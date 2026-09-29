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Φώτης Σεργουλόπουλος: Επιστροφή στο θέατρο με έναν βαθιά συγκινητικό μονόλογο
Φώτης Σεργουλόπουλος: Επιστροφή στο θέατρο με έναν βαθιά συγκινητικό μονόλογο
Τον Νοέμβριο, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Φωκά Ευαγγελινού
Στο θεατρικό σανίδι θα βρεθεί τον φετινό χειμώνα ο Φώτης Σεργουλόπουλος καθώς εκτός από τις τηλεοπτικές του υποχρεώσεις αποφάσισε να αφιερώσει χρόνο και στη δεύτερη ιδιότητά του, αυτή του ηθοποιού. Από τις 11 Νοεμβρίου, λοιπόν, θα βρίσκεται, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη βράδυ, στο νέο Θέατρο Μαβίλη και θα ερμηνεύει τον δυνατό αλλά και απαιτητικό θεατρικό μονόλογο «Παρτάλι», σε σκηνοθεσία Φωκά Ευαγγελινού και μουσική Θέμη Καραμουρατίδη.
Πρόκειται για τη θεατρική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος του Θεόδωρου Γρηγοριάδη το οποίο φωτίζει τις ζωές ανθρώπων που μεγαλώνουν μέσα στον φόβο, στη σιωπή και στην απόρριψη, αναζητώντας μια θέση σε έναν κόσμο που δεν είναι έτοιμος να τους χωρέσει. Με βαθιά συγκίνηση, χιούμορ, αυτοσαρκασμό και μια σπάνια ποιητική δύναμη, το «Παρτάλι» μιλά για την ανάγκη του ανθρώπου να αγαπηθεί όπως πραγματικά είναι. Για τη μοναξιά που αφήνει η απόρριψη. Για την οικογένεια, την πατρίδα, τη μνήμη και τη συγχώρεση. Πάνω απ' όλα, όμως, μιλά για το ανίκητο δικαίωμα κάθε ανθρώπου να υπάρξει.
Ένα μικρό αγόρι μεγαλώνει σε ένα ορεινό χωριό της Μακεδονίας, στα χρόνια της βουλγαρικής κατοχής. Η μητέρα του, προσπαθώντας να το προστατεύσει από τη βία του πολέμου, το ντύνει σαν κορίτσι. Αυτό που αρχίζει ως πράξη αγάπης, γίνεται μια ολόκληρη ζωή.
Το παιδί γίνεται ο «διαφορετικός». Ο άνθρωπος που όλοι κοιτούν αλλά κανείς δεν βλέπει πραγματικά. Από τα δύσβατα μονοπάτια του Παγγαίου μέχρι τα λαϊκά ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης και από εκεί στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του '80, η ζωή του γίνεται μια αδιάκοπη διαδρομή ανάμεσα στην απώλεια και την ελπίδα, στον έρωτα και την εγκατάλειψη, στη μνήμη και τη λύτρωση.
Δεν αφηγείται μόνο τη δική του ιστορία. Αφηγείται την ιστορία όλων εκείνων που χρειάστηκε κάποτε να κρύψουν τον εαυτό τους για να επιβιώσουν αλλά όμως ήταν κομμάτι της ιστορίας.
Ένα έργο που, είκοσι πέντε χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία, παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ, συγκινώντας όχι γιατί μιλά για τη διαφορετικότητα, αλλά γιατί μιλά για την ανθρώπινη ανάγκη να ανήκουμε κάπου.
Ημέρες & ώρες παραστάσεων:
Τετάρτη και Πέμπτη, στις 20:30
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
Πρόκειται για τη θεατρική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος του Θεόδωρου Γρηγοριάδη το οποίο φωτίζει τις ζωές ανθρώπων που μεγαλώνουν μέσα στον φόβο, στη σιωπή και στην απόρριψη, αναζητώντας μια θέση σε έναν κόσμο που δεν είναι έτοιμος να τους χωρέσει. Με βαθιά συγκίνηση, χιούμορ, αυτοσαρκασμό και μια σπάνια ποιητική δύναμη, το «Παρτάλι» μιλά για την ανάγκη του ανθρώπου να αγαπηθεί όπως πραγματικά είναι. Για τη μοναξιά που αφήνει η απόρριψη. Για την οικογένεια, την πατρίδα, τη μνήμη και τη συγχώρεση. Πάνω απ' όλα, όμως, μιλά για το ανίκητο δικαίωμα κάθε ανθρώπου να υπάρξει.
Ένα μικρό αγόρι μεγαλώνει σε ένα ορεινό χωριό της Μακεδονίας, στα χρόνια της βουλγαρικής κατοχής. Η μητέρα του, προσπαθώντας να το προστατεύσει από τη βία του πολέμου, το ντύνει σαν κορίτσι. Αυτό που αρχίζει ως πράξη αγάπης, γίνεται μια ολόκληρη ζωή.
Το παιδί γίνεται ο «διαφορετικός». Ο άνθρωπος που όλοι κοιτούν αλλά κανείς δεν βλέπει πραγματικά. Από τα δύσβατα μονοπάτια του Παγγαίου μέχρι τα λαϊκά ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης και από εκεί στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του '80, η ζωή του γίνεται μια αδιάκοπη διαδρομή ανάμεσα στην απώλεια και την ελπίδα, στον έρωτα και την εγκατάλειψη, στη μνήμη και τη λύτρωση.
Δεν αφηγείται μόνο τη δική του ιστορία. Αφηγείται την ιστορία όλων εκείνων που χρειάστηκε κάποτε να κρύψουν τον εαυτό τους για να επιβιώσουν αλλά όμως ήταν κομμάτι της ιστορίας.
Ένα έργο που, είκοσι πέντε χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία, παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ, συγκινώντας όχι γιατί μιλά για τη διαφορετικότητα, αλλά γιατί μιλά για την ανθρώπινη ανάγκη να ανήκουμε κάπου.
Ημέρες & ώρες παραστάσεων:
Τετάρτη και Πέμπτη, στις 20:30
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
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