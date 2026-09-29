Τα απρόβλεπτα πλέγματα του Aubert Issachar: Εικαστική έκθεση στη Roma Gallery

Totemic Grid II [Τοτεμικό Πλέγμα II], 2026, μικτή τεχνική σε καμβά, 150 × 100 εκ.

Γιατί ο Issachar δεν μας δίνει ποτέ ολόκληρη τη λέξη ούτε, κατ' επέκταση, ολόκληρο το νόημα. Ζωγραφικές χειρονομίες, σχήματα και μορφές πέφτουν πάνω στα γράμματα, τα καλύπτουν, τα ακρωτηριάζουν, τα μετατρέπουν σε θραύσματα. Και το σταυρόλεξο, αυτή η κατεξοχήν νεωτερική υπόσχεση ότι κάθε κενό έχει μία λύση, μεταμορφώνεται σε λαβύρινθο χωρίς βέβαιη έξοδο. Δεν είναι τυχαίο ότι εδώ επιστρέφουν η Σφίγγα και οι Δελφοί: δύο αρχαίοι μηχανισμοί, σύμφωνα με τους οποίους η γλώσσα περιπλέκει ακόμα το νόημα και καθιστά λιγότερο σαφέστερο τον κόσμο φορτίζοντας τον με περισσότερες πιθανότητες. Ο χρησμός δεν λέει ψέματα-απλώς επιτρέπει περισσότερες ενδεχομενικότητες.Στα Τριαδικά πλέγματα αυτή η διαρκής πάλη ανάμεσα στην ταξινόμηση και στο ανεξέλεγκτο μεταφέρεται στο εσωτερικό του ίδιου του ψυχισμού. Η ζωγραφική επιφάνεια οργανώνεται σύμφωνα με τη φροϋδική τριάδα: Υπερεγώ, Εγώ, Εκείνο. Πάνω βρίσκονται οι κανόνες, οι απαγορεύσεις, οι πολιτισμικοί κώδικες, οι φωνές που έχουμε ακούσει τόσο πολλές φορές που φτάσαμε να τις οικειοποιηθούμε ως δικές μας· στη μέση το Εγώ επιχειρεί να διαπραγματευτεί με τον πραγματικό κόσμο ενώ στο τέλος, στη βάση επιμένει το σώμα, η επιθυμία, το ένστικτο, εκείνο δηλαδή το κομμάτι που κανένα πλέγμα δεν καταφέρνει να συγκρατήσει οριστικά.Και από αυτή την κατώτερη περιοχή μοιάζουν σχεδόν να εκρήγνυνται τα Ξεσπάσματα, ίσως η πιο άμεσα σωματική από τις τρεις ενότητες. Εδώ η αυστηρότητα της γεωμετρίας δίνει χώρο στην παρόρμηση: βιομορφικές φιγούρες, κατοπτρισμοί, επαναλήψεις και αφηρημένα ίχνη δημιουργούν την αίσθηση ενός σχεδιαστικού αυτοματισμού, ενός χεριού που προσπαθεί να προηγηθεί για λίγο του ελέγχου του μυαλού. Και τότε εμφανίζεται μία από τις πιο απρόσμενες παραστατικές συγγένειες της έκθεσης: οι μορφές αρχίζουν να θυμίζουν τα τέσσερα φαντάσματα του Pac-Man.Η αναφορά θα μπορούσε εύκολα να λειτουργήσει ως ποπ αστείο ή ως νοσταλγικό κλείσιμο του ματιού στην πρώτη ψηφιακή εποχή. Εν προκειμένω, όμως, μετατρέπεται σε κάτι πιο ενδόμυχο, ίσως και σκοτεινό. Στο παιχνίδι, καθένα από τα τέσσερα φαντάσματα έχει διαφορετική συμπεριφορά και διαφορετική λογική καταδίωξης: άλλο κινείται επιθετικά, άλλο επιχειρεί να προβλέψει την πορεία του παίκτη, άλλο συμπεριφέρεται πιο ασταθώς. Και τότε αυτή η τόσο αναγνωρίσιμη εικόνα της παιδικής ψηφιακής μνήμης μετατρέπεται σε μια μικρή αλληγορία του φόβου- των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους κάτι μπορεί να μας καταδιώκει.Κυρίως όμως μετατρέπεται σε ερώτημα ταυτότητας. Διότι οι φιγούρες του Issachar δεν έχουν σταθερό φύλο ούτε έναν απολύτως καθορισμένο ρόλο, όπως ακριβώς και οι κοινωνικές ταυτότητες που κάποτε θεωρούνταν ακλόνητες σταδιακά γίνονται περισσότερο ρευστές και διαπραγματεύσιμες. Ο βασιλιάς, ο πολεμιστής, ο μάγος και ο εραστής των μεταγιουνγκιανών αρχετύπων μπορούν σήμερα να επιβιώνουν μέσα στον εργαζόμενο, στον σύντροφο, στον μαθητή, στον άνθρωπο που καλείται να αλλάζει συνεχώς ρόλους-συχνά μέσα στην ίδια ημέρα.Εύλογα, λοιπόν, αντιλαμβάνεται κανείς ότι το Grids δεν αναδεικνύει τόσο το πλέγμα, όπως προοιωνίζεται ο τίτλος του, αλλά όλα όσα συμβαίνουν ανάμεσα στις γραμμές του-και που η τέχνη του Issachar επιτρέπει να συμβούν. Επιτρέπει εκείνη τη μικρή, ασταθή περιοχή όπου συναντώνται οι γλώσσες, οι πολιτισμοί, οι αναμνήσεις, οι επιθυμίες και οι κοινωνικές επιταγές χωρίς να ταυτίζονται απολύτως μεταξύ τους. Το σημείο τομής γίνεται έτσι τόπος του ανήκειν-όχι επειδή αποδεικνύει μια κοινή καταγωγή, αλλά επειδή αναδεικνύει τις διαφορετικές καταγωγές οδηγώντας τες σε έναν κοινό χωρόχρονο. Και για έναν καλλιτέχνη που γεννήθηκε στο Λονδίνο, μεγάλωσε στην Αθήνα, σπούδασε στην Αμερική, εργάστηκε στην Ευρώπη και έζησε και δημιούργησε στη Βραζιλία, όλα αυτά αποκτούν τον χαρακτήρα του βιώματος.Γι' αυτό και φεύγοντας από το Grids μένει τελικά η διαρκής διερώτηση και η αίσθηση ότι παρότι εισέρχεσαι σε έναν κόσμο γεμάτο συστήματα αναζητώντας, σχεδόν αντανακλαστικά, τον κώδικα που θα τα ξεκλειδώσει, ανακαλύπτεις όλες τις γοητευτικές ενδεχομενικότητες που αναδεικνύει η τέχνη. Όπως στον λαβύρινθο, όπως στον χρησμό, όπως στο σταυρόλεξο, όπως στο Pac-Man, η κίνηση λειτουργεί σχεδόν ως προυπόθεση. Και η γοητεία βρίσκεται ακριβώς σε αυτή την ανοιχτή, ατελεύτητη πορεία.Aubert Issachar: GridsΕπιμέλεια: Άλια ΤσαγκάρηRoma Gallery, Ρώμα 5, ΚολωνάκιΈως 10 Οκτωβρίου 2026. Η είσοδος είναι ελεύθερη