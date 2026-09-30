Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.
Η «Μικρή πατρίδα» ξαναζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
Η «Μικρή πατρίδα» ξαναζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
Μια σειρά μουσικών παραστάσεων σε Ελλάδα και Κύπρο από τον στιχουργό Παρασκευά Καρασούλο και τον συνθέτη Γιώργο Ανδρέου για τα 30ά γενέθλια του εμβληματικού τους κύκλου τραγουδιών «Μικρή πατρίδα»
Συμπληρώνοντας φέτος 30 χρόνια από την έκδοση του κύκλου τραγουδιών «Μικρή πατρίδα» σε μουσική του Γιώργου Ανδρέου και στίχους του Παρασκευά Καρασούλου, η «Μικρή Άρκτος» γιορτάζει την επέτειο, με μια σειρά μουσικών παραστάσεων σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.
Τα τραγούδια αυτού του εμβληματικού δίσκου με κορυφαία περίπτωση το ομώνυμο τραγούδι, ερμηνεύτηκαν ξανά και ξανά από όλους σχεδόν τους έλληνες τραγουδιστές, αγαπήθηκαν και γνώρισαν τεράστια επιτυχία αλλά ποτέ έως σήμερα δεν παρουσιάστηκαν ζωντανά σε συναυλίες ως ενιαίος κύκλος από τους ίδιους τους δημιουργούς τους, οι οποίοι και συνέχισαν τη ξεχωριστή σημαντική πορεία τους στην τέχνη του ελληνικού τραγουδιού.
Με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την έκδοση της Μικρής πατρίδας, ο Γιώργος Ανδρέου και ο Παρασκευάς Καρασούλος συνταξιδεύουν τα τραγούδια τους στη μεγάλη χώρα που ανήκουν ως έργα, στις καρδιές δηλαδή των χιλιάδων φίλων και ακροατών που τα αγάπησαν και τα τραγούδησαν άπειρες φορές.
Από τη «Μικρή Πατρίδα» στο «Γράμμα στον κύριο Νίκο Γκάτσο», από «Τον εαυτό του παιδί» στο «Άγιος ο έρωτας» και από το «Δυο μέρες μόνο» στους «Δον Κιχώτες».
Με συνοδοιπόρους τους σπουδαίους ερμηνευτές, τον Μάριο Φραγκούλη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου και τον Παντελή Θεοχαρίδη, μαζί με τους εξαιρετικούς ερμηνευτές της νέας γενιάς, την Κορίνα Λεγάκη και τον Απόστολο Κίτσο και με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του Αναστάσιου Συμεωνίδη αλλά και την παρουσία των ίδιων των δημιουργών επί σκηνής, τον Γιώργο Ανδρέου στο πιάνο και τον Παρασκευά Καρασούλο στην αφήγηση, παρουσιάζουν τον κύκλο τραγουδιών «Μικρή πατρίδα» αλλά και επιτυχίες-σταθμούς από την πορεία του κάθε δημιουργού ξεχωριστά, σε μια μοναδική παράσταση με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδήσαμε όλοι.
Η Μικρή πατρίδα της καρδιάς μας και τα τραγούδια της, περισσότερο από ποτέ σήμερα, γιορτάζει και τη γιορτάζουμε.
Γιατί, τελικά, η μόνη πραγματική πατρίδα των τραγουδιών είναι οι άνθρωποί τους.
Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού-Τουρισμού και της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης και εντάσεται στο πρόγραμμα των 61ων Δημητρίων.
-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΑΦΗΓΗΣΗ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΟΣ
ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΕΙΣ:
ΠΑΝΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΑΡΓΑΛΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
-ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
-ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ
ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ
Τα τραγούδια αυτού του εμβληματικού δίσκου με κορυφαία περίπτωση το ομώνυμο τραγούδι, ερμηνεύτηκαν ξανά και ξανά από όλους σχεδόν τους έλληνες τραγουδιστές, αγαπήθηκαν και γνώρισαν τεράστια επιτυχία αλλά ποτέ έως σήμερα δεν παρουσιάστηκαν ζωντανά σε συναυλίες ως ενιαίος κύκλος από τους ίδιους τους δημιουργούς τους, οι οποίοι και συνέχισαν τη ξεχωριστή σημαντική πορεία τους στην τέχνη του ελληνικού τραγουδιού.
Με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την έκδοση της Μικρής πατρίδας, ο Γιώργος Ανδρέου και ο Παρασκευάς Καρασούλος συνταξιδεύουν τα τραγούδια τους στη μεγάλη χώρα που ανήκουν ως έργα, στις καρδιές δηλαδή των χιλιάδων φίλων και ακροατών που τα αγάπησαν και τα τραγούδησαν άπειρες φορές.
Από τη «Μικρή Πατρίδα» στο «Γράμμα στον κύριο Νίκο Γκάτσο», από «Τον εαυτό του παιδί» στο «Άγιος ο έρωτας» και από το «Δυο μέρες μόνο» στους «Δον Κιχώτες».
Με συνοδοιπόρους τους σπουδαίους ερμηνευτές, τον Μάριο Φραγκούλη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου και τον Παντελή Θεοχαρίδη, μαζί με τους εξαιρετικούς ερμηνευτές της νέας γενιάς, την Κορίνα Λεγάκη και τον Απόστολο Κίτσο και με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του Αναστάσιου Συμεωνίδη αλλά και την παρουσία των ίδιων των δημιουργών επί σκηνής, τον Γιώργο Ανδρέου στο πιάνο και τον Παρασκευά Καρασούλο στην αφήγηση, παρουσιάζουν τον κύκλο τραγουδιών «Μικρή πατρίδα» αλλά και επιτυχίες-σταθμούς από την πορεία του κάθε δημιουργού ξεχωριστά, σε μια μοναδική παράσταση με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδήσαμε όλοι.
Η Μικρή πατρίδα της καρδιάς μας και τα τραγούδια της, περισσότερο από ποτέ σήμερα, γιορτάζει και τη γιορτάζουμε.
Γιατί, τελικά, η μόνη πραγματική πατρίδα των τραγουδιών είναι οι άνθρωποί τους.
Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού-Τουρισμού και της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης και εντάσεται στο πρόγραμμα των 61ων Δημητρίων.
-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΑΦΗΓΗΣΗ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΟΣ
ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΕΙΣ:
ΠΑΝΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΑΡΓΑΛΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
-ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
-ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ
ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα