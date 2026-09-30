Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Η δημοφιλής όπερα του Μότσαρτ «Così fan tutte» σε μαγνητοσκοπημένη μετάδοση από τη Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης

Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.