Αποδόθηκε η αρχαία Νικόπολη με τα εντυπωσιακά κτήρια και τα ψηφιδωτά, στόχος η ένταξή της στην UNESCO

Παλάτι – Οίκος Γεωργίου Εκδίκου

Ψηφιδωτά Βασιλικής Α΄ Δουμετίου και Βασιλικής Δ΄

Το έργο «Συνολική Ανάδειξη του κτιριακού συγκροτήματος του Παλατιού (Οίκος Γεωργίου Εκδίκου) χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με προϋπολογισμό 503.452,02 ευρώ. Κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκαλύφθηκαν 36 νέοι χώροι και δωμάτια, αποκαταστάθηκαν τοιχοποιίες και αναστηλώθηκαν δύο κίονες. Παράλληλα, συντηρήθηκε το μοναδικό σωζόμενο επιτοίχιο ψηφιδωτό της Νικόπολης, στο Μικρό Νυμφαίο. Το συγκρότημα, έκτασης περίπου δέκα στρεμμάτων, καταλαμβάνει ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο της ρωμαϊκής πόλης. Πρόκειται για μεγάλη ρωμαϊκή οικία, η οποία αναπτύσσεται σε διαφορετικά επίπεδα και γνώρισε διαδοχικές φάσεις επισκευών από τον 1ο έως τον 7ο αιώνα μ.Χ.Το έργο συντήρησης και ανάδειξης των ψηφιδωτών της Βασιλικής Α΄ του επισκόπου Δουμετίου και της Βασιλικής Δ΄ είχε προϋπολογισμό 550.000 ευρώ και υλοποιήθηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Παράλληλα, διαμορφώθηκε προσβάσιμη διαδρομή γύρω από τη Βασιλική Δ΄.Η Βασιλική Α΄ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα παλαιοχριστιανικά μνημεία της Νικόπολης, με ψηφιδωτά υψηλής καλλιτεχνικής ποιότητας που περιλαμβάνουν φυτικά και ζωικά μοτίβα, παραστάσεις κυνηγιού και θαλάσσια θέματα. Οι επιγραφές που συνδέονται με τον επίσκοπο Δουμέτιο παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ιστορία και τη λειτουργία του ναού.Στην τελετή απόδοσης των έργων παρευρέθηκαν ο Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. Χρυσόστομος, οι βουλευτές Πρεβέζης Σπύρος Κυριάκης και Κώστας Μπάρκας, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο Δήμαρχος Πρεβέζης Νίκος Γεωργάκος, η προϊσταμένη της ΕΦΑ Πρέβεζας Ανθή Αγγέλη, εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων και των τοπικών αρχών και στελέχη του ΥΠΠΟ.Η τελετή έκλεισε με τη διεθνώς βραβευμένη παιδική Χορωδία "Αρμονία" Πρέβεζας υπό τη διεύθυνση της Ανέλια Στεφάνοβα.