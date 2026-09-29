Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Και φέτος «Τζόνι Μπλε» στο θέατρο Άνεσις
Και φέτος «Τζόνι Μπλε» στο θέατρο Άνεσις
Πέρσι ήταν από τις πιο αγαπημένες παραστάσεις του κοινού με 150 συνεχόμενα sold out
Μετά από μια θριαμβευτική πρώτη σεζόν με 150 συνεχόμενα sold out, η παράσταση που καθήλωσε κοινό και κριτικούς, βραβεύτηκε σε όλα τα θεατρικά βραβεία της πόλης, έγινε talk of the town και μετατράπηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα θεατρικά γεγονότα της χρονιάς, συνεχίζει την επιτυχημένη της πορεία στο θέατρο ΑΝΕΣΙΣ.
Ο βραβευμένος ηθοποιός, συγγραφέας και σκηνοθέτης Γιωργής Τσουρής, μαζί με την εταιρεία θεάτρου Ma Non Troppo, μετά τα «170 Τετραγωνικά», τον «Χαρτοπόλεμο» και το «Μακριά από Παιδιά», επιστρέφει με την παράσταση που ξεπέρασε κάθε προσδοκία.
Σε ένα υπόγειο στη Νέα Ιωνία, ένα φαινομενικά αθώο αντρικό πάρτι με ουίσκι, καβγάδες, «ανδρικά» αστεία και λαϊκά άσματα, μετατρέπεται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι θάρρους και αλήθειας. Ένας πατέρας ξανασμίγει με τους δυο κολλητούς του σε μια βραδιά συμφιλίωσης και κλασικής αντροπαρέας που θα εξελιχθεί σε θρίλερ για γερά νεύρα. Απρόσμενες αφίξεις θα εκτροχιάσουν ακόμη περισσότερο την περίεργη αυτή βραδιά. Ανάμεσα σε χαλασμένες τηλεοράσεις, κατεστραμμένες βιντεοκασέτες και αμοντάριστα πλάνα από το παρελθόν, οι πέντε ήρωές μας θα κληθούν να πάρουν μια απόφαση, και μετά να ζήσουν με αυτήν.
Μέχρι που μπορεί να φτάσει ένας γονιός για το παιδί του; Συχνά ο ένοχος έχει το πρόσωπο που δεν θέλουμε ποτέ να κοιτάξουμε κατάματα. Το δικό μας.
Το «ΤΖΟΝΙ ΜΠΛΕ» απέσπασε τα Βραβεία Καλύτερης Παράστασης και Καλύτερου Καστ στα 12α Θεατρικά Βραβεία Κοινού All4fun.
Στα Βραβεία «Ζω ένα Δράμα» 2025–2026 απέσπασε τα Βραβεία Καλύτερου Δράματος και Πιο Επιδραστικής Παράστασης, ενώ κατέλαβε τη 2η θέση στην κατηγορία Καλύτερης Παράστασης.
Στα 12α Θεατρικά Βραβεία Κοινού All4fun ήταν επίσης υποψήφιο για Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία (Ιωσήφ Ιωσηφίδης), Καλύτερη Σκηνοθεσία (Γιωργής Τσουρής) και Εικαστική Επιμέλεια – Σκηνικά (Ζωή Μολυβδά Φαμέλλη).
Τους πολύ απαιτητικούς ρόλους του έργου επωμίζεται μια δυνατή ομάδα πρωταγωνιστών. Στο ρόλο του πατέρα, ο Ιωσήφ Ιωσηφίδης, συνιδρυτής της ομάδας GAFF («Καλά Εσύ Σκοτώθηκες Νωρίς», «Νεκρές Ψυχές», «Η Πανούκλα» και από τη σεζόν 2026-2027 του «ΜΟΜΠΙ ΝΤΙΚ»), στην πρώτη του συνεργασία με τον Τσουρή. Μαζί τους στη σκηνή, ο Μάνος Καζαμίας πρωταγωνιστής του Cartel («Άνθρωποι και Ποντίκια», «Κόκκινα Φανάρια»), η Βάλια Παπακωνσταντίνου, μόνιμη συνεργάτης, πρωταγωνίστρια και δραματουργός της Ma non Troppo, ο νεαρός Στρατής Χατζησταματίου σε έναν ρόλο έκπληξη, και ο ίδιος ο Γιωργής Τσουρής (Βραβείο Δημήτρης Χορν). Πέντε ηθοποιοί με ισχυρό θεατρικό αποτύπωμα, διαφορετικές διαδρομές και κοινή επιθυμία να αφηγηθούν μια ιστορία αστεία, συγκινητική και επικίνδυνα οικεία.
