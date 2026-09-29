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Αγγελική Γιαννακίδου: Βραβείο συνολικής προσφοράς για την Πρόεδρο του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων
Αγγελική Γιαννακίδου: Βραβείο συνολικής προσφοράς για την Πρόεδρο του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων
Δραστηριοποιείται ερευνητικά στην περιοχή της Θράκης επί 40 χρόνια
Η δυναμική των ελληνικών μουσείων και του ανθρώπινου δυναμικού τους στο ευρωπαϊκό τοπίο αναδείχτηκε εμφατικά στην πρόσφατη απονομή των βραβείων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσείων, στο Αλικάντε της Ισπανίας.
Εκτός από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, που κέρδισε την κορυφαία διάκριση του θεσμού, το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων 2026 (European Art Museum Award), η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων τίμησε με το βραβείο συνολικής προσφοράς (Longlife Achievement) την Ελληνίδα ερευνήτρια, την ιδρύτρια και Πρόεδρο του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, Αγγελική Γιαννακίδου.
Αξίζει να σημειωθεί πως το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, είχε βραβευτεί και το 2025 με Ειδική Διάκριση στα DASA Award της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσείων για την καινοτόμα προσέγγισή του στη Μουσειακή Αγωγή.
Η Αγγελική Γιαννακίδου, δραστηριοποιείται ερευνητικά στην περιοχή της Θράκης επί 40 χρόνια. Έχει συγγράψει βιβλία, έχει επιμεληθεί εκδόσεις και έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες διαλέξεις σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, έχει δημιουργήσει 25 ντοκιμαντέρ, έχει επιμεληθεί εκθέσεις ως καλλιτέχνης και σχεδιάζει τα εκθέματα του μουσείου με στόχο τη σύγχρονη αισθητική απόδοση παραδοσιακών τεχνικών. Υποστηρίζει ενεργά περισσότερες από 25 γυναίκες σε θέματα πολιτιστικής οικονομίας, είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Μουσείων, βραβεύτηκε το 2021 από το ελληνικό τμήμα της UNESCO, ενώ η πιο πρόσφατη πρωτοβουλία της είναι η ίδρυση του “Riza”, ενός δικτύου τεχνιτών στη Θράκη.
Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης λειτουργεί από το 2002 σε ένα ιστορικό πέτρινο νεοκλασικό κτίριο του 1899 στην Αλεξανδρούπολη, αποτελώντας έναν αυτοχρηματοδοτούμενο μη κερδοσκοπικό οργανισμό αφιερωμένο στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την προβολή του πολιτισμού της Θράκης από τον 17ο έως τον 20ό αιώνα. Μέσα από πλούσιο εθνολογικό υλικό, προσωπικές μαρτυρίες και πολυπολιτισμικές δράσεις, το Μουσείο λειτουργεί ως ζωντανός πυλώνας ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, έχοντας αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις, όπως εύφημη μνεία από το Πανευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων (2005), βράβευση από το Μουσείο Μπενάκη (2015) και την UNESCO Ελλάδας (2021).
«Η βράβευση της Αγγελικής Γιαννακίδου από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων επιβεβαιώνει τη σημασία του έργου που επιτελείται στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης. Επί τέσσερις δεκαετίες, η Αγγελική Γιαννακίδου, με αστείρευτο μεράκι, επιστημονική συνέπεια και βαθιά αφοσίωση στον τόπο της, πρωτοστατεί στη διάσωση, τεκμηρίωση και προβολή της ιστορίας και των παραδόσεων της ακριτικής μας περιφέρειας» επισήμανε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και πρόσθεσε: «Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης αποτελεί έναν πραγματικό φάρο πολιτισμού και έναν εξαιρετικά ζωντανό οργανισμό που τιμά και αναδεικνύει με μοναδικό τρόπο την πλούσια ταυτότητα και τη λαϊκή παράδοση της ακριτικής μας περιοχής. Μέσα από τις πολυδιάστατες δράσεις του, τις εμπεριστατωμένες εκδόσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τη συνεχή έρευνα γύρω από τη μουσική, την κεραμική, τη μεταλλοτεχνία και τη διατροφή της Θράκης, το Μουσείο κατορθώνει να μετασχηματίζει την ιστορική μνήμη σε ζωντανό κύτταρο δημιουργίας και κοινωνικής συνοχής. Το Υπουργείο Πολιτισμού στέκεται σταθερά αρωγός στο έργο της Αγγελικής Γιαννακίδου και τη συγχαίρει για τη διεθνή τιμή που φωτίζει την ουσιαστική συμβολή της περιφερειακής μουσειολογίας στον σύγχρονο πολιτισμό μας».
Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης Αγγελική Γιαννακίδου δήλωσε: «Όλη η ομάδα του Ε.Μ.Θ. κι εγώ προσωπικά είμαστε βαθιά συγκινημένοι για τη βράβευση αυτή. Η δεύτερη αυτή ευρωπαϊκή αναγνώριση επιβεβαιώνει τη φιλοσοφία που διέπει το έργο μας: ότι τα μουσεία ανήκουν στην κοινωνία. Το δικό μας "Αντίδωρο" είναι να κάνουμε τη συλλογική μνήμη έναν χώρο ενσυναίσθησης, αλληλεγγύης, δεσμού για την κοινότητα και δύναμης δημιουργικής. Με αφορμή αυτή τη διάκριση, θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στην Υπουργό Πολιτισμού Δρ. Λίνα Μενδώνη που υπήρξε συνοδοιπόρος και αρωγός σε αυτή την πορεία».
Εκτός από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, που κέρδισε την κορυφαία διάκριση του θεσμού, το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων 2026 (European Art Museum Award), η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων τίμησε με το βραβείο συνολικής προσφοράς (Longlife Achievement) την Ελληνίδα ερευνήτρια, την ιδρύτρια και Πρόεδρο του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, Αγγελική Γιαννακίδου.
Αξίζει να σημειωθεί πως το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, είχε βραβευτεί και το 2025 με Ειδική Διάκριση στα DASA Award της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσείων για την καινοτόμα προσέγγισή του στη Μουσειακή Αγωγή.
Η Αγγελική Γιαννακίδου, δραστηριοποιείται ερευνητικά στην περιοχή της Θράκης επί 40 χρόνια. Έχει συγγράψει βιβλία, έχει επιμεληθεί εκδόσεις και έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες διαλέξεις σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, έχει δημιουργήσει 25 ντοκιμαντέρ, έχει επιμεληθεί εκθέσεις ως καλλιτέχνης και σχεδιάζει τα εκθέματα του μουσείου με στόχο τη σύγχρονη αισθητική απόδοση παραδοσιακών τεχνικών. Υποστηρίζει ενεργά περισσότερες από 25 γυναίκες σε θέματα πολιτιστικής οικονομίας, είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Μουσείων, βραβεύτηκε το 2021 από το ελληνικό τμήμα της UNESCO, ενώ η πιο πρόσφατη πρωτοβουλία της είναι η ίδρυση του “Riza”, ενός δικτύου τεχνιτών στη Θράκη.
Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης λειτουργεί από το 2002 σε ένα ιστορικό πέτρινο νεοκλασικό κτίριο του 1899 στην Αλεξανδρούπολη, αποτελώντας έναν αυτοχρηματοδοτούμενο μη κερδοσκοπικό οργανισμό αφιερωμένο στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την προβολή του πολιτισμού της Θράκης από τον 17ο έως τον 20ό αιώνα. Μέσα από πλούσιο εθνολογικό υλικό, προσωπικές μαρτυρίες και πολυπολιτισμικές δράσεις, το Μουσείο λειτουργεί ως ζωντανός πυλώνας ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, έχοντας αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις, όπως εύφημη μνεία από το Πανευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων (2005), βράβευση από το Μουσείο Μπενάκη (2015) και την UNESCO Ελλάδας (2021).
«Η βράβευση της Αγγελικής Γιαννακίδου από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων επιβεβαιώνει τη σημασία του έργου που επιτελείται στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης. Επί τέσσερις δεκαετίες, η Αγγελική Γιαννακίδου, με αστείρευτο μεράκι, επιστημονική συνέπεια και βαθιά αφοσίωση στον τόπο της, πρωτοστατεί στη διάσωση, τεκμηρίωση και προβολή της ιστορίας και των παραδόσεων της ακριτικής μας περιφέρειας» επισήμανε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και πρόσθεσε: «Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης αποτελεί έναν πραγματικό φάρο πολιτισμού και έναν εξαιρετικά ζωντανό οργανισμό που τιμά και αναδεικνύει με μοναδικό τρόπο την πλούσια ταυτότητα και τη λαϊκή παράδοση της ακριτικής μας περιοχής. Μέσα από τις πολυδιάστατες δράσεις του, τις εμπεριστατωμένες εκδόσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τη συνεχή έρευνα γύρω από τη μουσική, την κεραμική, τη μεταλλοτεχνία και τη διατροφή της Θράκης, το Μουσείο κατορθώνει να μετασχηματίζει την ιστορική μνήμη σε ζωντανό κύτταρο δημιουργίας και κοινωνικής συνοχής. Το Υπουργείο Πολιτισμού στέκεται σταθερά αρωγός στο έργο της Αγγελικής Γιαννακίδου και τη συγχαίρει για τη διεθνή τιμή που φωτίζει την ουσιαστική συμβολή της περιφερειακής μουσειολογίας στον σύγχρονο πολιτισμό μας».
Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης Αγγελική Γιαννακίδου δήλωσε: «Όλη η ομάδα του Ε.Μ.Θ. κι εγώ προσωπικά είμαστε βαθιά συγκινημένοι για τη βράβευση αυτή. Η δεύτερη αυτή ευρωπαϊκή αναγνώριση επιβεβαιώνει τη φιλοσοφία που διέπει το έργο μας: ότι τα μουσεία ανήκουν στην κοινωνία. Το δικό μας "Αντίδωρο" είναι να κάνουμε τη συλλογική μνήμη έναν χώρο ενσυναίσθησης, αλληλεγγύης, δεσμού για την κοινότητα και δύναμης δημιουργικής. Με αφορμή αυτή τη διάκριση, θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στην Υπουργό Πολιτισμού Δρ. Λίνα Μενδώνη που υπήρξε συνοδοιπόρος και αρωγός σε αυτή την πορεία».
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