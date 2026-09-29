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Στέγη Ιδρύματος Ωνάση: Ο Λούκας Τβαρκόφσκι επιστρέφει για τρίτη φορά με νέα παράσταση
Στέγη Ιδρύματος Ωνάση: Ο Λούκας Τβαρκόφσκι επιστρέφει για τρίτη φορά με νέα παράσταση
Ο διακεκριμένος Πολωνός σκηνοθέτης θα παρουσιάσει το «Oracle» που φωτίζει οραματιστές διαφορετικών εποχών που άλλαξαν τον κόσμο
Τι κοινό έχει ο Άλαν Τούρινγκ (1912–1954), η μαθηματική ιδιοφυΐα που προέβλεψε τον κόσμο των υπολογιστών και της τεχνητής νοημοσύνης και έσπασε τον γερμανικό κώδικα Enigma στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τη Hedy Lamarr, σταρ του Χόλιγουντ της οποίας η σπάνια ομορφιά αποτυπώνεται στη «Χιονάτη» του Ντίσνεϊ, αλλά και εφευρέτρια που χάραξε τον δρόμο για τις σύγχρονες ασύρματες επικοινωνίες; Τι συνδέει τη μέντιουμ Helen Duncan, που έφερε τον πνευματισμό στο προσκήνιο, με τον απολυμένο από την Google, Blake Lemoine, ο οποίος έθεσε το ζήτημα της συνείδησης στην τεχνητή νοημοσύνη; Απαντήσεις θα δώσει ο διακεκριμένος Πολωνός σκηνοθέτης Λούκας Τβαρκόφσκι μέσα από την τρίτη κατά σειρά θεατρική παράστασή του, με τίτλο «Oracle», που θα φιλοξενηθεί, από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου, στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.
Το «Oracle» διασχίζει δεκαετίες. Φωτίζει οραματιστές που άλλαξαν τον ρου της Ιστορίας. Από την επιστήμη στον πόλεμο, από τον αλγόριθμο στη διαίσθηση, από τη δίψα για γνώση στην αγωνία για ειρήνη, από τον άνθρωπο στη μηχανή, από την παρουσία στην απουσία, αποθεώνει τελικά όσους τολμούν να φανταστούν έναν άλλο κόσμο και ξεπερνούν τα όρια, χωρίς να διστάσουν να πληρώσουν το τίμημα αυτής της τόλμης.
Κινούμενο ανάμεσα στη μεταπολεμική Βρετανία και σε ένα διαχρονικό ψηφιακό σύμπαν, το δεύτερο μέρος της επιστημονικής τριλογίας του Τβαρκόφσκι που εξερευνά τη βαθιά διαπλοκή επιστήμης και πολέμου, χρησιμοποιεί θερμικές και υπέρυθρες κάμερες – όχι ως ουδέτερα εργαλεία εικόνας, αλλά πρωτίστως ως όπλα πολέμου. Ταυτόχρονα, μέσα από καθηλωτικά ηχητικά τοπία και κινηματογραφικές προβολές, διαλύει τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την ψευδαίσθηση. Οπτικά εντυπωσιακό και εννοιολογικά προκλητικό, το έργο στοχάζεται πάνω στην ιστορία του Τούρινγκ, τη διορατικότητά του και το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης που εκείνος βοήθησε να οραματιστούμε, τοποθετώντας τη δίπλα σε λησμονημένες ιστορίες και βιογραφίες που στοιχειώνουν τα περιθώρια της επίσημης Ιστορίας.
Ο Τβαρκόφσκι εξηγεί ότι ο τίτλος της καθηλωτικής πολυμεσικής θεατρικής παράστασής του εμπνέεται από τον ίδιο τον Τούρινγκ και παραπέμπει στην έννοια του χρησμού, του μάντη και του μαντείου: «Αποκαλούσε μια από τις φανταστικές μηχανές του “the oracle” [το μαντείο, μια μορφή της δυνατότητας. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι και ο ίδιος ο Τούρινγκ υπήρξε ένας μάντης, κάποιος που διέκρινε κάτι που οι άλλοι δεν μπορούσαν ακόμα να φανταστούν. Ίσως ο μάντης να είναι αυτός που λέει την αλήθεια αλλά τον αγνοούν».
Το «Oracle» εμβαθύνει σε ανατριχιαστικά ακριβείς προβλέψεις για το μέλλον και στη σκοτεινή πλευρά της τεχνολογίας που ήδη διαμορφώνει τη ζωή μας. Μια περιστροφική σκηνή που εναλλάσσεται διαρκώς, μουσική που σε ξεσηκώνει και οι κάμερες να αναδεικνύουν κάθε ανάσα, κάθε καρδιοχτύπι των ηρώων της παράστασης του Πολωνού μάγου του σύγχρονου θεάτρου, ο οποίος μάς φωνάζει επιδεικτικά: «Το μέλλον είναι εδώ».