Προπώληση Εισιτηρίων
Ο βραβευμένος ηθοποιός, συγγραφέας και σκηνοθέτης Γιωργής Τσουρής, μαζί με την εταιρεία θεάτρου Ma Non Troppo, μετά τα «170 Τετραγωνικά», τον «Χαρτοπόλεμο» και το «Μακριά από Παιδιά», επιστρέφει με την παράσταση που ξεπέρασε κάθε προσδοκία.
Σε ένα υπόγειο στη Νέα Ιωνία, ένα φαινομενικά αθώο αντρικό πάρτι με ουίσκι, καβγάδες, «ανδρικά» αστεία και λαϊκά άσματα, μετατρέπεται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι θάρρους και αλήθειας. Ένας πατέρας ξανασμίγει με τους δυο κολλητούς του σε μια βραδιά συμφιλίωσης και κλασικής αντροπαρέας που θα εξελιχθεί σε θρίλερ για γερά νεύρα. Απρόσμενες αφίξεις θα εκτροχιάσουν ακόμη περισσότερο την περίεργη αυτή βραδιά. Ανάμεσα σε χαλασμένες τηλεοράσεις, κατεστραμμένες βιντεοκασέτες και αμοντάριστα πλάνα από το παρελθόν, οι πέντε ήρωές μας θα κληθούν να πάρουν μια απόφαση, και μετά να ζήσουν με αυτήν.
Μέχρι που μπορεί να φτάσει ένας γονιός για το παιδί του; Συχνά ο ένοχος έχει το πρόσωπο που δεν θέλουμε ποτέ να κοιτάξουμε κατάματα. Το δικό μας.
Το «ΤΖΟΝΙ ΜΠΛΕ» απέσπασε τα Βραβεία Καλύτερης Παράστασης και Καλύτερου Καστ στα 12α Θεατρικά Βραβεία Κοινού All4fun.
Στα Βραβεία «Ζω ένα Δράμα» 2025–2026 απέσπασε τα Βραβεία Καλύτερου Δράματος και Πιο Επιδραστικής Παράστασης, ενώ κατέλαβε τη 2η θέση στην κατηγορία Καλύτερης Παράστασης.
Στα 12α Θεατρικά Βραβεία Κοινού All4fun ήταν επίσης υποψήφιο για Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία (Ιωσήφ Ιωσηφίδης), Καλύτερη Σκηνοθεσία (Γιωργής Τσουρής) και Εικαστική Επιμέλεια – Σκηνικά (Ζωή Μολυβδά Φαμέλλη).
Τους πολύ απαιτητικούς ρόλους του έργου επωμίζεται μια δυνατή ομάδα πρωταγωνιστών. Στο ρόλο του πατέρα, ο Ιωσήφ Ιωσηφίδης, συνιδρυτής της ομάδας GAFF («Καλά Εσύ Σκοτώθηκες Νωρίς», «Νεκρές Ψυχές», «Η Πανούκλα» και από τη σεζόν 2026-2027 του «ΜΟΜΠΙ ΝΤΙΚ»), στην πρώτη του συνεργασία με τον Τσουρή. Μαζί τους στη σκηνή, ο Μάνος Καζαμίας πρωταγωνιστής του Cartel («Άνθρωποι και Ποντίκια», «Κόκκινα Φανάρια»), η Βάλια Παπακωνσταντίνου, μόνιμη συνεργάτης, πρωταγωνίστρια και δραματουργός της Ma non Troppo, ο νεαρός Στρατής Χατζησταματίου σε έναν ρόλο έκπληξη, και ο ίδιος ο Γιωργής Τσουρής (Βραβείο Δημήτρης Χορν). Πέντε ηθοποιοί με ισχυρό θεατρικό αποτύπωμα, διαφορετικές διαδρομές και κοινή επιθυμία να αφηγηθούν μια ιστορία αστεία, συγκινητική και επικίνδυνα οικεία.
Προπώληση Εισιτηρίων
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