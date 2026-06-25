Νικ Κέιβ: Απογείωσε τα πλήθη στο Release Athens - Δείτε φωτογραφίες
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Νικ Κέιβ Release Athens 2026

Νικ Κέιβ: Απογείωσε τα πλήθη στο Release Athens - Δείτε φωτογραφίες

Ο Αυστραλός τραγουδοποιός πραγματοποίησε μια δυναμική ζωντανή εμφάνιση στην Πλατεία Νερού

Νικ Κέιβ: Απογείωσε τα πλήθη στο Release Athens - Δείτε φωτογραφίες
Για μία ακόμη φορά ο Νικ Κέιβ παρέσυρε το ελληνικό κοινό στον μοναδικό μουσικό κόσμο του, το βράδυ της Τετάρτης, στην Πλατεία Νερού στο καθιερωμένο πλέον μουσικό ραντεβού του, στο Release Athens 2026.
Νικ Κέιβ: Απογείωσε τα πλήθη στο Release Athens - Δείτε φωτογραφίες
Νικ Κέιβ: Απογείωσε τα πλήθη στο Release Athens - Δείτε φωτογραφίες


Συνοδευόμενος επί σκηνής από την εξαιρετική μπάντα του, τους Bad Seeds, ο Αυστραλός τραγουδοποιός έκανε, επί δυόμιση ολόκληρες ώρες, μια ειλικρινή και γεμάτη ένταση και συναισθήματα κατάθεση καλλιτεχνικής ψυχής, ξεσηκώνοντας το πιστό εγχώριο κοινό του που τον ακολουθεί πιστά εδώ και χρόνια.
Νικ Κέιβ: Απογείωσε τα πλήθη στο Release Athens - Δείτε φωτογραφίες

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Νικ Κέιβ: Απογείωσε τα πλήθη στο Release Athens - Δείτε φωτογραφίες

Η χθεσινή βραδιά τα είχε όλα: το ξέσπασμα του «Get Ready For Love» στην αρχή, την τελετουργική δύναμη του «Tupelo», την κατάνυξη στα «Carnage» και «Joy», τις σαρωτικές εκτελέσεις των «Papa, Won’t Leave You Henry», «Red Right Hand» και «Jubille Street» και φυσικά το συγκλονιστικό φινάλε με αυτόν στο πιάνο να ερμηνεύει το «Into My Arms».
Νικ Κέιβ: Απογείωσε τα πλήθη στο Release Athens - Δείτε φωτογραφίες

Νικ Κέιβ: Απογείωσε τα πλήθη στο Release Athens - Δείτε φωτογραφίες

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