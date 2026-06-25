Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Νικ Κέιβ: Απογείωσε τα πλήθη στο Release Athens - Δείτε φωτογραφίες
Νικ Κέιβ: Απογείωσε τα πλήθη στο Release Athens - Δείτε φωτογραφίες
Ο Αυστραλός τραγουδοποιός πραγματοποίησε μια δυναμική ζωντανή εμφάνιση στην Πλατεία Νερού
Για μία ακόμη φορά ο Νικ Κέιβ παρέσυρε το ελληνικό κοινό στον μοναδικό μουσικό κόσμο του, το βράδυ της Τετάρτης, στην Πλατεία Νερού στο καθιερωμένο πλέον μουσικό ραντεβού του, στο Release Athens 2026.
Συνοδευόμενος επί σκηνής από την εξαιρετική μπάντα του, τους Bad Seeds, ο Αυστραλός τραγουδοποιός έκανε, επί δυόμιση ολόκληρες ώρες, μια ειλικρινή και γεμάτη ένταση και συναισθήματα κατάθεση καλλιτεχνικής ψυχής, ξεσηκώνοντας το πιστό εγχώριο κοινό του που τον ακολουθεί πιστά εδώ και χρόνια.
Η χθεσινή βραδιά τα είχε όλα: το ξέσπασμα του «Get Ready For Love» στην αρχή, την τελετουργική δύναμη του «Tupelo», την κατάνυξη στα «Carnage» και «Joy», τις σαρωτικές εκτελέσεις των «Papa, Won’t Leave You Henry», «Red Right Hand» και «Jubille Street» και φυσικά το συγκλονιστικό φινάλε με αυτόν στο πιάνο να ερμηνεύει το «Into My Arms».
Συνοδευόμενος επί σκηνής από την εξαιρετική μπάντα του, τους Bad Seeds, ο Αυστραλός τραγουδοποιός έκανε, επί δυόμιση ολόκληρες ώρες, μια ειλικρινή και γεμάτη ένταση και συναισθήματα κατάθεση καλλιτεχνικής ψυχής, ξεσηκώνοντας το πιστό εγχώριο κοινό του που τον ακολουθεί πιστά εδώ και χρόνια.
Η χθεσινή βραδιά τα είχε όλα: το ξέσπασμα του «Get Ready For Love» στην αρχή, την τελετουργική δύναμη του «Tupelo», την κατάνυξη στα «Carnage» και «Joy», τις σαρωτικές εκτελέσεις των «Papa, Won’t Leave You Henry», «Red Right Hand» και «Jubille Street» και φυσικά το συγκλονιστικό φινάλε με αυτόν στο πιάνο να ερμηνεύει το «Into My Arms».
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