη από την εφηβεία μου. Στα 17 μου διάβασα το βιβλίο του The Edge of the Sword, καθώς και τη βιογραφία του από τον Ζαν Λακoυτύρ. Ωστόσο, η μυθική διάσταση που είχε αποκτήσει η μορφή του έκανε δύσκολο για μένα να τον προσεγγίσω ως άνθρωπο. Κάποια στιγμή έπεσε στα χέρια μου η βιογραφία του Τζούλιαν Τζάκσον και αυτό άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο τον έβλεπα. Ίσως επειδή ο συγγραφέας ήταν Άγγλος και το βιβλίο του δεν κουβαλούσε όλο αυτό το βάρος του Γάλλου εθνικού ήρωα» εξηγεί ο σκηνοθέτης της ταινίας και προσθέτει: «Οι περισσότερες από τις γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα προκύπτουν από τα γεγονότα που παρουσιάζω στην ταινία. Η σημερινή κατάσταση πραγμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο έχει τις ρίζες της σε ορισμένα γεγονότα του παρελθόντος, που είναι ελάχιστα γνωστά.»