Μετά την παράσταση την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, θα ακολουθήσει συζήτηση του σκηνοθέτη Lukasz Twarkowski με την Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση, Αφροδίτη Παναγιωτάκου.
Παράλληλα, με αφορμή την παρουσίαση του «Oracle», ο Τβαρκόφσκι ανοίγει το δημιουργικό του εργαστήριο στο κοινό και μας καλεί να εξερευνήσουμε τη σκέψη, τις μεθόδους και τα εργαλεία πίσω από τις πολυσυζητημένες παραστάσεις του με ένα masterclass στις 17 Οκτωβρίου, που θα συντονίσει ο κινηματογραφιστής Γιώργος Ζώης.
Το «Oracle» διασχίζει δεκαετίες. Φωτίζει οραματιστές που άλλαξαν τον ρου της Ιστορίας. Από την επιστήμη στον πόλεμο, από τον αλγόριθμο στη διαίσθηση, από τη δίψα για γνώση στην αγωνία για ειρήνη, από τον άνθρωπο στη μηχανή, από την παρουσία στην απουσία, αποθεώνει τελικά όσους τολμούν να φανταστούν έναν άλλο κόσμο και ξεπερνούν τα όρια, χωρίς να διστάσουν να πληρώσουν το τίμημα αυτής της τόλμης.
Κινούμενο ανάμεσα στη μεταπολεμική Βρετανία και σε ένα διαχρονικό ψηφιακό σύμπαν, το δεύτερο μέρος της επιστημονικής τριλογίας του Τβαρκόφσκι που εξερευνά τη βαθιά διαπλοκή επιστήμης και πολέμου, χρησιμοποιεί θερμικές και υπέρυθρες κάμερες – όχι ως ουδέτερα εργαλεία εικόνας, αλλά πρωτίστως ως όπλα πολέμου. Ταυτόχρονα, μέσα από καθηλωτικά ηχητικά τοπία και κινηματογραφικές προβολές, διαλύει τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την ψευδαίσθηση. Οπτικά εντυπωσιακό και εννοιολογικά προκλητικό, το έργο στοχάζεται πάνω στην ιστορία του Τούρινγκ, τη διορατικότητά του και το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης που εκείνος βοήθησε να οραματιστούμε, τοποθετώντας τη δίπλα σε λησμονημένες ιστορίες και βιογραφίες που στοιχειώνουν τα περιθώρια της επίσημης Ιστορίας.
Ο Τβαρκόφσκι εξηγεί ότι ο τίτλος της καθηλωτικής πολυμεσικής θεατρικής παράστασής του εμπνέεται από τον ίδιο τον Τούρινγκ και παραπέμπει στην έννοια του χρησμού, του μάντη και του μαντείου: «Αποκαλούσε μια από τις φανταστικές μηχανές του “the oracle” [το μαντείο, μια μορφή της δυνατότητας. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι και ο ίδιος ο Τούρινγκ υπήρξε ένας μάντης, κάποιος που διέκρινε κάτι που οι άλλοι δεν μπορούσαν ακόμα να φανταστούν. Ίσως ο μάντης να είναι αυτός που λέει την αλήθεια αλλά τον αγνοούν».
Το «Oracle» εμβαθύνει σε ανατριχιαστικά ακριβείς προβλέψεις για το μέλλον και στη σκοτεινή πλευρά της τεχνολογίας που ήδη διαμορφώνει τη ζωή μας. Μια περιστροφική σκηνή που εναλλάσσεται διαρκώς, μουσική που σε ξεσηκώνει και οι κάμερες να αναδεικνύουν κάθε ανάσα, κάθε καρδιοχτύπι των ηρώων της παράστασης του Πολωνού μάγου του σύγχρονου θεάτρου, ο οποίος μάς φωνάζει επιδεικτικά: «Το μέλλον είναι εδώ».
Μετά την παράσταση την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, θα ακολουθήσει συζήτηση του σκηνοθέτη Lukasz Twarkowski με την Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση, Αφροδίτη Παναγιωτάκου.
Παράλληλα, με αφορμή την παρουσίαση του «Oracle», ο Τβαρκόφσκι ανοίγει το δημιουργικό του εργαστήριο στο κοινό και μας καλεί να εξερευνήσουμε τη σκέψη, τις μεθόδους και τα εργαλεία πίσω από τις πολυσυζητημένες παραστάσεις του με ένα masterclass στις 17 Οκτωβρίου, που θα συντονίσει ο κινηματογραφιστής Γιώργος Ζώης.
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