Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Η δημοφιλής όπερα του Μότσαρτ «Così fan tutte» σε μαγνητοσκοπημένη μετάδοση από τη Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Η δημοφιλής όπερα του Μότσαρτ «Così fan tutte» σε μαγνητοσκοπημένη μετάδοση από τη Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης
Με ένα λαμπερό διεθνές καστ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους
Μια από τις πιο δημοφιλείς όπερες του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, το «Così fan tutte» («Έτσι κάνουν όλες»), σε μαγνητοσκοπημένη μετάδοση από τη Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης , θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρεθούν το βράδυ της 11ης Οκτωβρίου, στην αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.
Γραμμένο το 1790 σε λιμπρέτο του Λορέντζο Ντα Πόντε, το «Così fan tutte» είναι ένα από τα πιο έξυπνα και αμφιλεγόμενα έργα του οπερατικού ρεπερτορίου. Με επιφανειακή ελαφρότητα και βαθύτερη πικρία, εξερευνά την ανθρώπινη αδυναμία, τη συντροφική πίστη και τα όρια του έρωτα: δύο νεαροί αξιωματικοί στοιχηματίζουν ότι οι αρραβωνιαστικιές τους θα παραμείνουν πιστές — και ξεκινούν ένα παιχνίδι μεταμφίεσης που γρήγορα ξεφεύγει από τον έλεγχό τους.
Στη νέα, ευφάνταστη παραγωγή του σκηνοθέτη Φίλιμ Μακ Ντέρμοτ, η πλοκή μεταφέρεται σε ένα παραθαλάσσιο λούνα παρκ που παραπέμπει στο θρυλικό Κόνυ Άιλαντ της Νέας Υόρκης, το ιστορικό κέντρο ψυχαγωγίας που για γενιές αμερικανών υπήρξε ο τόπος όπου η καθημερινότητα αναστέλλεται και οτιδήποτε φαίνεται δυνατό. Σε αυτό το λαμπερό και ταυτόχρονα παράδοξο σκηνικό, τα δύο ζευγάρια της ιστορίας αντιμετωπίζουν προκλήσεις που δεν αφορούν μόνο τον έρωτα, αλλά και την ίδια τους την ταυτότητα.
Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμηνεύει ένα λαμπερό διεθνές καστ: η Federica Lombardi ως Φιορντιλίτζι, η Samantha Hankey ως Ντοραμπέλλα, η Ana María Martínez ως Ντεσπίνα, ο Duke Kim ως Φερράντο, ο Andrey Zhilikhovsky ως Γκουλιέλμο και ο Gerald Finley ως Ντον Αλφόνσο ενώ στο πόντιουμ βρίσκεται ο αρχιμουσικός Nimrod David Pfeffer.
Γραμμένο το 1790 σε λιμπρέτο του Λορέντζο Ντα Πόντε, το «Così fan tutte» είναι ένα από τα πιο έξυπνα και αμφιλεγόμενα έργα του οπερατικού ρεπερτορίου. Με επιφανειακή ελαφρότητα και βαθύτερη πικρία, εξερευνά την ανθρώπινη αδυναμία, τη συντροφική πίστη και τα όρια του έρωτα: δύο νεαροί αξιωματικοί στοιχηματίζουν ότι οι αρραβωνιαστικιές τους θα παραμείνουν πιστές — και ξεκινούν ένα παιχνίδι μεταμφίεσης που γρήγορα ξεφεύγει από τον έλεγχό τους.
Στη νέα, ευφάνταστη παραγωγή του σκηνοθέτη Φίλιμ Μακ Ντέρμοτ, η πλοκή μεταφέρεται σε ένα παραθαλάσσιο λούνα παρκ που παραπέμπει στο θρυλικό Κόνυ Άιλαντ της Νέας Υόρκης, το ιστορικό κέντρο ψυχαγωγίας που για γενιές αμερικανών υπήρξε ο τόπος όπου η καθημερινότητα αναστέλλεται και οτιδήποτε φαίνεται δυνατό. Σε αυτό το λαμπερό και ταυτόχρονα παράδοξο σκηνικό, τα δύο ζευγάρια της ιστορίας αντιμετωπίζουν προκλήσεις που δεν αφορούν μόνο τον έρωτα, αλλά και την ίδια τους την ταυτότητα.
Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμηνεύει ένα λαμπερό διεθνές καστ: η Federica Lombardi ως Φιορντιλίτζι, η Samantha Hankey ως Ντοραμπέλλα, η Ana María Martínez ως Ντεσπίνα, ο Duke Kim ως Φερράντο, ο Andrey Zhilikhovsky ως Γκουλιέλμο και ο Gerald Finley ως Ντον Αλφόνσο ενώ στο πόντιουμ βρίσκεται ο αρχιμουσικός Nimrod David Pfeffer.
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